Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning.

Uppgifter från skilda slag anger att USA fortsätter att hjälpa även antidemokratiska, antifeministiska terroristorganisation, religiöst extrema och intoleranta som IS (ISIS) och al-Nusra i Syrien. Trump har visserligen länge talat om vikten att bekämpa IS, men han är nog inte världens mest trovärdiga person. Och fakta visar att USA hela tiden stött terroristorganisationer samtidigt som man under senare år bedrivit en sparsam flyginsats mot ISIS, som är långt mindre än den ryska insatsen. Det är nog inte Trump som bestämmer utan den djupa, icke valda, djupa staten.

* Jag återpublicerar nu här en artikel som första gången publicerats 11/10 2017, då den fortfarande är aktuell, eller hur?

I en tidigare artikel USA hjälper ännu terroristerna i ISIS och bekämpar ryska styrkor i Syrienkunde jag med uppgifter från bl.a. en fransk analytiker, från Tysklands största dagstidning Sûddeutsche Zeitung, från Syriens utrikesminister, från källor i Ryssland, från en kongressledamot i USA, samt från uttalanden av bl.a. presidenterna Obama och Trump samt förre vicepresidenten Biden påvisa stöd för bedömningen att:

I. Amerikanska militärflygplan transporterar regelbundet ISIS-terrorister från stridszoner till säkra områden.

II. USA har bedrivit flygangrepp samt haft specialstyrkor i aktivitet på syrisk jord sedan 2014, utan några tillstånd från den syriska regeringen eller FN-mandat.

III. Rysslands försvarsdepartement har släppte flygbilder som visar ”ett stort antal amerikanska Hummer-fordon” som går fram via den av IS kontrollerade vänstra stranden av Eufratfloden i Syrien, 8-12 september utan att attackeras av ISIS. Stephen Lendman; Almasdarnews

De som kunde vara nöjda (al-Nusra)

IV. USA har attackerat syriska och ryska trupper i Syrien.

V. Uppgifter (ej bevis) finns på att USA transporterar IS-befälhavare i Syrien?

VI. Omfattande långvarig utbildning och beväpning av bl.a. CIA har skett av rebeller i Syrien, till gagn för IS.

VII. USA sänder vapen för 500 miljoner dollar till rebeller i Syrien enligt en aktuell artikel i Süddeutsche Zeitung. En betydande del av sådana vapensändningar brukar hamna hos terroristorganisaioner, inklusive IS.Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Men USA:s aktuella vapenstöd till allierade grupper i Syrien är större, och Pentagon försöker dölja det.

Tyler Durden på Zerohedge skriver att enligt en ”Bombnedslagsrapport” från The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) finns bevis för att Pentagon deltar i leverans av vapen för upp till 2,2 miljarder dollar vapen till partners i Syrien och samtidigt manipulerar uppgifterna, förmodligen för att dölja USA:s engagemang. (OCCRP/BIRN-rapporten). Zerohedge: Rapport: Bombnedslag – Pentagon förfalskar uppgifter om vapentransporter

USA:s försvarsdepartement har budgeterat 584 miljoner dollar specifikt för denna syriska operation för budgetåren 2017 och 2018 och har öronmärkt ytterligare 900 miljoner dollar för utgifter för sovjetisk ammunition mellan fram till 2022, dvs. sammanlagt, 2,2 miljarder dollar. Foreign Policy ,

Balkan Insight och The American Conservative

Men kanske mer chockerande är att Pentagon-leverantörerna har kopplingar till kända brottsliga nätverk, även från FP:

Enligt rapporten har många av vapenleverantörerna – främst i Östeuropa men också i de tidigare sovjetrepublikerna, inklusive Kazakstan, Georgien och Ukraina – kopplingar till organiserad brottslighet i hela Östeuropa.



En av författarna till OCCRP / BIRN-rapporten, Ivan Angelovski, berättade för Foreign Policy att ”Pentagonen tar bort eventuella bevis i sina upphandlingsregister att vapen faktiskt kommer till den syriska ”oppositionen.” Destinationerna för vapnen har avlägsnats från originalhandlingar”.





Det faktum att Foreign Policy (FP) som är den främsta etablerade nationella säkerhetspublikationen i världen skulle erkänna att Pentagons vapenupphandlingsprogram för Syrien är knutet till östeuropeisk organiserad brottslighet är av enormt betydande. Bevisen är helt enkelt så överväldigande att även FP – som stött interventionen i Syrien – inte kan förneka det.

Kartan från BIRN-rapporten, visar att vapen från CIA gick direkt till Idlibprovinsen (nordvästra delen i grön) och till Golans gränsområde (söder). Båda dessa områden var och är ockuperade av al-Qaida. I Idlib har analytiker bekräftat genocidisk rensning av religiösa minoriteter som utförs av al-Qaida med CIA-vapen.



Detta bekräftar uppgifterna i Trud, Bulgariens största dagstidning från den bulgariska journalisten Dilyana Gaytandzhieva, som avskedades efter att ha avslöjat samma Pentagon-vapennät som är föremål för OCCRP/BIRN-utredningen. Den artikeln bygger bland annat på hemligstämplad korrespondens mellan Bulgariens UD och Azerbajdzjans ambassad. Bulgarien är medlem i Nato och Azerbajdzjan har sedan mitten av 1990-talet ett nära samarbete med både Nato och USA. Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?. Se även Zerohedge 15/9 (annan artikel)

Dilyana Gaytandzhieva berättar om hur en rad stater och privata vapenföretag använt det statliga azerbajdzjanska flygbolaget Silk Way Airlines för att frakta vapen till Syrien och till andra konflikthärdar som Irak, Afghanistan och Republiken Kongo.



Enligt internationella flygregler är det förbjudet att frakta militär utrustning i civila plan. För att möjliggöra transporterna har därför Azerbajdzjans UD i samarbete med de inblandade staterna stämplat Silk Way Airlines flygningar som diplomatflyg. Bolaget har under de senaste tre åren gjort minst 350 diplomatflygningar med hundratals ton vapen i lasten.

Dilyana Gaytandzhieva visar hur företag i USA tilldelats statliga kontrakt på totalt en miljard dollar för att köpa upp gamla vapen från Bulgarien och andra östeuropeiska stater för att sedan frakta dem vidare. Det är vapen som inte används av USA:s armé eller dess allierade i Mellanöstern, varför det är uppenbart att mottagaren är en tredje part.

Vapnen har fraktats med diplomatflyg som mellanlandat och lastat av i länder som Turkiet, Saudiarabien och Israel. Förutom i Syrien har vapen som fraktats av Silk Way Airlines hittats i irakiska Mosul i lager som tidigare kontrollerats av ISIS.

Avslöjandet att USA tillsammans med en rad EU- och Natomedlemmar ägnat sig åt illegala transporter av vapen som hamnat i händerna på terrorister borde ha väckt starka reaktioner. Det är en verksamhet som bidragit till krig och terror, vilket i sin tur drivit miljontals människor på flykt. Men reaktionerna har uteblivit.

Dilyana Gaytandzhieva kallades till förhör av den bulgariska nationella säkerhetstjänsten. Hon fick inte en enda fråga om den skandal hon avslöjat men säkerhetstjänsten ville veta var vem som lämnat ut dokumenten om diplomatflygningarna till henne.

Två timmar efter förhöret fick hon sparken från Trud. Kan det tolkas på annat sätt än att de inblandade vill tysta ner historien?

Redan i mars 2013 skrev tidningen New York Times om hur USA:s underrättelsetjänst CIA i samarbete med Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Jordanien flög in mestadels kroatiska vapen till väpnade grupper i Syrien.

