USA släppte iväg IS från Raqqa för att kämpa mot Syriens armé!

Nyligen kom rapporter att USA transporterar ISIS-krigare bort från farozonen Idlib till Irak och Afghanistan. Det är Rysslands vanligen välunderrättade och saklige utrikesminister Lavrov som uppger detta .Almasdarnews.

Det finns andra rapporter om hjälpsam transport av skadade ISIS-terrorister. Sputniknews

Mot bakgrund av detta finner jag skäl att åter publicera en artikel i ämnet som första gången publicerades för precis ett år sedan Ja, varför skulle USA ha ändrat sin politik av långvarigt stöd till terrorister?

Notera att titeln då var i frågeform ”USA släpper iväg IS från Raqqa för att kämpa mot Syriens armé?”

Nu vet vi att det finns omkring 70 000 terrorister i Idlib, däribland en hel del terrorister. Därför har titeln ändrats.

Artikeln

av SDF, Syrian Democratic Forces. Det nämns också på dagens nyhetssändningar i radion att den stora majoriteten av invånare var araber, och inte kurder, och jag erinrar mig tidigare rapporter om etnisk förföljelse av araber från kurderna i området.Men fokus i dagens artikel är en annat. Artikeln replierar åter bland annat på en artikel av Pål Steigan och av Russia Insider. Pål Steigan

Låter USA Daesh utrymma Raqqa?

Ryska televisionen hävdar att USA inte bara låter IS-soldater fly från järnringen runt Raqqa, men har flygit dem till Deir Ezzor för att delta i striden mot den syriska armén där. Detta rapporterar den vanligen mycket väl insatte siten Russia Insider, som drivs av en ekonom från USA rapporterar (fritt översatt nedan)

”Rysk TV anklagar USA för alla slags dubbelspel och svek och menar att USA medvetet hjälpa ISIS bli kvar i Syrien, trots att deras situation är hopplös militärt.”

Kommentar från ryska försvarsdepartementet:

”Endast med hänsyn till militär etik publicerar vi inte nyligen tagna bilder på den amerikanska militärbasen i Al-Tanf som är proppfull med vapen som inte brukar ingå i den amerikanska armén men som ISIS skulle ha behov av” – Ryska försvarsdepartementet

Den ryska stabschefen general Sergey Rudskoy visar att den amerikanska koalitionens bombningar i Irak sker mycket sällan. Till följd av detta har ett tusenal Daesh-fighters kunnat lämna Irak för att bege sig till Syrien. Dessa deltog tillsammans med andra 2000 andra krigar-terrorister i en attack mot den syriska arabiska armén, som kunde slå tillbaka attacken.

Det hävdas också att IS-soldaterna är bussade från Raqqa efter ett avtal med den amerikanska koalitionen. Denna transport bekräftas av Förenta staternas koalition, men de hävdar att det bara var civila. USA hävdar också att de inte var överens om att diskutera evakuering. Men BBC har filmat en sådan debatt. här a>

Min kommentar: Är det otänkbart att terrorister är civilklädda?

Också pro-västliga Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekräftar att ett sådan avtal ingåtts.

«The Syrian Observatory for Human Rights received information from Knowledgeable and independent sources confirming reaching a deal between the International Coalition and the Syria Democratic Forces in one hand; and the “Islamic State” organization in the other hand, and the deal stated the exit of the remaining members of the “Islamic State” organization out of Al-Raqqah city. The Syrian Observatory for Human Rights confirms that this agreement has happened, and confirms that all the Syrian members were gotten out already,»

South Front publicerade 11/10 en artikel med en intressant Youtube ”The US-led coalition and the Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces (SDF) are negotiating a deal with ISIS terrorists in the city of Raqqah, according to multiple local and opposition sources. According to reports, ISIS units would be allowed to withdraw to Deir Ezzor province where they help their counterparts fighting Syrian government forces.” South Front

USA förstärker IS

En annan site som bevakar Mellanöstern kommer med liknande information.

Asharq-aawasat

”An estimated 275 Syrian ISIS fighters were evacuated from Raqqa to an undisclosed location, leaving behind foreign ISIS jihadists.

The US-led Coalition had rejected that foreign combatants leave the city with the Syrians as part of the deal.”

SvT skriver ”Syriska IS-anhängare ska ha fått tillstånd att lämna mot att de lägger ned sina vapen. Men även utländska IS-anhängare, där vissa kan ha sin hemvist i Sverige, ska ha transporterats ut ur staden med buss tillsammans med sina familjer.” SvT

Fråga: Vem beviljar tillstånd?

Kommentar:

Det mångåriga omfattande stödet av USA och allierade till IS/Daesh är synnerligen väl belagt. Nyligen har omfattande trupptransporter rapporterats i bl.a. Süddeutsche Zeitung. Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning.

Rapporten om evakuering av ISI-krigare från Raqqa är helt i linje med denna politik, och därför trovärdig.

