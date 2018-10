Aktuellt i Fokus: DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan. Hur ser DN på demokrati?

Jag återger först en artikel av Kim Fredriksson i ”Aktuellt i Fokus” med titeln ”DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan”, diskuterar sedan kort DN:s syn på demokratin och folkrätt med exempel från dess publicering och avslutar med hänvisning till ett tjugotal artiklar jag publicerat om yttrandefrihet. Man kan nämligen se DN:s artikel som en i raden som pläderar för inskränkt yttrandefrihet. Aktuellt i Fokus

”Den liberala dagstidningen Dagens Nyheter fullkomligt tokrasar mot den kommunistiska veckotidningen Proletärens närvaro på Bokmässan i Göteborg. I en nypublicerad kolumn jämför DN veckotidningen med antisemiter och drar upp Nordkorea.



Det är i en nypublicerad kolumn som DN:s Erik Helmerson går till full attack mot Bokmässan i Göteborg. I kolumnen går Helmson till och med så långt att han kräver att arrangörerna ska förklara varför de tillåter veckotidningen på mässan. ”det vore bra att Bokmässan förklarade varför man tydligen tycker att antidemokrati är okej så länge den kommer från vänster. En gång för alla.” skriver Helmerson bland annat.

En av de saker som DN anser vara odemokratiskt är att Kommunistiska Partiet vill bredda demokratin genom att införa deltagardemokrati och skrota dagens åskådardemokrati. I K:s partiprogram kan man bland annat läsa: ”utvidgad demokrati inom ramarna för den socialistiska samhällsomvandlingens försvar”. Enligt DN:s Erik Helmerson är breddad demokrat samma sak som vänsterextremism.



– Proletären är på Bokmässan för att uppmärksamma hur arbetares yttrandefrihet begränsas. Bara fyra procent av de som medverkar i nyhets- och debattprogram på tv är arbetare. Och Svenskt Näringsliv vill förbjuda oss att prata om politik på jobbet. Det är naturligtvis helt odemokratiskt att halva befolkningen ställs utanför det offentliga samtalet. Men bristerna i den svenska demokratin 2018 vill inte liberaler som Helmerson kännas vid, för då måste de erkänna att de själva är en del av problemet.

Därför krumbuktar de sig, talar om andra historiska skeenden och länder och skriker antidemokrater åt oss istället, säger Jenny Tedjeza till Aktuellt Fokus.

Enligt Jenny Tedjeza är helt uppenbart att liberala krafter som DN provoceras när arbetarvänner kräver mer demokratiska rättigheter för arbetarklassen.

– ”Proletären vill vara en tidning av och för arbetare, bryta med medelklassens dominans inom medierna och utmana den marknadsliberala åsiktskorridoren. Att det provocerar liberala ledarskribenter är begripligt. Men de provoceras av att vi vill ha mer demokrati, inte mindre”.

Något om DN:s syn på demokrati, journalistik och internationell rätt

I sina pressetiska regler skriver DN ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet.” Jag bestrider att så är fallet och ger några exempel nedan, bland annat egna erfarenheter hur DN inskränker yttrandefriheten (exempel III nedan).

I. Framträdande drag i DN:s rapporter om kriget i Syrien har varit bristen på respekt for nationell självständighet och att befolkningen i Syrien själva ska få bestämma om sin framtid.:

– Uppslutning bakom USA-etablissemangets syn på kriget och desinformation i olika avseenden.

– DN har aldrig behandlat USA:s mycket väl belagda stöd till terroristerna i Syrien, eller att dessa och USA & Co delat målet att få bort president Assad. Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig! Vilket jag DN-journalister om flera gånger.

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko? Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!, Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

– DN skriver i konsekvensens namn inte att interventionen av USA & Co för att kräva att president Assad avsätts är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.

– DN tiger om att insatserna av Ryssland och Iran efter godkännande av Syriens regering är förenligt med folkrätt och FN-stadga.

– DN har inte heller klargjort att Syrien armé utgör huvudkraften mot den väpnade terrorismen på marken. Visar kriget i Syrien DN:s kvalitetsjournalistik eller vad ?

II. DN har aldrig diskuterat omvälvningen i Ukraina 22/2 2014 seriöst, i termer av statskupp. Detta kan ses som en fascistinfluerad statskupp mot folkvald president, efter val som olvordats av bl.a. OSSE.

III. DN angrep organisationen SWEDHR första gången (av tre) med artiklar på framsidan och på 2 sidor inne i artikeln. Replikrätt förvägrades. DN – mästare i desinformation – angriper åter oss i SWEDHR

Några artiklar om DN:s stöd till folkrättsvidriga krig och statskupper mot demokratier.

Dagens Nyheter – imperialismens milda kritiker eller dess stöttepelare?

Diskussion med journalist på Dagens Nyheter

DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt;

Wolodarskis DN – En triumf för barbariet då Aleppo befrias?; < a href="http://jinge.se/allmant/wolodarski-domer-folk-som-ej-fatt-forsvara-sig-medan-svenska-dagbladet-bekraftar-denna-blogg.htm">Wolodarski dömer folk som ej fått försvara sig medan Svenska Dagbladet bekräftar denna blogg

