Massemigration och profit

Det förs en bitvis intensiv debatt om flykting- och immigrationspolicy och hur ”Vänstern” bör förhålla sig till detta – bland annat på denna blogg.

Jag kompletterar nu med en (något förkortad) artikel av Pål Steigan som visar kapitalismens positiva syn på detta, och där vissa ser det som en utmärkt affärsmöjlighet. Den berör i hög grad problemet med ”brain drain”, som behandlats tidigare här. ”Brain drain” och IMF försvagar utvecklingsländer

Och den bidrar till att förklara den starka kritiken även från kapitalismens försvarare mot det invandringskritisk/-fientliga högerpartiet SD. En hädisk tanke: Är det kanske mer omtanke om kapitalets vinstmöjligheter än om immigranterna?

Pål Steigan

* Artikeln publicerades första gången för exakt ett år sedan, men är lika aktuell idag, eller hur?!

Artikeln.

Massinvandring ger jättestora vinster – till ett fåtal. World Economic Forum (WEF) är en sammanslutning av de 1.000 rikaste företagen i världen, en internationell klassorganisation för monopolkapitalet. Denna organisation är övertygad om att det är i dess medlemmars (och därför i samhällets) intresse att få till stånd så stor migrationen som möjligt då man kan tjäna pengar på det i världen, för det anser att det finns mycket att vinna. Detta har den färdig på en serie konferenser och ett brett utbud av rapporter. Bland annat formuleras detta i dokumentet Business case för migration.Business case för migration

Mycket att vinna på migration



I dokumentet heter det:

Det är ett obestridligt faktum att väl förvaltad migrationspolitik kan bidra till nationell, regional och global ekonomisk tillväxt. Invandrare i båda ändar av kompetensspektrum kan spela en roll – genom att göra arbete som lokalbefolkningen inte är villiga att göra (även under lågkonjunktur), samt att göra arbete som lokalbefolkningen inte kan göra eftersom de saknar kompetens. Företagens konkurrenskraft, eftersom de flesta moderna ekonomier är beroende kan förbättras markant genom migranter och migration. Oflexibel regeringspolitik kan medföra att företag riskerar att förlora i den globala konkurrensen. Dessutom är invandrare är ”Big business” – både som företagare som skapar arbete och att konsumenter som skapar efterfrågan.

WEF försöker naturligtvis att sälja i sina egna intressen som hela samhällets intressen.

Det hävdas på flera ställen i dokumentet att migranterna och deras hemländer har också något att vinna på kapitalmigrationspolitik. Invandrare kan (eventuellt) få ett jobb (om något) som kan ge dem högre löner och bättre möjligheter än i hemlandet. Och för hemlandet är det bra att invandrare skickar hem pengar.

Hemsändning (Remittance) av medel som utvecklingsmodell



WEF påvisar fördelar med hemsändning av medel från gästarbetare till hemländerna.

Filippinska gästarbetare bidrar i hög grad till Filippinerna ekonomi, genom hemsändning som år 2005 uppgick till mer än 10 miljarder dollar, hela 13,5 % av landets NBP. Landet är det fjärde i storlkesordningen på hemsända belopp efter Indien, Kina och Mexiko högst upp i listan.

Globalt sett är hemtransport av pengar gigantisk. Världsbanken säger att år 2016 genomfördes sådana transaktioner till ett sammanlagt värde av 575 miljarder dollar. Detta är tio gånger så mycket som år 2000, och är typiskt för den nyliberala eran vi lever i. Den genomsnittliga kostnaden för dessa transaktioner är 7,5%, vilket innebär en ekonomisk vinst på 43 miljarder dollar för storbolag. Störst inom området är Western Union, där norska Oljefonden har har investerat nästan en miljard norska kronor .



Diagrammet visar tillväxten i hemtagning av medel till utvecklingsländer (Världsbanken).

Remittance är en del av finanskapitalets globala försörjningskedja och källa till mycket betydande intäkter för de största finansiella företag. Dessutom är dessa transaktioner lysande för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men hemsändning av pengar är ingen bra utvecklingsmodell. Alla studier visar att det leder till ökat kassaflöde, som dock mycket sällan bidrar till lokal utveckling inom industrin eller jordbruket. En ekonomi baserad på migranter som skickar hem pengar, är en modell för permanent underutveckling.

Sådan är exempelvis slutsatsen, när det gäller Sri Lanka i studien Remittance economy migration underdevelopment in Sri Lanka av Matt Withers, University of Sydney, 2017:

The evidence and analysis marshalled throughout this thesis demonstrates that SriLanka’s growing dependency on temporary labour migration and remittance capital has not yielded an economic panacea but ingrained a complex process of migration – underdevelopment.

Denna modell säljer World Economic Forum och deras anhängare som en stor fördel för både invandrare och utvecklingsländer. Men den är i själva verket en permanent fälla. Att monopolkapitalet entusiastiskt stödjer den är förståeligt, de tjänar mycket på denna modell, genom tillgång till extremt billig arbetskraft, genom att uppodla en beroendemodell och sedan genom att dra nytta av transaktionerna. Det är mer obegripligt att de som säger sig vara socialister tror på modellen.



Bildtext: Överföringar efter världsdel. Världsbanken

De kriminella vinsterna



Förutom de mer eller mindre lagligt vinster på massinvandring kommer de rent kriminella vinsterna. Massinvandring är miljardindustri. Interpol säger att människohandel i dag genererar 28 miljarder dollar per år, och det är den snabbast växande kriminella industrin i världen.

Detta drivs av maffiaorganisationer, jihadistgrupper och andra kriminella nätverk, och de behärskar hela leveranskedjan ill Skandinavien. Förutom fördelarna med illegal transport, illegala dokument, mutor och så vidare så tillkommer vinster från droger, prostistution, slavarbete och annan brottslig verksamhet.

Och maffian har blivit experter på att kombinera svart och vit ekonomi. Financial Times skrev 2015 ”Italy’s organised crime groups have demonstrated devious ingenuity in everything from drug trafficking and prostitution to extortion and counterfeiting. Now they have found a new source of illicit profits: the migration crisis that has seen thousands of asylum-seekers land on Italian shores after crossing the Mediterranean Sea from north Africa.”



Anti-imperialism och befrielsen

Det är en tragedi att stora delar av vänster har anammat monopolkapitalets agenda och har gjort sig till talespersoner för massmigration som vägen till lycka för de förtryckta i det vi kallade ”Tredje världen”. Det är en väg till extrem exploatering, i värsta slaveri, permanent plundring av fattiga länder på deras viktigaste resurs, människorna och för maximal vinst till de största kapitalisterna och de största brottslingar i världen.

Det enda framkomliga vägen för de fattiga miljarderna människor i Asien, Afrika och Latinamerika för att frigöra sig från imperialismen är att ta kontroll över sina egna resurser och utveckla sin egen ekonomi på sina egna villkor. Och då de behöver alla duktiga människor som de har. Detta är gamla kunskap, som av någon anledning verkar ha glömts bort. Det skulle inte förvåna om det har med den nyliberala ideologin att göra.

