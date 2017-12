En viktig faktor i debatten om Syrien var ”de moderata rebellerna” och ”Fria syriska armén”. Låt mig påminna om detta, med denna fortfarande aktuella artikel – fast den skrev 23/12 2016. Jag påminner inledningsvis om USA:s aktuella stora vapenleveranser till rebeller nu.

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Vad gör egentligen ”Läkare utan gränser” i Syrien?

Många Syrien-experter har påpekat och påvisat att de av USA lanserade ”moderata rebeller” knappast finns som självständig kraft i Syrien. Samverkan med al-Nusra (al-Qaida i Syrien) och med ISIS har beskrivits konkret, och är väl sammanfattat i Tim Andersons bok ”Det smutsiga Kriget mot Syrien” (annons till höger på bloggsidan. Jag kunde för ett år sedan rapportera att de ”moderata rebellerna” i Fria Syriska armén var slut som självständig kraft. De USA-stödda moderata rebellerna i Fria Syriska Armén nära kollaps. Icke desto mindre beslöt Obama nyligen att ge rebellerna=terroristerna/terroristvännerna ytterligare 300 miljoner i vapenhjälp – som kmmer att förlänga kriget i Syrien. I en färsk artikel ”Syria’s Biggest ‘Moderate’ Rebel Group Just Voted on Whether to Merge With al-Qaeda” Russia Insider röstade man om man skulle formellt förena sig med al-Nusra efter den stora förlusten i denna av bl.a. FN terroristorganisationen al-Nusra. Svaret blev Nej. Men att man ens röstar om detta nu när al Nusra tappat så mycket prestige visar hur nära man står varandra.

Jag citerar ur Russia Insider ”This is straight down from Charles Lister, the Saudi-paid advocate for Syria’s radical Islamist rebels. The high council of Ahrar al-Sham which is the biggest rebel organisation in Syria held a vote on whether to merge with Jabhat Fateh al-Sham which is al-Qaeda’s Syria franchize and another large rebel organisation.

The vote failed, the two will not be merging, but this is really besides the point. Even a failed vote shows once again how close the rest of the Islamist rebellion is to al-Qaeda. So close that its largest component will realistically contemplated an outright merger.

In September when Russia and the US concluded the illfated Kerry-Lavrov deal on Syria Russia suggested treating Ahrar al-Sham as a terrorist organisation alongside JFS (previously al-Nusra) but Americans refused.”

USA-stödda ”Moderata rebellerna Ahrars med vit flagga och kompisarna i al-Qaida med svart flagga

Någon kanske betvivlar uppgifterna om USA:s stöd till terrorister? Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News Besvikna terroriststödjarna USA desinformerar om Aleppo

I början av december kom nya uppgifter om att USA nu ska leverera nya vapen till terroristerna. ”Last week, the US House passed a defense bill that included language authorizing supplies of anti-aircraft missiles to rebel groups fighting in Syria, The Washington Post reported Tuesday. On Friday, the bill passed in the House 375 to 34 and could be voted in the Senate within the week. If the bill succeed, it would be a green light for supplies of MANPADs to so-called “opposition factions” in Syria. There are no doubts that as result missiles will be received by Jabhat al-Nusra and other al-Qaeda groups, as a major part of the all previous weapon delivers to rebels. This will pose a major threat to the aviation in the region.”Southfront 7/12 och Newsvoice



Kommentar: Jabhat al-Nusra är en FN-stämplad terroristorganisation som har samma religiöst extrema inställning som ISIS.

