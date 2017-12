Ännu ett ögonvittne om Aleppo: Carla Ortiz

Ännu en ögonvittnesrapport från Aleppo. Till Västs och den etablerade pressens besvikelse befriades östra delen av stafen från antidemokratiska, antifeministiska, religiöst intoleranta och brutala al-Nusra, som stöds av USA & Co. Först publicerat 31/12 2016.

Detta fick jag för flera dagar sedan som kommentar av förträffliga ”M”, och omvandlar det till en artikel. New cold war 23/12Finns det några större skillnader jämfört med andra ögonvittnesrapporter?

Svenska ögonvittnesrapporter från Aleppo;

Nytt brittiskt ögonvittne från Aleppo;

Svenska ögonvittnet tillbaka från östra Aleppo



”Bolivian-born actress Carla Ortiz recently visited Syria for ten days on a humanitarian mission. She was in Aleppo in the closing days of the defeat of the Western-backed regime-change paramilitary forces in mid-December 2016. It was her fourth visit to the country this year. She is preparing a documentary film on her visits.

Upon her return to the United States, she spoke to CNN and Fox television outlets. She pleaded for the world to welcome the restoration of Syrian government rule to the city of Aleppo and for a comprehensive peace for the country.

Intervju med CNN: CNN

Intervju med FOX11: FOX11

Hennes Facebook: Facebook

This is only for the people that want to know the truth about #Aleppo.

1. These are real images of civilians that have been evacuated. I believe the number is over 95 000.

2. The people that evacuated this afternoon (23/12) in 20 buses with help of the Red Cross were rebels, militants and terrorists that have been moved with their families to Idlib [city and province]. Many of them were wounded, including children. The “Red Cross” confirmed that the evacuation of this almost 5 000 people was done smoothly and with no open fire of any kind!

3. The civilians that are crossing to the safer side claim that the rebels deprive them of food, water and medicine. They also said that many would be shot by these rebels for just trying to cross to the west side of Aleppo.

4. They have reported that schools were closed and children were deprived of education.

5. When you ask about the “White Helmets” they [the people of eastern Aleppo] don’t know who they are…. and then they say, ‘Oh, Al Nusra front’ (a terrorist group).

6. Many of these people don’t sympathize with any political party or political philosophy; they are just happy that they made it alive!

7. Every single person we ever talked to has lost a family member in these last 6 years.

8. There is not one civilian that supports the War.

9. They say that they had no access to electricity nor to internet! ( only very few with access with their 3G)

10. The people of Syria want this war to end!!! Maybe we could listen to their voice for once and stop this madness!

Några artiklar om Syrien.

USA:s stöd till terrorister i Syrien

Besvikna terroriststödjare desinformerar om Aleppo

Fejkade videos med destination Aleppo och övriga Syrien

Debatt om Syrien med DN

Nog med lögner om Syrien

Manifestationen på Mynttorget – humanitärt stöd för vem?

Påven uttrycker sin solidaritet med Syrien

Tio feta lögner om Syrien

Sveriges Radio ifrågasätter rapporteringen, och ny Vitbok om Syrien

Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien

EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien

Varför kapitulerar inte rebellerna?

Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien

http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm

De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps

Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av

Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien

Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention

Lögner om Syrien

Aftonbladet desinformerar om Syrien

Vem startade kriget i Syrien?

USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: massmedia Aftonbladet Syrien, kemiska vapen, Obama,folkrätt imperialism, Syrien, krig, USA, Politik, FN, al-Qaida, utrikespolitik NATO opposition, ”unconventional warfare”, demokrati,fred, desinformation, terrorism, vapen, Ryssland, gas