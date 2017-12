Den här artikeln är en av flera i ämnet om en liten flicka, Bana, som Västmedia med förtjusning lyfte fram under förra året, fram till det östra Aleppo befriades för ett år sedan från antidemokratiska, anti-feministiska religiöst extremistiska terrorister i främst al-Nusra, dvs. al-Qaida i Syrien. En så begåvad sju-åring som skrev så fint på bra engelska! Publicerades första gången 22/12 2016.

I själva verket handlar det om hur föräldrarna som sympatiserade med al-Nusra utnyttjade sin dotter för terroristpropaganda.

Nyligen återpublicerade jag en annan artikel om Bana Ny fejkad barnvideo (Bana) ”från östra Aleppo”?

Här en annan artikel Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra

Sjuåriga Bana Alabed har nämnts som en Anne Frank i Aleppo. Men Anne Frank dödades av nazisterna, medan Bana liksom bland andra terrorister fredligt fick lämna Aleppo, tack vare den syriska regeringens mildhet. Hon utnyttjas i propaganda för dessa terrorister i al Nusra och liknande organisationer i östra Aleppo, som har ungefär samma antidemokratiska, kvinnoförtryckande brutala ideologi som ISIS.

* Att på detta sätt använda barn är väl ett brott mot barnkonventionen. Detta är också en fruktansvärd föromlämpning mot Anne Frank och dödandet av miljontals judar under nazismen

* Vad skulle svenska myndigheter säga om de (föräldrarna?) som använder små barn i propaganda som gynnar terroristorganisationer? (Jag vet inte svaret som det nu är, men frågan är viktig).

* Läs här mer om hur Bana utnyttjas, senast av Erdogan. Bana besöker Erdogan Där finns också en annan video.



Denna video, som har publicerats tidigare, visar hur terrorister, som man utnyttjar Bana för att normalisera, halshugger en 11-årig pojke, som al Nusra tror stred för Syriens lagliga regering.

Jag citerar från den stora engelska tidningen The Sun ”I denna chockerande video kan man hur terroristerna håller fast och sedan skär halsen av 11-åringen. (In the shocking video the men can be seen taunting the terrified child, who they claim is a captured pro-government fighter. They then appear to behead the young boy with a small knife as one of the rebels exclaims “Allahu Akbar”. The footage is believed to have been filmed in the Palestinian Handarat Refugee Camp in Northern Aleppo.The thugs are part of the Nour al-Din al-Zenki militant group.” Syriska rebeller halshugger 11-årig pojke

Också White Helmets, mottagare av Right Livelihood-priset och kandidat till Nobels fredspris använder barn i sin propaganda

Några artiklar om Syrien

