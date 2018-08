Stödjer ”Vänstern” Sveriges och storföretagens imperialistiska politik?

Denna artikel publicerades i augusti för ett år sedan. Fortfarande av intresse. Tyvärr hittar jag inte det uttalande som Tord Björk refererar till. Viktigt att tänka på svenska imperialismen!

Denna text har jag fått som kommentar av Tord Björk, som jag nu omvandlar till blogginlägg med Tord godkännande. Tord Björk är aktiv i Jordens vänner, Aktivister för fred och i Ukraina-bulletinen. Han har tidigare förstärkt denna blogg genom att låta mig publicera artikeln

”Bra protester vid G20-mötet i Hamburg” http://jinge.se/allmant/hamburg-internationalen.htm”

Artikeln har anslutning till tidigare inlägg och artiklar här (se nedan).

Tord Björks kommentar.

Det är olyckligt att diskussionen om Sveriges förhållande till andra stater reduceras till fokus på enskilda personer och ideologi. Det ger utrymme för den rasistiska förståelse av världen som nordiska vänsterpartierna står för när de pekar ut Rysslands krigsbrott i Ukraina och Syrien som de enda krigsbrott värda att ta upp i ett gemensamt uttalande nyligen. Därmed underblåser dessa partier de ekonomiska intressen som söker dölja sin strategi bakom godtyckliga fraser om unika brott mot folkrätten eller krigsbrott som just Rysslands sögs stå för medan västvärldens krigsbrott döljs som tex Natos bombkriget mot Jugoslavien 1999.

Vänsterpartiets anammande av en rasistisk syn på den rådande militaristiska världsordningen är anmärkningsvärd, den är densamma som vi ser ovan i kritiken av artikeln. Brott begångna av vita västvärldens militära ingripanden osynliggörs eftersom de även har stöd av Vänsterpartiet som angreppet på Libyen. Istället pekar man på Rysslands agerande som är en följd av västvärlden gigantiska massmordsoperationer i Mellersta Östern och även i Jugoslavien:

Delar av Vänstern analyserar inte Sveriges extrema politik gentemot Ryssland. En avgörande faktor är att Sveriges andel av direkta utlandsinvesteringar är betydligt högre i förhållande till BNP än alla andra motsvarande länder. Swedbank och andra svenska banker vann 25 miljarder i vinster på att bli Europas största bilägare i Lettland, bilar som de krävde in efter att ha prackat på medelklassen billån som sedan inte kunde betalas och sänkt ett helt lands ekonomi genom att svenska staten med alla medel såg till att landet inte devalverade sin valuta. Den svenska staten och dess eftersägare i Vänsterpartiet stödjer den svenska aggressiva expansionen av Swedbank och andra österut när de mutar sig fram i Centralasien, önskar sig förnedring av industriarbetarna genom att de fråntas sitt medborgarskap i Baltikum så att svenska nyliberala politiken snabbare kan genomföras och vinsterna föras till Sverige. Därför stödjer svenska regeringar oavsett partifärg den aggressiva ekonomiska politiken gentemot Ukraina, de har till och med stöd av Vänsterpartiets fokus annat än ekonomi.

Svenska staten hoppas helt enkelt på den typ av vinster som redan kommit i Baltikum och Ukraina. Över hälften av kärnbränslestavarna till ett av världens största kärnkraftsländer, Ukraina, leverans nu från Västerås i stället för från Ryssland. USA levererar nu antracitkol till de ukrainska kraftverken till en kostnad dubbelt så dyr som för samma kol från Donbass. Ukrainas ekonomi är i fritt fall och Europas sämsta långt under flera länder i tredje världen med en stats som just talat om att den inte har råd att beta statligt garanterade sociala förmåner längre. Men att det är ett helvete för vanligt folk i Ukraina är lika ointressant för regeringen som Vänsterpartiet. Ukraina är ett stort land och även om det blivit dubbelt så fattigt jämfört med Vityssland per invånare sedan Sovjetunionens fall då Vitryssland var fattigare så är marknaden stor i alla fall.

Anekdoter om vilken kompis den ena eller andra politikern haft underblåser kritik om spridning av konspirationsteorier om den inte kopplas till ekonomisk kritik. Att begränsa kritiken vid regeringen visar inte på insikt om situationens allvar. Ointresset i att bemöta Sveriges ekonomiska aggression österut omfattar inte bara Vänsterpartiet utan också NGOs och förstås också massmedia.

Artikeln har anslutning till tidigare inlägg och artiklar här.

Vänstern: Moralism eller marxism?

Kajsa Ekis Ekman – Vänsteroffensiv behövs: ”Det duger inte med duttande här och där”

Om vänsterns kris I – identitet eller klass?

Vänsterns kris II – Vad bör göras?

Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena!

Jonas Sjöstedts grova kritik av Sovjetunionen.

Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster;

Vänsterpartiet bortser från USA:s roll i Syrien;

Aftonbladet och vägrar debatt om Syrien;

Sviker Vänsterpartiets ledning i Syrienfrågan och i demokratisk debattstil?;

Vänsterpartiet ledning stryper debatt i Syrienfrågan?;

Flamman: ”Ryssland och Syrien hindrar eldupphör”;

Flamman förleder om Syrien som vanligt;

Vad vet Flamman om Syrien och imperialism?;

Jonas Sjöstedt fördömer Sovjetunionen

Vänsterpartiets ledning accepterar inte FN-beslut och demokrati för Syrien?

i vänstern, Vänsterpartiet, Sverige, marxism, socialism, kapitalism/a>,fascism, Ukraina, klass, USA,politik, krig, imperialism, Libyen, ekonomi, demokrati, flyktingar, invandrare, Jugoslavien