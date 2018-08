Stjärnor från ”House of Cards” gör bra film om Donbass, Ukraina!

Läsaren Jan Nybondas har tipsat om denna film från USA om östra Ukraina! Varningslampor blinkar för fullt med tanke på all desinformation och USA-inspirerad propaganda om Ukraina.

Men här finns mycket av dokumentärt intresse!

Filmen presenteras så här ”The film, now available on YouTube, is very well made with excellent production values. It consists of a series of interviews with residents of Donbas, from ordinary people, to an American volunteer soldier from Houston (Russell ‘Texas’ Bentley), to the Prime Minister (Zakharchenko). It includes an interesting segment with a parish priest, who talks about the spiritual aspect of the war.





Democrat and left-leaning audiences will be surprised to learn of the strong socialist convictions of the Donetsk leadership. They are very serious about ‘redistributing the wealth’ and proud of their very affordable health-care.”

Russia Insider skriver ”WATCH: Actor from ‘The Americans’ and ‘House of Cards’ Makes Great Film About Breakaway Republics of Ukraine, their Socialism – Shown on Fox in US, Sky in UK.

Se och kommentera! (Det finns en längre vrsion på 70 minuter).

Några artiklar om Ukraina här.

* Israel beväpnar neonazister i Ukraina

* Nato-smedjan Atlantic Council & Washington får storfrämmande – nazist från Ukraina

* Ukraina skippar Minsk-avtalet och förbereder ökat krig i östra delen av landet

* Förintelsens Minnesdag: Ukrainas Väst-stödda regering reser statyer över nazister

* CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år, hjälp av svenska journalister

* De främsta separatisterna i Ukraina sitter i Kiev

* Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska

* Dags att erkänna statskuppen i Kiev efter tre år!

* Ukraina på väg att lösas upp? 20/3

* Tysklands utrikesminister: Nej till upprustning, jag till Minsk 2 15/3

* Stöd Minsk 2 12/3

* Donbass separerar från Ukraina 7/3.

* Ukraina kränker systematiskt mänskliga rättigheter

* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1

* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2

* Avslag från Granskningsnämnden

* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport

* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina

* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina

* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland

* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik

* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament

* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper

* Lästips för Stefan Löfvén och Margot Wallström – imperialismens kreatur

i Ukraina, politik, mänskliga rättigheter, statskupp, USA, IMF, ekonomi, imperialism, ekonomi, demokrati, federalister, Donbass