Visar kriget i Syrien DN:s kvalitetsjournalistik eller dess ”djupa cynism” ?

Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning, skriver då och då om Syrien. Jag har behandlat detta i blogginlägg här, samt korresponderat i frågan med Erik Ohlsson och andra DN-journalister. Så även söndagen 24/9 2017. Kriget i Syrien visar Putins djupa cynism

Jag återger nedan det idag lika aktuella blogginlägget som först publicerades för precis ett år sedan:

Framträdande drag i tidigare rapporter har varit:

– Uppslutning bakom USA-etablissemangets syn på kriget i olika avseenden.

– Därmed följer desinformation av DN i centrala frågor

– Exempelvis har DN aldrig behandlat USA:s mycket väl belagda stöd till terroristerna i Syrien, eller att dessa och USA & Co delat målet att få bort president Assad. Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

– DN skriver i konsekvensens namn inte att interventionen av USA & Co för att kräva att president Assad avsätts är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

– DN har inte klargjort att insatserna av Ryssland och Iran efter godkännande av Syriens regering är förenligt med folkrätt och FN-stadga.

– Dn har inte heller klargjort att Syrien armé utgör huvudkraften mot den väpnande terrorismen på marken



DN:s ledare.

I lördagens DN beskrev Anna-Lena Laurén sin reportageresa som inbäddad journalist med de ryska styrkorna i Syrien. Det var ett välregisserat evenemang där ingen från pressen tilläts lämna gruppen och intervjupersonerna var noggrant övervakade av både Putins och al-Assads män. ”Budskapet är tydligt: kriget är över, det är dags för återuppbyggnad”, skriver Laurén. ”Nu är det segrarens historia som skrivs”.

Men segrarens historia får inte, kan inte stå oemotsagd. Anna-Lena Laurén skildrar de ryska bombmattorna mot civila, aktioner som fördömts av människorättsorganisationer som krigsförbrytelser. Ryssarna förnekar, liksom både de och regimen al-Assad förnekat de upprepade gasattackerna som tagit så många civilas liv och orsakat de grymmaste skador. Liksom de förnekat användandet av förbjudna klusterbomber.

Kommentar: Anna-Lena Laurén har ingen särskild information om ” de ryska bombmattorna mot civila”. Varken hon, ledaren eller de som regel USA-nära/ människorättsorganisationerna har bevisat att de ryska uppgifterna är felaktiga. Inget nämns om USA:s bombningar. Det är väl känt att de flesta som dör i krig är civila, sedan mycket länge.

Sanningen är förstås att Vladimir Putin, liksom tidigare i Tjetjenien, visat att han har samma respekt för krigets lagar som Hells Angels för trafikreglerna.

Kommentar:DN kända analytiska förmåga firar triumfer.



Vad ingen kan säga emot är att det syriska kriget har orsakat bottenlöst lidande. Uppgifter från bland andra Röda korset gör gällande att det handlar om upp till 400 000 döda, två miljoner skadade, sex miljoner internflyktingar och fem miljoner människor som flytt landet.

Kommentar: Instämmer. Fakta, bl.a. uppgifter från presidenter och andra talespersoner från USA, visar att kriget främst är ett sedan länge av USA planlagt krig, där terrorister strider strider för USA:s sak, som så kallade proxie-krigare.

Den goda nyheten är att IS är på väg att krossas militärt. En annan god nyhet, för den som vill ha fred till varje tänkbart pris, är att striderna nu avmattas och att människor börjat återvända till sina hem.

I övrigt är det mycket ont om ljuspunkter från detta plågade land. FN:s speciella sändebud Staffan de Mistura talar om försoning, övergångsregering och i framtiden ”internationellt övervakade val”. Det är ett magnifikt önsketänkande. Vem tror på allvar att diktatorn Bashar al-Assad skulle släpa sitt land igenom sex år av blod och död för att som en grande finale släppa ifrån sig makten?

Kommentar: Syrien har under svåra krigsförhållanden tagit viktiga steg mot demokrati. I parlamentet finns lika många partier som i Sveriges riksdag och man hade presidentval för ett par år sedan. Vidare visar Syrien en mycket utpräglad försoningspolitik, där de terrorister som lägger ned vapen och uppger att de ska sluta strida utan straff får möjlighet att återkomma i samhället. Syrien välkomnar också ”internationellt övervakade val”. DN behandlar sålunda sakfrågan som vanligt – utan intresse för fakta. DN håller stilen.

I stället kommer landet för överskådlig framtid att bada i kaos. Irans brohuvud i Syrien och regionen har förstärkts och landets marionettarmé Hizbollah har skjutit fram sina positioner. Detta är en krutdurk som alltmer drar in Israel i konflikten.

Kommentar: Varför drar det in Israel i konflikten? De har inte där att göra. Israel har flera gånger bombar Syrien under kriget och det finns belägg för samarbete mellan Israel och IS. För obetydligt att nämna.

USA har fortfarande inte en sammanhängande strategi för vare sig kriget eller freden i Syrien. Den ryska synen beskrivs i Anna-Lena Lauréns reportage: ”Amerikanerna är amatörer som inte vet vad de vill”. Detta är något av demokratins dilemma. Man måste ta hänsyn till oräkneliga faktorer medan den despotiske ledaren bara har en enda parameter att ta hänsyn till: Vad gynnar bäst de egna intressena?

Kommentar: USA har verkligen handlat efter Pentagonplanen från 2001, som presenteras av förre Nato-ÖB Wesley Clark. Man ville ha kontroll över Syrien, men har hittills misslyckats.

ISIS fått vapen via USA

Visst kan Vladimir Putin och Donald Trump sluta olika överenskommelser om Syrien. Frågan är vad sådana skulle vara värda. Den ene är kallhamrad före detta KGB-agent som kan ljuga vem som helst i ansiktet, den andre en notoriskt opålitlig frasmakare med koncentrationsförmågan hos en sexåring.

Kommentar:Vilken skarp analys av DN!

Det är möjligt att Syrien äntligen får fred. Men diktatorn al-Assads grymheter fortsätter med fängslanden, avrättningar och den mest vedervärdiga tortyr. FN:s och omvärldens små trevare om val klingar av desperation. Det är svårt att se ett scenario som är mindre skrämmande än något annat.

Kommentar: Påståenden om vedervärdig tortyr och omfattande avrättningar har inte kunnat beläggas. Har behandlats i artiklar bl.a. på denna blogg. Däremot är USA:s omfattande vedervärdiga tortyr delvis belagd, fast den allra största delen av kongressrapporten därom var hemlighetsstämplad.

Jag kan inte låta bli att avslutningsvis citera från slutet av ett nyligen publicerat gästblogginlägg här

”För att sammanfatta denna katastrofala politik, som de flesta i den västerländska pressen har ersatt med förföriskt tal om ”moderata” rebeller med endast begränsat engagemang på marken, så har CIA och dess partners tvingat på Syrien ett blodig hemligt krig, vilket har lett till tiotusentals döda i den syriska arméns led, och ett okänt antal civila offer, sårade, flyktingar och internflyktingar. Det väldiga ansvaret för Väst i konflikten är permanent dolt i den offentliga debatten. En dag kan detta komma att anses vara ett av de största kollektiva misslyckandena i modern journalistikhistoria.

Är det ohyfsat att här associera just till DN?

Tillägg I. Utdrag ur artikeln SvT visar ”Cries for Syria” – propaganda för al-Qaida

1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)

2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav ungefär detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker 2006 och påtalade USA:s ändrade politik som innebar stöd till sunni och i praktiken även till al-Qaida.

3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.

4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA. Är inte detta en olaglig intervention?

5. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.

6. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assads regim.

7. Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter påstådda massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”. Olaglig intervention alltså.

8. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.

9. I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”

10. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.

11. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

12. I en intervju våren 2015 erkänner pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

13. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

14. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News

15. Business Insider skrev för drygt ett år sedan ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.”Business Insider

16. Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .

17. Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna)har påtalat och protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k

18. I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.

19. USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

Tillägg II. Utdrag ur artikeln DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt..

”Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.

-Mossadeq i Iran 1953;

-Arbenz i Guatemala 1954;

-Lumbumba i Kongo 1960;

-Sukarno i Indonesien 1965;

-Allende i Chile 1973;

-Sihanouk i Kambodja 1970;

-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;

-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;

-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;

-Zelaya i Honduras 2009;

-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;

-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.

-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014

-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Avslutningsvis kan man konstatera att DN håller stilen! DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt.;

Peter Wolodarskis farliga schackspel – missar och hoppar över flera drag;

Peter Wolodarski:s söndagsledare: ”Det mesta du hört om krisen är fel”! är inte rätt;

Peter Wolodarski menar att en pratmakare och misstänkt krigsförbrytare är rätt man för USA och världen;

DN desinformerar friskt och förnekar sin policy

Läs vidare i några artiklar om Syrien.

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Vad gör egentligen ”Läkare utan gränser” i Syrien?

FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte

Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien

Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan

Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?

Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?

Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas

Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer

Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med

Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra

Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien

Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA

Vem orsakade gasattacken i Syrien?

Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken

Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien

Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?

Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien

IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien

Intervju med Syriens president al-Assad

Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien

IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien

USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien

Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager

Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta

Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps

Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen

Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?

Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus

Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp

Syriens rebeller planerar ny gasattack

USA:s färska och äldre stöd till terrorister

Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo

Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien

USA:s plan för styckning av Syrien

USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon

EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien

USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien

Varför kapitulerar inte rebellerna?

http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm

http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm



Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna

Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar

White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda

Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”

New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida

Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism

USA: Bra kongressrapport om Syrien

USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien

Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA

USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning

Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta

Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra

Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke

Aftonbladet desinformerar om Syrien

Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien

http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm

De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps

Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av

Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien

Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention

Lögner om Syrien

Vem startade kriget i Syrien?

USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: kurder, DN,massmedia FN Syrien, folkrätt imperialism, ISIS, krig, USA, Politik, civila, al-Qaida, utrikespolitik Ryssland Irak, ”unconventional warfare”, demokrati,fred, desinformation, terrorism, EU, al-Nusra, Assad, Nato, media krig