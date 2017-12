Svenska ögonvittnet tillbaka från östra Aleppo, DN-journalist klagar

Kommer ni ihåg Syriens och Rysslands stora seger över terroristerna i östra Aleppo för ett år sedan? Hur Aleppo befriades till befolkningens jubel? Den svenska regeringens glädje över det?

Inte det? Söka minnesmottagning kanske? Nej, inte alls! Den etablerade pressen, de ledande politikerna i Sverige, USA och ”Väst” gladdes inte alls åt det och rapporterade inte detta. Uppenbarligen hoppades våra demokratiska ledare och vår fria press på seger för de anti-demokratiska, anti-feministiska, religiöst intolerandet och brutala terroristerna i al-Nusra. Svårt dra någon annan slutsat.

Jan Öberg har nu återkommit efter sin närvaro i i östra Aleppo, då staden befriades. Han skriver på Facebook, och jag återger en del av detta på basis av tidigare överenskommelse. En ganska utförlig intervju finns i danska tidningen ”Arbejderen” också. Aleppo befriat och Jan Öberg på Facebook

Jan Öberg

Jag publicerade här en första rapport från Jan Öberg 20/12 Svenska ögonvittnesrapporter från Aleppo

Jan Øberg er Dr. i sociologi og har arbejdet som fredsforsker i 40 år som mægler og rådgiver i konfliktområder i Jugoslavien, Georgien, Irak og Iran. Han er medstifter af Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, i Lund, hvor han arbejder nu.

Jan Öberg skriver på Facebook”Have returned from 10 days in Syria. Was in Aleppo when it was liberated – virtually all Western media absent – and then coming home to see how biased these media really are and how they attack you, one way or the other, for reporting what doesn’t fit their narrative … well, it just tell me how important TFF is and we are grateful for the 800 new friends here in Facebook. Now, please help us go back to Syria again and report more and talk with people – all kinds of them – about building peace again in Syria.

The people have suffered enough! – Please!! – Jan Oberg”



Intervjun i Arbejderen.

Han er lige landet i Sverige og er ivrig efter at fortælle, hvad han så i Aleppo i dagene mellem 10.-13. december, netop som de sidste oprørere var ved at overgive sig til syriske regeringsstyrker.

Ingen som helst diskussion om, at Aleppo blev befriet. Hvorfor skulle folk dog feste, gøre V-tegn og græde af glæde?

Men hans fortællinger stemmer ikke overens med, hvad vestlige og danske medier har rapporteret om byen. Jan Øberg mener ikke, at byen blev erobret.

”Der er Ingen diskussion om, at Aleppo blev befriet. Hvorfor skulle folk dog feste og græde af glæde? En taxa-chauffør, jeg kørte med, havde tårer i øjnene og sagde, at de tre største ting i hans liv var at ”blive gift, rejse til Mekka og opleve befrielsen af Aleppo”, beretter Jan Øberg overfor Arbejderen.



– Der var fest i hele byen, både i øst og vest, for folk var helt klart glade for, at de nu kunne gå frit rundt uden at få en granat i hovedet.

Han tilføjer, at mange ikke tænker på, at oprørere i øst i fire år har bombarderet Vestaleppo med granater.

Jan Øberg besøgte Jibrin-centeret i Vestaleppo, hvor flygtninge fra øst bliver registreret og får mad. Her så han et russisk felthospital behandle civile.

Men dine fortællinger stemmer ikke overens med, hvad man hører i medierne om regeringshærens massakrer på civile, inklusive børn i Østaleppo?

Aleppo er en stor by. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om der er foregået likvideringer i den enorme by, som der traditionelt sker under afslutninger af krige. Jeg var jo i et lille område af byen, Hanano i Østaleppo. Men det interessante er, at netop disse påstande er det eneste, der er gengivet i de fleste vestlige medier. Andre ting burde gengives, siger Øberg.

Kommentar:Inga bevis finns för massakrer.

Den 11. december var han på en fem timers rundtur i Hanano-kvarteret i Østaleppo, der dagen tidligere var blevet befriet af syriske regeringsstyrker.

Jeg talte med mennesker i en kø, som ventede på brød og grøntsager. De var udsultede, også børnene. Jeg talte med hjælpeorganisationen Rød Halvmåne, og de havde ikke set skyggen af De Hvide Hjelme, og folk i Østaleppo havde heller ikke set dem, måske kun hørt om dem.

Du bliver beskyldt for, at levere propaganda for den syriske regering og Rusland?

Jeg siger til mig selv: Hvor mange af de danske medier og andre er efterplaprere af amerikansk propaganda? Jeg tog til Aleppo ene mand og risikerede mit liv, og så bliver jeg slået i hartkorn med folk, jeg ikke har talt med. Jeg har været i Syrien i 10 dage og har ikke talt med en eneste person fra regeringen, fortæller Jan Øberg.

Men dine kritikere siger, at du blev fulgt af regeringen på din tur i Østaleppo. Så fik du vel også udpeget, hvad du skulle se?

– Jeg fik militærbeskyttelse. Vi kom ind i en bilkonvoj. Militæret kørte foran og bag os som beskyttelse. Vi var aldrig kommet ud af Hanano igen, hvis ikke vi havde haft dem med. Området var befriet dagen før. Der kunne jo ligge en snigskytte i ruinerne og vente på os. Jeg havde ikke lyst til at dø i Aleppo, forklarer Øberg.

På Jan Öbergs Facebook finns också en kommentar av DN-journalisten Erik Ohlsson

”The main reason for the Western media absence is the reluctance from the Syrian FM to issue visas. I work for the largest media outlet in Sweden and I had gladly been in Aleppo but I have been denied visa four (4) times.”

Jan Öberg svarar ”Dear Erik Ohlsson – I’m sure you are right and, if so, it must be regretted. I’ve two clarifications to make, however. As far as I was informed, some international media were present in Syria at the time of the turning point in Aleppo – BBC had just been to Aleppo and then left a couple of days before the fall/liberation.

Secondly, the Syrian authorities seem to have experienced that they help quite a few media people from abroad, give them access to this and that and try to inform them as to how they see things – only to find that these things have been omitted or twisted in the reports they finally publish.

I cannot verify the truth content of that assertion but I would not write it off completely as grumpy government propaganda.

Kommentar: Jag har upprepade gånger kritiserat DN för dess ensidiga rapportering, som utmärks av att den okritiskt återger USA:s version. Upprepade gånger jag jag i mail sänt information och länkar som återger uttalanden av Obama, Biden, USA-generaler m.fl. om att USA stödjer terroristerna. Men USA har vägrat publicera något av detta. Erik Ohlsson har i mail till mig skrivit att han i oktober som journalist var i terroristkontrollerat områden i östra Aleppo. Vad säger det?

Nu skriver DN dock Glädjescener efter evakuering av Aleppo



