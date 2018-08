Patriot dåligt men dyrt vapensystem.

Kritik från olika håll kan och bör riktas mot riksdagens beslut att köpa Patriot.

I. Den store USA- och Nato-vänner Carl Bildt kritiserar affären i Dagens Industri

19 juni ”Carl Bildt dömer ut Patriotaffären.”

“Tyskland satsar nu på nytt system för 360 graders prestanda för att ersätta sina Patriotsystem. Borde Sverige också Sverige titta på”. Så twittrade Bildt i tisdags i förra veckan efter nyheten att Tyskland slutför förhandlingarna om ett nytt luftvärn MEADS.

Han trycker alltså på en svag punkt hos Partiot som måste riktas mot målet och har en radar som bara täcker 120 grader. MEADS/SAMP/T, David´s Sling och andra moderna luftvärnssystem av medellång räckvidd:

a) har en radar som täcker 360 grader.

b) Missilen behöver heller inte riktas mot målet utan avfyras rakt upp i luften. Detta innebär att en och samma robotlavett kan skjuta ned fler samtidigt inkommande mål från alla riktningar. […]

Carl Bildt är känd för sin integritet och hans twittrande om Patriot utmanar nu såväl Vita Huset som den amerikanska vapenjätten Raytheon. Han är det enda tunga namnet i svensk politik som vågar ifrågasätta Patriotaffären. Han utmanar samtidigt partilinjen. Moderaterna har ställt sig bakom försvarsminister Peter Hultqvist i valet av Patriot trots att affären fullt genomförd kommer att kosta cirka 28 miljarder kronor i inköpspris. (Från Dagens Industri 19 juni). Alliansfriheten.se

II. Foreign Policy som traditionellt står nära USA:s regering skriver 29/3 2018 Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere

The evidence is in: the missile defense system that the United States and its allies rely on is a lemon.

On March 25, Houthi forces in Yemen fired seven missiles at Riyadh. Saudi Arabia confirmed the launches and asserted that it successfully intercepted all seven.

This wasn’t true. It’s not just that falling debris in Riyadh killed at least one person and sent two more to the hospital. There’s no evidence that Saudi Arabia intercepted any missiles at all. And that raises uncomfortable questions not just about the Saudis, but about the United States, which seems to have sold them — and its own public — a lemon of a missile defense system. Foreign Policy



Varför köper då Sverige Patriot? Det korta men enkla svaret är att Sveriges regering och ledande oppositionspolitiker är blinda anhängare till Nato och USA, världens i särklass mest krigiska stat, världsmästaren i:

– folkrättsbrott;

– statskupper mot demokratier;

-olaglig inblandning i andra länders val.

