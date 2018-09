Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Här bara en av många uppgifter om hur USA stödjer terroristerna. Jag har skickat denna och andra uppgifter om detta till våra svenska etablerade media. Men de tiger.

Jag tror informationen i artikeln nedan är lika viktig som när den första publicerades här – för exakt ett år sedan. Sprid den!

Nu är Syrien nära att vinna kriget mot främst utlandsstödda, antidemokratiska, antifeministiska terrorister som al-Nusra och IS. Detta har media rapporterat, liksom jag. Nyligen publicerade jag en artikel som detaljerade beskrev vapenstödet till och utbildningen av rebeller underOperation Timber Sycamore, som var eller blev terrorister i al-Nusra och/eller IS. Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Men USA verkar inte ge upp. Man satsar utifrån fullständigt olagligt på kurder i SDF för att få tillgång till syriskt territorium. Detta enligt en aktuell artikel i Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung 20/9 och 500 million dollars on its way to the next war against Syria. Jag har översatt artikeln i den sist nämnda siten.

En kurdisk kvinnlig soldatr beskjuter IS-ställmningar i syriska Raqqa. (Eine kurdische Kämpferin beschießt IS-Stellungen im syrischen Raqqa. Die Kurdenmiliz YPG erhält Waffen von den USA.) (Foto: Goran Tomasevic/Reuters)

Süddeustche Zeitung, Tysklands största dagstidning som politiskt anses vara liberal, centrum-vänster, rapporterade 20/9 att vapen flyttas från amerikanska flygstyrkornas huvudkontor i Europa i Ramstein (Tyskland) och sänds till de syriska ”rebellerna”.

Vapnen (framförallt Kalashnikovs och morter med deras ammunition) har överförts från amerikanska flottans arsenal i Crane (Indiana) till den amerikanska landshärens arsenal med säte i Miesau (Tyskland).

Detta är i verkligheten en förlängning av Operation Timber Sycamore, som initierades av general David Petraeus när han var chef för CIA. Det började 2013, långt före Daesh skapades. I december 2015 offentliggjorde den serbiska tidningen Večernje Novosti den roll som Ramsteinbasen spelade i denna operation.

På tröskeln till det valet i Tyskland fokuserar Süddeutsche Zeitung på den rättsliga aspekten av detta.

USA:s chef för specialoperationer bad de fyra företag som hade varit underleverantörer, att inte uppge vad de transporterade, eftersom den vet att den tyska regeringen skulle kunna motsätta sig en sådan operation på dess territorium.

Den tyska generaladvokaten (German Attorney General) inledde en preliminär undersökning för att avgöra om Pentagon och Merkel-regeringen faktiskt hade följt tysk rätt.

Faktum är att tysk lag förbjuder att vapen överförs till länder i krig. Ändå har Merkel-regeringen redan godkänt att vapen överförs till Saudiarabien i samband med de transaktioner som Azerbajdjan och dess flygbolag Silk Way utför. Den kunde inte fastställa om jihadisterna i Syrien var slutkonsumenterna. Min kommentar:Att så var fallet framgår tydligt av Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Vicepresident Biden, president Obama och general Petraues – terroristernas stöttepelare och verkliga vapenbröder

Basen vid Ramstein har redan utlöst kontroverser för sitt engagemang i kidnappningar av CIA och deras hemliga fängelser, samt riktade mord via drönare i Mellanöstern. Varken domare eller parlamentariker har fått auktoriserad tillgång till denna bas på grund av ett avtal som säger att amerikanska styrkor inte omfattas av Tysklands territoriella jurisdiktion.



Men det som verkligen fångar vår uppmärksamhet är viktiga upptäckten av Tysklands största dagstidning, en upptäckt som inte är måttlig: Enligt amerikanska arméns dokument gav Pentagon ett anbud att köpa vapen som tillhört Sovjetunionen för 500 miljoner dollar, dvs omkring 4 miljarder kronor. Kontraktet beviljades i augusti 2017. Vissa vapenlaster omdirigerades sedan till Kroatien.

Efter Al-Nusra och Daesh planerar Pentagon nu ett nytt krig mot Syrien. Den här gången kommer Pentagon-proxyn att vara kurdiska styrkor i SDF. Denna nya konflikt lär komma under de närmaste veckorna, när irakiska Kurdistan har förklarat sig oberoende.

