CIA och Pentagon organiserade vapentransporter för miljarder till Syriens terrorister – stoppas av Trump?

Krig pågår fortfarande för fullt i Syrien. Flera är inblandade. Läs denna artikel som publicerades 22 juli 2017 för första gången. Lika aktuell idag.

BBC skriver 20/7 2017 ”US President Donald Trump has ended the CIA’s clandestine programme to provide weapons and supplies to Syrian rebel groups, officials have said.”

Detta kända brott och stöd till terrorismen, som Västs politiker tiger om, beskrivs ingående i artikeln nedan. Sedan åratal har Syrienexperter av olika slag rapporterat att absoluta huvuddelen de vapen som USA och andra levererat till rebeller hamnat hos terroristorganisationer.

Tack till Jan Nybondas som tipsade mig om artikeln!



Den är skriven av den franske geopolitiska analytikern Therry Meissan och har först publicerats på hans site. Voltairenet För översättning svarar jag.

Artikeln.

Under de senaste sju åren har vapen för flera miljarder dollar illegalt förts in i Syrien. Många dokument visar att trafiken organiserades av general David Petraeus, först och främst offentligt, via CIA, då han var chef där och sedan privat, via finansbolaget KKR med hjälp av högre tjänstemän. Konflikten, som ursprungligen var en imperialistisk operation av USA och Storbritannien blev en privat kapitalistisk operation, varigenom myndigheten i Vita Huset utmanades av den djupa staten. Nya uppgifter visar nu Azerbajdzjan hemliga roll.

Under befrielsen av Aleppo noterade den bulgariska journalisten Dilyana Gaytandzhieva närvaron av vapen från sitt land i nio lager övergivna av jihadisterna. Hon noterade noggrant informationen på lådorna, och när hon återvände hem undersökte hon hur vapen hade levererats till Syrien.

Sedan 2009 – med kort undantag har Bulgarien styrts av Boïko Borissov, en färgstark karaktär med band till en av Europas största brottsliga organisationer, SIC. Bulgarien är medlem i både Nato och EU som inte hade någon kritik mot denne mafiaherre som tidigare identifierats av polisen internationellt.

Boïko Borissov

Med risk för sina liv avslöjade Dilyana Gaytandzhieva och dagstidningen Trudets redaktörer detta [1]. Bulgarien var en av de viktigaste vapenexportörerna till Syrien men fick hjälp från Azerbajdzjan.

Den gigantiska CIA-vapentrafiken till Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Indien

Sedan början av ”Den arabiska våren” har en gigantisk vapentrafik organiserats av CIA och Pentagon i strid med ett antal resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Alla de verksamheter som nämns här är olagliga enligt internationell rätt, inklusive de som organiseras offentligt av Pentagon.

Även vid vapentrafik som organiserats med privatpersoner eller privata företag som ”sköldar” är det omöjlig att exportera känslig utrustning utan de berörda regeringarnas tillstånd.

CIA hade kontaktat SIC, och Boïko Borissov hade blivit uppmanat att tillverka en liten mängd vapen ör jihadisterna, först i Libyen, sedan i Syrien. Maria Petkovas utredning, som publicerades på Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), visade att CIA och SOCOM (Pentagon Special Operations Command) mellan 2011 och 2014 hade köpt vapen för 500 miljoner dollar vapen från Bulgarien på uppdrag av jihadisterna. Senare fann vi att andra vapen betalades av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten och transporterades av Saudi Arabian Cargo och Etihad Cargo [2].

Enligt Krešimir Zabec, vid Zagrebs dagstidning Jutarnji-lista, levererade Kroatien i slutet av 2012 230 ton vapen till de syriska jihadisterna till ett värde av 6,5 miljoner dollar. Överföringen till Turkiet skedde med tre Ilyushin-flygplan från Jordan International Air Cargo, och vapnen levererades sedan vidare av Qatai-armén [3]. Enligt Eric Schmitt från New York Times hade hela systemet organiserats av general David Petraeus, chef för CIA [4].

Under år 2012, när Hizbollah försökte störa CIA-/SOCOM-nätverket, begicks en attack mot ett antal israeliska turister vid Burgas flygplats, centralen för denna vapentrafik. Man ignorerade den bulgariska polisundersökningen och läkarrapporten. I stället skyllde Borissovs regering på Hizbollah och EU. Efter Borissovs fall i januari i år påpekade utrikesminister Kristian Vigenine att denna anklagelse saknar grund.

Enligt en källa nära PKK chartade den turkiska säkerhetstjänsten specialtåg för att leverera vapen från Ukraina till ISIS i Raqqa. Vapnen betalades av Saudiarabien, liksom mer än tusen Hilux-fordon som anpassats för användning i öken.

Några detaljerade uppgifter.

Enligt en belgisk källa hade köp av fordon förhandlats med det japanska företaget Toyota av det saudiarabiska företaget Abdul Latif Jameel.

Enligt Andrey Fomin från Oriental Review, köpte Qatar, som inte ville bli utanför, den senaste versionen av Air Missile Defense Complex ”Pechora-2D” till jihadisterna från det ukrainska statsbolaget UkrOboronProm. Leveransen gjordes av det cypriotiska företaget Blessway Ltd [5].

Enligt Jeremy Binnie och Neil Gibson från den professionella vapenmagazinen Jane, lanserade US Navy Military Sealift Command två anbud 2015 för transport av vapen från den rumänska hamnen i Constanta till den jordanska hamnen i Aqaba. Kontraktet vann av Transatlantic Lines [6]. Det genomfördes den 12 februari 2016, strax efter Washington-uppsägningens undertecknande av eldupphör, i strid med sitt engagemang.

Enligt Pierre Balanian of Asia News utökades detta system i mars 2017 med öppnandet av regelbunden sjöfart av det amerikanska företaget Liberty Global Logistics, som förbinder Livorno (Italien) /Aqaba (Jordanien) och Jeddah (Saudiarabien) [7]. Enligt geografen Manlio Dinucci användes det huvudsakligen att leverera tankbåtar till Syrien och Jemen [8].

Enligt de turkiska journalisterna Yörük Işık och Alper Beler genomfördes de senaste kontrakten från Obama-tiden av Orbital ATK, som organiserat via Chemring och danska H. Folmer & Co, en regelbunden linje mellan Burgas (Bulgarien) och Jeddah (Saudiarabien). För första gången talar vi nu inte bara om vapen som tillverkats av Vazovski Machine Building Factory (Bulgarien), utan även av Tatra Defense Industrial Ltd. (Tjeckien) [9].

Många andra operationer ägde rum i hemlighet, vilket demonstrerades av lasten på Lutfallah II, som inspekterades av den libanesiska flottan den 27 april 2012, eller lasten på Trader från Togo, inspekterad av Grekland den 1 maj 2016.

Vicepresident Bide, president Obama, general Petraeus

Samarbete mellan USA och oljestater vid persiska viken.

Dessa transaktioner avser hundratals ton vapen och ammunition, kanske till och med tusentals, som främst betalas av oljediktaturerna i vid Persiska viken, vilka påstår att de stödjer en ”demokratisk revolution”. I själva verket ingrep dessa oljediktaturer bara för att Obama-administrationen inte skulle behöva förklara sig för USA:s kongress (Operation Timber Sycamore)[10]. Denna trafik skedde under general David Petraeus personliga kontroll på CIA och senare via det finansiella investeringsbolaget KKR. Han gynnades av ledande tjänstemän, ibland under president Barack Obama, och sedan under Donald Trumps presidentskap.

Azerbajdzjan hittills hemliga roll.

Enligt Sibel Edmonds – före detta FBI-agent och grundare av National Security Whistleblowers Coalition bodde nummer 2 i Al-Qaida, Ayman el-Zawahiri i Azerbajdzjan 1997-2001 på begäran av CIA. Även om FBI officiellt ville arrestera honom reste el-Zawahiri regelbundet i NATO-plan till Afghanistan, Albanien, Egypten och Turkiet. Han mottog också frekventa besök från säkerhetschefen mm prins Bandar Ben Sultan i Saudiarabien [11].

President Heydar Aliyev dog i USA 2003, och efterträddes av sonen Ilham Aliyev som hade stöd av bl.a. USA-Azerbajdzjanska handelskammaren och män som Richard Armitage, James Baker III, Zbigniew Brzeziński, Dick Cheney, Henry Kissinger, Richard Perle, Brent Scowcroft och John Sununu.



According to Dilyana Gaytandzhieva, in 2015, Minister for Transport Ziya Mammadov placed the state company Silk Way Airlines at the disposition of the CIA, at the expense of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The Minister for Foreign Affairs, minimally scrupulous Elmar Mammadyarov, sent requests for official recognition of “diplomatic flights” to several of his embassies, which protected the flights from being searched under the Vienna Convention. In less than three years, more than 350 flights benefited from this extraordinary privilege.

Although, according to the international treaties, neither civil nor diplomatic flights are authorised to carry military material, requests for recognition as “diplomatic flights” require the explicit detailing of the cargo transported. However, at the request of the US State Department, at least Afghanistan, Germany, Saudi Arabia, Bulgaria, Congo, the United Arab Emirates, Hungary, Israël, Pakistan, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, the Czech Republic, Turkey and United Kingdom closed their eyes to this violation of international law, just as they had ignored the CIA flights to and from their secret prisons.

In less than three years, Silk Way Airlines transported at least one billion dollars’ worth of armament.

One thing leading to another, journalist Dilyana Gaytandzhieva uncovered a vast system which also supplied the jihadists not only in Iraq and Syria, but also in Afghanistan, Pakistan and Congo – also paid for by the Saudis and the Emiratis. Some of the arms delivered in Arabia were redirected to South Africa.

The arms transported to Afghanistan were delivered to the Talibans, under the control of the US, which is pretending to fight them. Those delivered to Pakistan were probably destined to commit Islamist attacks in India. We do not know who were the final recipients of the arms delivered to the Republican Guard of President Sassou N’Guesso in the Congo, or those delivered to South Africa under President Jacob Zuma.

The main arms dealers were the US firms Chemring (already mentioned), Culmen International, Orbital ATK (also mentioned) and Purple Shovel.

En mottagare av vapnen – al-Nusra

Apart from the Soviet-type arms produced by Bulgaria, Azerbaïdjan, under the responsibility of Minister of the Defence Industry Yavar Jamalov, bought stocks in Serbia, the Czech Repûblic and also in other states, declaring each time that Azerbaïdjan was the final recipient of the merchandise. Concerning the electronic intelligence material, Israël placed at their disposition the firm Elbit Systems, which pretended to be the final recipient, since Azerbaïdjan does not have the right to buy this type of equipment. These exceptions attest to the fact that the Azerbaïdjani system, although requested by the United States and Saudi Arabia, was controlled from start to finish from Tel-Aviv.

The Hebrew state, which pretended to be neutral during the whole of the Syrian conflict, nonetheless bombed the Syrian Arab Army on many occasions. Each time Tel-Aviv recognised the facts, it pretended that it had destroyed the arms destined for the Lebanese Hezbollah. In reality, all these operations, with perhaps a single exception, were coordinated with the jihadists. So today we learn that Tel-Aviv supervised the deliveries of arms to these same jihadists, so that although Israël limited itself to the use of its air force to support them, it did in fact play a central rôle in the war.

According to the international conventions, the falsification of certificates of final delivery, and the supply of weapons to mercenary groups who overthrow legitimate governments, or destroy recognised states, are considered to be international crimes.

Notes

[1] “350 diplomatic flights carry weapons for terrorists”, Dilyana Gaytandzhieva, Trud, July 2, 2017. [2] “War Gains : Bulgarian Arms Add Fuel to Middle East Conflicts”, Maria Petkova, Balkan Investigative Reporting Network, December 21, 2015. [3] “TAJNA LETOVA JORDANSKIH AVIONA S PLESA Sirijski pobunjenici dobivaju oružje preko Zagreba!”, Krešimir Žabec, Jutarnji list, 23 veljača 2013. «TRANSFER HRVATSKOG ORUŽJA POBUNJENICIMA U SIRIJI Sve je dogovoreno prošlog ljeta u Washingtonu!», Krešimir Žabec, Jutarnji list, 26 veljača 2013. “VIDEO: JUTARNJI OTKRIVA U 4 mjeseca za Siriju sa zagrebačkog aerodroma Pleso otišlo 75 aviona sa 3000 tona oružja!”, Krešimir Žabec, Jutarnji list, 7 ožujak 2013. “PUT KROZ ASADOVU SIRIJU Nevjerojatna priča o državi sravnjenoj sa zemljom i njezinim uništenim ljudima: ’Živote su nam ukrali, snove ubili…’”, Antonija Handabaka, Jutarnji list, 9 ožujak 2013. [4] “In Shift, Saudis Are Said to Arm Rebels in Syria” and “Airlift To Rebels In Syria Expands With C.I.A.’S Help”, C. J. Chivers & Eric Schmitt, The New York Times, February 26 and March 25, 2013. [5] “Qatar and Ukraine come to deliver Pechora-2D to ISIS”, by Andrey Fomin, Oriental Review (Russia), Voltaire Network, 22 November 2015. [6] “US arms shipment to Syrian rebels detailed”, Jeremy Binnie & Neil Gibson, Jane’s, April 7th, 2016. [7] “Jordan strengthens military presence on border with Syria and Iraq”, Pierre Balanian, AsiaNews, April 11, 2017. [8] “From Camp Darby US weapons for the war in Syria and Yemen”, by Manlio Dinucci, Translation Anoosha Boralessa, Il Manifesto (Italy) , Voltaire Network, 18 April 2017. [9] “The Pentagon is following through on arms agreements that Obama made with Jihadists”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 30 May 2017. [10] “U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels”, Mark Mazzetti & Matt Apuzzojan, The New York Times, January 23, 2016. [11] Classified Woman. The Sibel Edmonds Story: A Memoir et The Lone Gladio, Sibel Edmonds.

