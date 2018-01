USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa. Hybridkrigföring i kubik.

Apropå yttrandefrihetsdebatten – idag och igår – läs detta inlägg. Det postades första gången för på dagen för ett par år sedan!

Sedan dess har yttrandefriheten inskänkts i Tyskland, Frakrike, Danmark och USA bland annat. Utvecklingen är skrämmande.

Kolla och läs gärna artiklarna nedan!

Några artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

Här artikeln från 21/2 1016!

Förlegad? Inaktuell?(DWN) publicerade igår en viktig artikel som visar att USA tar krafttag för att starta ett nytt kallt krig och ifrågasätta och underminera den nationella självständigheten för länder också i Europa. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-untersuchung-gegen-nato-kritische-parteien-in-europa-ein/ (I Västasien har man gjort det via krig mot Irak, Afghanistan, Libyen (via NATO), Syrien (via ombud). Artikelns titeln är ”USA leiten Untersuchung gegen Nato-kritische Parteien in Europa ein.” Jag har översatt artikeln, som hänvisar till en artikel i brittiska Telegraph, varifrån vissa tillägg skett till DWN:s artikel.har givit underrättelsetjänsten uppdrag att genomföra långtgående utredningar av EU- och Nato-kritiska partier i Europa. Amerikanerna misstänker att dessa partier är infiltrerade av Ryssland. Om underrättelsetjänsten finner detta hotar långtgående konsekvenser. Brittiska Telegraph rapporterade att James Clepper, chef för USA:s underrättelsetjänst fått kongressens uppdrag att undersöka eventuell ryskt infiltration av EU-kritiska partier i Europa. Amerikanerna ser i misstänkt hemligt ryskt inflytande försök ”att underminera Nato, att blockera utplaceringen av amerikanska missiler och att upphäva sanktioner mot Ryssland, som infördes efter annekteringen av Krim”, skriver tidningen.EU skall ha godkänt undersökningen som är en nyhet för de europeiska demokratierna enligt Telegraph.Berörda är euroskeptiska partier i Frankrike, Nederländerna, Ungern, Österrike och Tjeckien. Undersökningen ska ta reda på om den ”politiska sammanhållningen” i Europa håller på att undermineras av ryssarna. The Telegraph förutsätter att andra länder berörs, som Lega Nord i Italien, Jobbik i Ungern, Front National i Frankrike och FPÖ i Österrike. The Telegraph skriver att amerikanerna tycker sig ha sett ryskt inflytandet på folkomröstningen i Nederländerna, då landet kommer att rösta i april om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Front National finns i blickpunkten, eftersom partiet tagit ett lån på nio miljoner euro i en rysk bank. FPÖ ska studeras eftersom vissa medlemmar besökt Krim och därmed på något sätt gjort ”annekteringen” godkänd.

En anonym senior tjänsteman i Storbritanniens utrikesdepartement berättade för Telegraph: ”Det handlar verkligen om ett kallt krig. Vi ser alarmerande bevis för ryska ansträngningar att förstöra strukturen i enigheten i Europa som bygger på några viktiga strategiska frågor.” Igor Sutyagin Royal United Services Institute (RUSI) berättade för tidningen att ”den ryska propagandamaskinen var mycket aktiv i ”hybridkrigföring”. Den utsår bl.a. tvivel om NATO, EU och ekonomiska sanktioner” sa han. DWN skriver att undersökningen kan bli extremt farlig (brandgefährlich) då den amerikanska underrättelsetjänsten anser att det finns förbindelser för partier med Ryssland och att detta är skadligt för NATO. I så fall kan USA under hänvisning till sin nationella säkerhet införa sanktioner mot dessa partier och deras representanter.

Michael Maier har beskrivit konsekvenserna av sådana sanktioner i detalj i sin nya bok: Sanktionerna är en del av ett globalt krig där USA drar nytta av att dollarn är en världsvaluta. Bankerna kan förbjudas från att göra transaktioner med sådana partier. Inreseförbud i USA kan införas. Tillgångarna för partierna (eller organisationerna) och för aktiva i dessa kan frysas.

Via det internationella betalningssystemet SWIFT kan sådana sanktioner snabbt verkställas. Betalningar av skulle blockeras och de som samarbetar med partierna blir föremål för åtal enligt amerikansk lag och kan spåras via en internationell arresteringsorder överallt i världen.

Vad som ska ske med de som kritiserar NATO och EU utan att vara anslutna till part (organisation) är oklart. Undersökningarna kommer naturligtvis att ske i hemlighet, och de berörda personerna hörs inte och blir inte informerade.

Intressant är att EU motståndare Nigel Farages parti UKIP bör skonas. Även om Telegraph skriver att man anklagar Farage för att han hade talat positivt om den ryske presidenten Vladimir Putin. Men bevis för att UKIP finansieras av Kreml, har amerikanerna inte funnit. Det är tänkbart att det finns en överenskommelse mellan London och Washington att amerikanerna inte ska blanda sig i den brittiska inrikespolitiken. Förmodligen vill amerikanerna också ta hänsyn till den brittiska EU-folkomröstningen och vill inte ge argument åt EU:s motståndare. För andra EU-länder gäller inte detta privilegium. Om den tyska AFD undersöks framgår inte.



Telegraph riktar också skarp kritik mot Rysslands ambassadör i Storbritannien Alexander Yakovenko, för att denne yttrat sig alltför positivt om att Corbyn blev ledare för Labour. Ambassadören har tydligen haft fräckheten att uttala att valet har givit ett demokratiskt mandat för Corbyns “opposition to military interventions of the West, support for the UK’s nuclear disarmament, conviction that NATO has outstayed its raison d’etre with the end of the Cold War, just to name a few”.

Andrew Foxall, director of the Russian centre at the Henry Jackson Society think-tank säger

“Wherever the opportunity presents itself, Russia wants to undermine the West – to present the argument that the West is no better than they are.”

Kommentar: Detta är mycket skrämmande. USA tar sig öppet rätten att lägga sig i europeiska länders och partiers verksamhet. EU uppges ha godkänt undersökningen. Observera att man presenterar inga bevis eller tydliga konkreta exempel på överträdelse av Ryssland. Man vill närmaste kriminalisera en positiv uppfattning av någon del av Rysslands politik, eller kritik av USA:s brutala, folkrättsvidriga politik med brutala krig, sanktioner och en utrikespolitik som gynnat framväxten av terroristorganisationer i Mellanöstern enligt president Obama, vicepresident Biden och t.ex. generalerna Clark och Flynn. Bli inte överraskad om deras uttalanden får skarp kritik inom något år. Världen går mot ökade konflikter och krig, med NATO som USA:s knutna näve. Ytterliga skäl för Sverige att stanna utanför. Läs gärna åter min artikel om ”hybridkrigföring.”

* Läs gärna detta inlägg om hybridkrigföring http://jinge.se/allmant/dn-svd-banerforare-for-usa-hybridkrigforingens-mastare.htm

i Andra om: spioneri, USA, Politik, media, massmedia makthybridkrigföring, folkrätt imperialism, desinformation, krig, utrikespolitik opposition, debatter, demokrati,fred

DWNTelegraph DN 10/2 2013 Dagens Arena 16/2 Croneman NY Times