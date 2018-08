Går tillväxten går på högvarv tack vare flyktingarna?

Migrations- och flyktingpolitiken står i rampljuset sedan länge. Olika uppfattningar finns inom olika partier och bland partilösa, hos folk till ”Vänster” och till ”Höger” och hos övriga.

Här en analytiskt orienterad artikel, som för första gången publicerades 31/7 2017. Enighet i denna fråga fanns inte då. Gör den det nu?!

Jag dristar mig inte för att återpublicera den!

Artikeln.

kommenterar här en artikel av professor Peo Hansen, som nyligen publicerats på ETC.

Ulf har berikat denna blogg med många artiklar i skilda frågor. Nyligen kom artikeln ”Behöver förorten försvenskas”? I början av juli publicerades här hans artikel ”Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas”

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Institutet för Forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Han forskar om dagens EU och den europeiska integrationens historia, med betoningen lagd på frågor om migration, politisk ekonomi, medborgarskap och geopol­itik. Hans senaste bok (skriven tillsammans med Stefan Jonsson) är ”Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism”

Kommentarer till en ETC-artikel av Peo Hansen

Artikeln.

Peo Hansen skriver i ETC (2017-07-13) att ”svensk ekonomi på högvarv” och ”tillväxten [är] delvis en direkt följd av flyktingmottagandet”. Orsaken är kostnaderna för invandrare/flyktingar kan ses som ses om ett keynesianskt inslag i (den svenska) kapitalismen. Tesen är onekligen udda, mot bakgrund av dagens polariserade debatt. Å ena sidan våldsamma överdrifter av kostnaderna och bisarra undergångsscenarior som följd av dessa kostnader a la (SD). Och andra sidan förnekandet att det är några kostnader a la parollfantaster med ”Asyl åt alla och alltid”.

Nu vrider Peo Hansen hjulet ett varv till; tillväxten beror delvis på invandringen.

Artikeln är välskriven och gisslar knivskarpt den svenska och numera också tyska kappvändarpolitiken. Jag uppskattar detta och är här helt enig med författaren. Peo Hansen har länge och förtjänstfullt bidragit till svensk EU-kritik, alltifrån hans dr-avhandling om EU;s utomeuropeiska, territoriella intressen till den lysande boken ”Eurafrika. EU:s koloniala rötter”, tillsammans med Stefan Jonsson (Leopard 2015). Jag har arbetat mycket länge inom Folkrörelsen Nej till EU, och det har känts tryggt att ha en kunnig och skarp debattör som Peo Hansen på sin sida.



På en punkt har vi dock inte varit eniga, och det gäller den oklara parollen ”Fästningen EU”, och nu manifesterad i frågan om Sverige årligen skall ta emot cirka 150 000 invandrare/flyktingar eller ej.

Jag skall direkt säga att jag har ingen patentlösning att erbjuda. EU och hela Europa kan komma att ställas inför stora problem, med en gigantisk invandring. Överslagsberäkningar ger vid handen att 65 miljoner afrikaner när förhoppningar att kunna ta sig till Europa för arbete. Kan det egentligen vara ett problem. Om vi grovt räknar Europas befolkning till 500 miljoner, så utgör 65 miljoner bara 13 %. Så, är det egentligen ett problem?

Problemet ligger i vilken typ av samhälle vi vill ha. Sverige har monterat ned delar av välfärden, men vi är fortfarande ett välfärdssamhälle – tack och lov!



De basala ekonomiska delar i systemet är följande:

- det är ett slags försäkringssystem, man betalar in, och man får tillbaka vid ”olyckor”, krämpor och hög ålder.

– staten kan vid goda tider – om den politiska viljan finns – låna pengar till produktiva investeringar, t ex utbildning, bostäder och infrastruktur. Senare måste dock lånen betalas tillbaka

– sedan 1960-talet byggs ekonomin på två löner per hushåll. Att stanna hemma i 20 års tid med barn kostar.

– vi utbildar barn/ungdomar från cirka 7 års ålder, inte från 17-20 års ålder. Det senare kostar.

Till dessa basala ekononomiska omständigheter kan läggas några, mer ”tillfälliga”_

- Sverige har som många industriländer en åldrande befolkning, vilket kostar. Delar av pensionärerna är redan idag ekonomiskt missnöjda och röstar till 18-20 % på högerpartiet och delvis rasistiska (SD). Det är oklart hur stora marginaler finns för att höja fattigpensionärernas levnadsstandard.

- Polisen klassificerar idag 61 bostadsområden som utsatta och 23 som särskilt utsatta. Det är som regel förorter med dominans av invandrande/flyktingar. Detta är ett mycket stort problem, och kommer att kräva stora resurser för att lösa.

Ett annat, socialt problem beskrivs av Björn Östbring, doktorand i statsvetenskap, i en recension i SvD (22/7) på följande sätt:

”Exempelvis har endast ett fåtal vågat föra fram riskerna med en invandring som i vissa åldersgrupper ger ett betydande överskott av män. Givet svårigheten för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden har vi att vänta en stor grupp av vad statsvetarprofessorn Bo Rothstein en gång benämnde som ”de dubbelt ratade”: unga män som varken hittar arbete eller en partner, ett livsmönster som markant förhöjer sannolikheten till antisocialt och kriminellt beteende”. SvD

Peo Hansen menar att svenska kommuner välkomnar 2015 års våg av flyktingar/invandrare. Det har hörts sådana röster, men också många kritiska. Med bostadsbrist, knakande välfärd, olösta sociala problem hanterar man inte 160 000 nyanlända med en klackspark, utan snarast med stora svårigheter. Inte sällan tycks avsatta medel hamna i fickorna på s k entreprenörer som Bert Karlsson. Den keynesianska effekten av den senare ”satsningen” torde vara blygsam.

Peo Hansen har helt rätt i att åtstramningspolitiken (austerity på engelska) inom EU har varit förödande. Jag antar att Peo och jag helt delar kritiken mot Euroland a la Heiner Flassbeck (www.flassbeck-economics.com, Flassbeck & Lapavitsas, Against the Troika; Verso 2015).

Against the Troika Crisis and Austerity in the Eurozone

Emellertid är långt ifrån alla kostnader för flyktingar/invandring produktiva, i keynesiansk mening.

Begränsningarna i en fullskalig keynsiansk politik, nyliberalismens härjningar i välfärden sedan 1980-talet, den ökade ekonomiska ojämlikheten, och det totala fiaskot med integration av 2000-talets invandrare/flyktingar (styrs mer av ekonomiska ”omständigheter” än politisk vilja) är några frågor som Peo Hansen inte berör. Hade han gjort det kanske hans credo blivit mindre trosvisst?

Emellertid skall jag inte sätta mig själv på några höga hästar; jag har, som sagts, inte några patentlösningar. Däremot tror jag det är viktigt att vi inte lägger mer sten på börda, då det rimligen skymmer sikten och försvårar tänkbara, framtida lösningar, vilka de nu än må vara.

