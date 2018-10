”Konflikt” silar mygg och sväljer kameler – om krigsbrott i Syrien – tiger helt om USA

Jag har just lyssnat på ”Konflikt” kl. 9-10 som handlar om ”Krigsbrott i Syrien” och folkrätt. Det är i vissa avseenden ett mycket vinklat program desvärre, och osakligt. Det bryter mot reglerna för Sveriges Radio enligt min uppfattning. Konflikt: Krigsbrott i Syrien

* Hundratusentals människor, flyktingar, återvänder till Syrien då alltmer av landet befrias.

* Syriens regering har en mycket mild behandling av medlemmar i terroristorganisationer. De måste lägga ned vapen, skriva på ett dokument att de inte ska ägna sig åt terroristhandlingare längre fram – och straffas alltså inte.

* Belägg saknas de facto att Syriens regering eller organ står bakom verkliga eller påstådda attacker med kemgasvapen i Syrien. Syrien avskaffade sina kemgasvapen för några år sedan under FN:s överinseende.

* Fokus i programmet ligger helt på påstådda brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter som ska ha begåtts av Syriens president och andra ledare i Syrien. Man åberopar organisationen Cija, som uppges vara en oberoende organisation med omkring 140 medarbetare och finansieras med donationer från bland annat EU, Norge och Kanada. ”Bevis som bland annat länkar president Bashar al-Assad och andra inom regimen till många av de brott som begåtts och begås i krigets Syrien.” Jag betvivlar inte att övergrepp skett och kanske sker av den syriska regeringen. Men samtidigt sker ett propagandakrig mot Syrien av USA och etablerade, okritiska, media och politiker, med väldigt stort genomslag. I programmet nämns inte ens att kriget i Syrien är ett sedan länge planerat angreppskrig av USA, bland annat med hjälp av terrorister. USA:s mycket väl belagda stöd till IS och andra terroristorganisationer nämns inte alls. Däremot presenteras påstådda brott av Syriens president som dagen sanning Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Omfattande långvarig utbildning och beväpning av bl.a. CIA har skett av rebeller i Syrien, till gagn för IS.

USA sänder vapen för 500 miljoner dollar till rebeller i Syrien enligt en aktuell artikel i Süddeutsche Zeitung. En betydande del av sådana vapensändningar brukar hamna hos terroristorganisaioner, inklusive IS.Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Men USA:s aktuella vapenstöd till allierade grupper i Syrien är större, och Pentagon försöker dölja det. Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Tyler Durden på Zerohedge skriver att enligt en ”Bombnedslagsrapport” från The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) finns bevis för att Pentagon deltar i leverans av vapen för upp till 2,2 miljarder dollar vapen till partners i Syrien och samtidigt manipulerar uppgifterna, förmodligen för att dölja USA:s engagemang. (OCCRP/BIRN-rapporten). Zerohedge: Rapport: Bombnedslag – Pentagon förfalskar uppgifter om vapentransporter

USA:s försvarsdepartement har budgeterat 584 miljoner dollar specifikt för denna syriska operation för budgetåren 2017 och 2018 och har öronmärkt ytterligare 900 miljoner dollar för utgifter för sovjetisk ammunition mellan fram till 2022, dvs. sammanlagt, 2,2 miljarder dollar. Foreign Policy ,

Balkan Insight och The American Conservative

Men kanske mer chockerande är att Pentagon-leverantörerna har kopplingar till kända brottsliga nätverk, även från FP:

Enligt rapporten har många av vapenleverantörerna – främst i Östeuropa men också i de tidigare sovjetrepublikerna, inklusive Kazakstan, Georgien och Ukraina – kopplingar till organiserad brottslighet i hela Östeuropa.



En av författarna till OCCRP / BIRN-rapporten, Ivan Angelovski, berättade för Foreign Policy att ”Pentagonen tar bort eventuella bevis i sina upphandlingsregister att vapen faktiskt kommer till den syriska ”oppositionen.” Destinationerna för vapnen har avlägsnats från originalhandlingar”.





Det faktum att Foreign Policy (FP) som är den främsta etablerade nationella säkerhetspublikationen i världen skulle erkänna att Pentagons vapenupphandlingsprogram för Syrien är knutet till östeuropeisk organiserad brottslighet är av enormt betydande. Bevisen är helt enkelt så överväldigande att även FP – som stött interventionen i Syrien – inte kan förneka det.

Kartan från BIRN-rapporten, visar att vapen från CIA gick direkt till Idlibprovinsen (nordvästra delen i grön) och till Golans gränsområde (söder). Båda dessa områden var och är ockuperade av al-Qaida. I Idlib har analytiker bekräftat genocidisk rensning av religiösa minoriteter som utförs av al-Qaida med CIA-vapen.



Detta bekräftar uppgifterna i Trud, Bulgariens största dagstidning från den bulgariska journalisten Dilyana Gaytandzhieva, som avskedades efter att ha avslöjat samma Pentagon-vapennät som är föremål för OCCRP/BIRN-utredningen. Den artikeln bygger bland annat på hemligstämplad korrespondens mellan Bulgariens UD och Azerbajdzjans ambassad. Bulgarien är medlem i Nato och Azerbajdzjan har sedan mitten av 1990-talet ett nära samarbete med både Nato och USA. Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?. Se även Zerohedge 15/9 (annan artikel)

Något om krigets tidiga historia.

I Syrien pågick hösten 2010 och våren 2011 demonstrationer i förståelig kritik mot regeringen och ännu större demonstrationer rill stöd för regeringen. Under vanligen fredliga former enligt rapport från Arabförbundets rapportörer. Min det är inte allt:

Det skrivs och talas mycket om inbördeskriget i Syrien. Men det är inget inbördeskrig främst utan ett sedan länge planerat angreppskrig av USA med hjälp av allierade och inte minst olika slags terrorister från knappt 100 länder. Denna bedömning kommer inte från några ”Rysslands-troll” eller Syriens statliga nyhetsbyrå utan från uppgifter från talespersoner för USA:s statsförvaltning och ledning samt etablerade media. Till stöd för bedömningen måste jag räkna upp en del fakta.

1. I en intervju i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten i USA general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planera att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen

2. Enligt Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering sedan 2006.

3. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 att man stödde de syriska rebellerna.

4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) inklusive Sverige att stödja det splittrade utlandsbaserade Syriska nationella rebellrådet med vapen och med motsvarande 140 miljoner svenska kronor. Man talade tydligt om störta Syriens president. Dessa så kallade moderata rebeller visade sig snabbt domineras av hårdföra terrorister.

5. New York Times skrev 4/8 2012 att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av folk från CIA som tränar rebeller

6. I en artikel året därpå skriver New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien.

7. I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att IS är en skapelse av och stöds av Turkiet, Saudarabien och Förenade Arabemiraten.

8. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama som sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.

9. Våren 2015 medger pensionerade generallöjtnanten och f.d säkerhetschefen Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.

10. Förre NATO-chefen Wesley Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

Låt mig avsluta denna del med mer aktuella uppgifter:

11. En av Tysklands största dagstidningar, Süddeutsche Zeitung skrev i september 2017 att vapen till ett värde av motsvarande 4 miljarder svenska kronor fanns på den stora USA-basen i Ramstein, redo för transport till rebeller i Syrien via mellanhänder.

12. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister-Akiloviter från Raqqa till kommande strid i Idlib.

Sammanfattningsvis: Bevisen för stöd från USA och allierade till terrorister är enstämmiga och starka.