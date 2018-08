Detta är den tredje, aktuella, artikeln i debatten mellan Bengt Håkansson och Olle Josephson om invandring, migration med mera. Återpubliceras.

Den fullständiga titeln på denna artikel av Bengt Håkansson är ”Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena där hjälpen får störst effekt – ett svar på Olle Josephsons inlägg: Klassisk söndra-och-härska-taktik.”

Olle Josephssons inlägg 26/7 2017 är en replik på Bengt Håkanssons artikel Vänstern, arbetarklassen och flyktingpolitiken.

Denna har sin bakgrund i en debatt som skedde på Clarté-bloggen i början av juni, vilket framgår av Bengt Håkanssons förra artikel.

Sveriges flyktingpolitik är inget välgörenhetsprojekt även om våra politiker gärna framställer det så. Reinfeldt vädjade till svenska folket att öppna sina hjärtan i augusti 2014, men när Anders Borg talade i USA ett drygt halvår tidigare var det annat ljud i skällan:

”Basically the US is providing this flows for us. You make wars and we get the refugees. ……. we think it is basically an asset for the Swedish society”. Publiken skrattade!

Flyktingpolitiken är till icke oväsentlig del ett understöd till USA:s krig. Vi tar hand om några av offren och erbjuder goda villkor för de ofta välutbildade som har möjlighet att finansiera resan hit. Det rör sig i många fall om läkare och andra, som i högsta grad hade behövts i krigsområdena för att där hjälpa till att lindra nöden. Fattiga och krigsskadade har däremot liten möjlighet att ta sig hit. För flyktingar från Syrien utlovades asyl åt alla när Assad skulle störtas. Flyktingströmmarna är inte spontana utan politiskt styrda och en del av det geopolitiska maktspel som även innefattar ekonomiska sanktioner, beväpning av villiga hantlangare och öppna militära angrepp. Resultatet är de förstörda länder som vi nu ser i krigsområdena.

Det är naturligt att människor som flyr till Sverige väcker våra medkänslor, men att öppna gränserna löser bara problemen för de relativt lyckligt lottade som har möjlighet att ta sig hit. I de drabbade länderna förvärrar det snarast situationen. Om syftet verkligen vore att hjälpa de mest utsatta skulle stora resurser inte tas ut biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet. Flykt kan inte lösa de fattiga ländernas problem. Vad som krävs är ekonomisk utveckling vilket inte är omöjligt ens i dagens kapitalistiska värld. i Ostasien har imperialismen haft relativt små möjligheter att styra utvecklingen efter nederlaget i Vietnam och ekonomierna har utvecklats medan stora delar av Mellanöstern och Afrika lagts i ruiner.

Vänsterns första krav borde vara att Sverige ska bryta med denna krigspolitik, bryta det militära samarbetet med USA och Nato och kräva att de västliga krigsförbrytarna ställs inför rätta. De skyldiga imperialistländerna borde betala rejäla krigsskadestånd som kompensation och för återuppbyggnad av vad de har förstört. Genom att låta sig luras av den västliga krigspropagandan har tyvärr den tongivande delen av vänstern pekat ut Khadaffi och Assad som ansvariga för krigen istället för USA-imperialismen och därmed även ställt flyktingfrågan i ett helt felaktigt perspektiv.

Flyktingar i Syrien

Dessutom måste flyktingfrågan ses ur ett inhemskt klassperspektiv och krav ställas som huvuddelen av den svenska arbetarklassen kan acceptera. Vad detta innebär konkret måste givetvis diskuteras. I Storbritannien har Labour lyckats formulera en politik som där vunnit stor framgång. Det goda valresultatet och UKIP:s kollaps är ett bevis på detta. Labours politik går ut på att stödja fackföreningarna och stärka och ena arbetarklassen oberoende av etniskt ursprung. Man kräver att alla EU-medborgare som nu finns i Storbritannien ska få stanna kvar, men man stödjer Brexit och kräver inte att gränserna ska öppnas för stora flyktingströmmar. De senaste åren har Storbritannien tagit emot förhållandevis få flyktingar. År 2016 fick 4 gånger så många flyktingar asyl i Sverige som i Storbritannien. Räknat per miljon invånare i länderna beviljade Sverige asyl till 7040 flyktingar och Storbritannien till 261. Utgångsläget i Storbritannien är alltså helt annorlunda.

Att den ”svenska modellen” är viktig att försvara är jag helt överens med Olle Josephson om liksom att alla arbetare som finns i Sverige i görligaste mån ska mobiliseras i detta försvar. Dock krävs det en enighet och styrka inom arbetarklassen för detta ska kunna bli framgångsrikt. En stor invandring av

arbetskraft från låglöneländer av arbetare som är beredda att jobba under sämre villkor försvagar och splittrar kampen. Jag har haft inneboende EU-migranter där han körde lastbil och hon städade. Båda jobbade under villkor som varken uppfyllde svensk lagstiftning eller kollektivavtal. Givetvis informerade jag dem om deras rättigheter men de menade att kräver vi detta blir vi bara avskedade. Dessutom hade de trots allt fått det ganska bra med inkomster minst 3 gånger så höga som de skulle haft i hemlandet. När utnyttjande av underbetald arbetskraft sprider sig i en bransch påverkar detta även de seriösa företagen, som får svårt att konkurrera med fuskarna, och så småningom normaliseras de dåliga lönerna och arbetsförhållandena.

Högerpopulismens tillväxt, som till stor del hänger samman med den stora invandringen, försvårar också försvaret av den ”svenska modellen”. SD är starka motståndare till fackföreningar och facklig kamp, och med SD som största parti inom arbetarklassen är läget inte ljust. Arbetarklassen är för närvarande djupt söndrad vilket vänstern borde ta på största allvar. Medlet för att stärka klassen kan knappast vara att ytterligare öka invandringen och att underlätta för papperslösa att stanna kvar och försörja sig på svartjobb.

I början av 1900-talet var löneskillnaderna mellan olika länder betydligt mindre och då fanns inga sociala välfärdssystem. Migranterna fick klara sig på egen hand bäst de förmådde. Att i dagens läge öppna gränserna för fri invandring skulle få oerhörda konsekvenser och helt klart skjuta den ”svenska modellen” i sank. Josephson citerar Lenin från 1915 som kritiserar de som då var för migrationsbegränsningar, men inte heller Josephson tycks i dagens läge förespråka öppna gränser.

Anders Borgs yttrande om att flyktingarna är en tillgång för Sverige var säkerligen allvarligt menat. Kapitalet såg det som ett tillfälle att investera i goodwill och välutbildad arbetskraft med kontakter på viktiga framtida marknader. Flyktingströmmen 2015 blev dock för mycket och alla utom delar av vänstern insåg att en flyktingmottagning av den omfattningen i längden var ohållbar. Dessutom kom många lågutbildade flyktingar som man insåg det skulle bli svårt att få in på arbetsmarknaden.

Inom vänstern finns det många som förnekar att flyktingmottagningen alls innebär några kostnader för samhället. Själv har jag blivit kallad nättroll och betraktad som helt vilse av ledande vänsterpartister för att jag hävdat motsatsen. Joakim Ruist, som Josephson hänvisar till, är emellertid en seriös ekonom som räknat på kostnaderna. Att kostnaderna för flyktingmottagning skulle var 1 % av BNP gällde emellertid 2007. Ruist förutspådde i början av 2015 att kostnaderna det året skulle hamna på 1,35% av BNP, men det var innan den stora flyktingströmmen kom. Aldén och Hammarstedt är två forskare som studerat integrationen av de flyktingar som kom åren 2005-2007 från Afrika och Asien. Vad som ska tas med som kostnader vid sådana beräkningar kan diskuteras och forskarna ifråga har bara räknat på tiden efter folkbokföring i Sverige, men en rimlig siffra tycks vara ca 1 miljon kr per flykting för hela etableringsperioden. Den höga kostnaden beror huvudsakligen på att det tar lång tid för flyktingarna att komma in på arbetsmarknaden så att de kan försörja sig själva. Vid en flyktinginvandring (asyl+skyddsbehövande+anhöriga) på 100 000 per år, vilket var medeltalet åren 2013-2016, skulle det innebära 100 miljarder per år. Under 2016 var Migrationsverkets kostnader för flyktingmottagning 59 miljarder men därutöver kommer kostnader som hamnar under andra budgetposter och hos kommuner och landsting.

Att som Josephson jämföra kostnaden för flyktingmottagning med företagens vinster är knappast seriöst. Dessa är stora, men inte lätta att driva in till statskassan, speciellt inte i nuvarande politiska läge. Flyktingkostnaderna bör jämföras med andra poster i de offentliga finanserna. Exempelvis är statens utgifter för universitetsutbildning och forskning 53 miljarder per år, för kommunikationer 55 miljarder och för miljövård 8 miljarder. Den svenska ekonomin har de senaste åren upplevt en högkonjunktur. Skatteintäkterna har ökat avsevärt vilket bidragit till att finansieringen av flyktingmottagningen inte orsakat några stora problem. Samtidigt skulle emellertid många sektorer i samhället behöva förstärkta resurser. Vi har ett järnvägsnät som inte underhållits, en överbelastad sjuk- och åldringsvård och många pensionärer som lever under knappa förhållanden. De offentliga budgetarnas omslutning är i och för sig inte fixerade, de kan utökas med höjda skatter och ökad upplåning, men prioriteringar måste göras mellan olika utgifter och flyktingmottagningen är inget mystiskt undantag som finansierar sig själv.

Åren 2014-2016 drunknade 12100 flyktingar i Medelhavet och under årets 7 första månader har 2378 personer fått sätta livet till. Det är varje år betydligt fler än antalet offer för 11 september-attackerna, de som var USA:s förevändning för att inleda korståget mot de länder i Mellanöstern som vägrade dansa efter Washingtons pipa. Medelhavet hade inte skördat dessa offer om det inte vore för de utomordentligt gynnsamma framtidsmöjligheter som främst Sverige och Tyskland lockat med. Båtflyktingarna på Medelhavet flyr inte för sina liv, de flyr till ett bättre liv. De är redan långt från krigsskådeplatserna när de äntrar gummibåtarna. De tusentals döda är resultatet av Europas nyliberala politik för arbetskraftsrekrytering från dessa sönderbombade och förtryckta länder. Det är hög tid att stoppa detta människooffer.

Båtflyktingar

Döden på Medelhavet skulle enkelt kunna stoppas genom att inte acceptera asylansökningar från flyktingar som illegalt tar sig in i Europa. Låt dem söka asyl på svenska beskickningar i sina hemländer där det är möjligt eller i grannländerna. FN:s flyktingorgan UNHCR har en organisation för urval av flyktingar och i år ska Sverige ta emot 3400 av dessa. I den mån FN:s urval fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket jag inte vet, så skulle denna kvot kunna utökas betydligt. I annat fall skulle UD mycket väl kunna bygga upp en kapacitet för att hantera asylansökningar på svenska ambassader och även upprätta konsulat i anslutning till stora flyktingläger. Det vore betydligt billigare och mera humant än att uppmuntra människor att satsa en lokal förmögenhet på en oviss flyktingresa till Europa. Enligt Magda Gad kostade det för ett år sedan 7000 USD per person att fly från Irak till Sverige.

Det vore också ett mera rättvist sätt att bevilja asyl i den mån man nu kan tala om rättvisa i dessa sammanhang. Vänsterns linje borde vara att flyktingar ska få fulla medborgerliga rättigheter och att antalet ska begränsas på ett sätt som svenska folket accepterar. SD:s stora framgångar är ett tecken på att folket inte har accepterat den förda politiken. Urvalet görs nu genom att resorna försvåras och genom att flyktingarna behandlas illa i mottagarländerna med lång vistelse i flyktingförläggningar och små möjligheter till familjeåterförening. För att flyktingarna ska accepteras är det viktigt att de som får asyl har verkliga skäl och inte bluffar sig in. Det är inte förvånande att de som kommer via de illegala flyktingvägarna och satsat mycket tid, prestige och pengar på att komma hit gör allt de kan för att få stanna. Det sägs att flyktingar ofta kastar alla id-handlingar för att det skulle vara lättare att få asyl om man saknar sådana. För en tid sedan pratade jag med en man från Afrika om de nuvarande flyktingarna som kommer via Libyen. Jag refererade till Eva Bjerkeströms uttalande om att 90 % av dessa saknar asylskäl och att de kommer att skickas tillbaka. Han bara skrattade åt mig och menade att de hittar alltid på något. Antingen säger de att de är homosexuella eller så rymmer de från flyktingförläggningarna och lever som papperslösa. Lyckas de sedan bilda familj får de helt säkert stanna.

Asyl borde beviljas på grund av förföljelser i hemländerna, inte på grund av humanitära skäl som uppkommer när de far illa under resan eller för att de kommit in i svenska samhället genom att illegalt vistas i landet. En stor del av de flyktingar som får avslag på sina asylansökningar stannar likväl kvar illegalt och har då rätt till läkarvård, tandvård, skolgång för barnen och försörjningsstöd i vissa kommuner. Efter 4 år kan de göra en ny ansökan. Den ”svenska modellen” har inte bara innefattat generella rättigheter utan även en folklig moral att göra rätt för sig, inte överutnyttja rättigheterna,

inte fuska och respektera lagar och regler. Det är en moral som naggats i kanten under nyliberalismens härjningar, men likväl värd att försvara.

Om den svenska underklassen ska acceptera flyktingpolitiken är det inte bra om en stor del av flyktingarna beviljas uppehållstillstånd på tvivelaktiga grunder.

Sveriges flyktingpolitik, särskild den som rådde en period före hösten 2015, men även den nuvarande är riktigt dåligt och delar av vänstern vill fortsätta på samma linje men öppna gränserna för än fler. Alltför lite satsas på att hjälpa de drabbade på plats och alldeles för mycket på flyktingmottagning i Sverige. Det leder till att många dör under resan samtidigt som det inte är de som är i störst behov av skydd och hjälp som kommer hit. För flyktingar är det oerhört mycket lättare att ta sig till en svensk beskickning i Asien eller Afrika än att göra en illegal resa till Europa. Enda anledningen till resan måste vara att det är lättare att få asyl om man tar sig till Sverige, och då går även att stanna kvar utan uppehållstillstånd. Det sänder helt fel signaler.

