Jag har flera artiklar behandlat USA:s stöd till terrorismen, med fokus på de aktuella stora vapenleveranserna. Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Denna artikel behandlar insatser inom området av USA:s förra utrikesminister Hillary Clinton. Den publicerades även för ett år sedan. Jag har fått som vana att återpublicera viktiga artiklar efter ett år. Denna hör ditt (tycker i alla fall jag) och därför sker åter publicering. Den visar att stödet till terrorismen inte är en aktuell Trump (som samtidigt talar om kamp mot terrorismen), som det sanningsvittne han ju är.

Artikeln.

Det är väl belagt att USA:s regering stödjer terroristorganisationen Jabhat Fateh al-Sham f.d. al-Nusra i Syrien, som liksom USA vill störta Assad. Organisationen som bildades 2012 och genast terroristförklarades bytte namn – men inte politik eller ideologi – i juli, sannolikt för att det skulle vara lättare att i vissa sammanhang framstå som moderat. Det är Jabhat Fateh al-Sham som dominerar bland terroristorganisationerna i Aleppo och använder mänskliga sköldar. Man vill upprätta en stat med sharialagar, utan religionsfrihet och med kvinnoförtryck i Syrien i stället för den syriska regeringens sekulära stat. Jag påstår inte att USA jublar över det, men den sedan 15 år kända inriktningen på att destabilisera bl.a. alltför självständiga Syrien och få ökad kontroll väger uppenbarligen tyngre.

IS agerar – med vapen från USA?

Mycket talar för att USA både bekämpar och stödjer IS. IS växte sig starkt under den första året som USA sade sig bomba IS. Newsweek skrev att många USA-plan återvände utan att ha fällt bomberna mot IS, och det finns rapporter om att IS förvarnades av flygblad.

I en intervju med Democracy Now hävdar nu Wikileaks’ Julian Assange att 1,700 email av Hillary Clintons e-mail direkt sammankopplar henne med Libyen och Syrien och direkt med hjälp till al-Qaida och IS. Duran; Utrikesminister Hillary Clinton sålde vapen till IS i Syrien och Hillary Clintons vapenförsäljning och ett annat bombnedslag



Utskriften från intervjun.

Intervjuaren Juan Gonzales ”I mars lanserade du ett sökbart arkiv med över 30.000 e-post och e-postbilagor som skickats till och från Hillary Clinton privata e-postserver när hon var utrikesminister. De 50 547 sidorna dokument avser tiden från juni 2010 till augusti 2014. 7 500 avser handlingar som sändes av Hillary Clinton själv. E-postmeddelanden har gjorts tillgängliga i form av tusentals PDF-filer av USA:s utrikesdepartement som ett resultat av en begäran enligt Freedom of Information Act . Varför gjorde du det, och vad är viktigastt, ur ditt perspektiv, i arbetet med att kunna skapa en sökbar bas?

Julian Assange: Tja, Wikileaks har blivit Alexandras rebellbibliotek. Det är den enskilt mest betydande samling av information som inte finns någon annanstans, i en sökbar, tillgänglig form om hur moderna institutioner faktiskt beter sig. Och den har använts för att släppa fria från risk för fängelsedom, då dokument har använts i deras mål; för att hålla CIA ansvarigt för tortyr-program; för att ge information i samband med val, vilket har bidragit till att regeringar tvingats avgå samt ibland lett till att chefer för underrättelsetjänster, försvarsministrar m.fl. tvingats avgå. Våra civilisationer kan inte vara bättre än kunskapen om våra civilisationer. Vi kan omöjligen hoppas att reformera det som vi inte förstår.

Dessa email från Hillary Clintons e-postserver tillsammans med vad vi redan publicerat av henne skapar en rik, omfattande bild av hur Hillary Clinton uppträder och mer allmänt hur USA:s utrikesdepartement fungerar. Till exempel, den absolut katastrofala interventionen i Libyen och störtandet av Gaddafis regering ledde till ockupationen av ISIS av stora delar av landet, vapenflöden över till Syrien med Hillary Clintons, till jihadister inom Syrien, inklusive ISIS, behandlas i dessa e-postmeddelanden. Det finns mer än 1 700 e-postmeddelanden i Hillary Clintons file bara om Libyen.

Se på videon!

Det verkar som om Hillary Clinton begått mened då hon förnekat dessa vapenleveranser, precis som hennes man gjorde som president.

Wikileaks information är i linje med nedanstående information ”A newly-released Hilary Clinton email confirmed that the Obama administration has deliberately provoked the civil war in Syria as the “best way to help Israel.” In an indication of her murderous and psychopathic nature, Clinton also wrote that it was the “right thing” to personally threaten Bashar Assad’s family with death. Hillary Clinton:Förstör Syrien åt Israel

