Stödjer också Ordfront terroristerna i Syrien?

Ordfront uppfattas av många som en progressiv tidskrift. Jag har prenumererat i flera år och finner bilden blandad, för att nu uttrycks sig diplomatiskt. Jag tänker här återpublicera en artikel som först kom för ett år sedan. Och ta en färsk artikel i Ordfront som utgångspunkt för en kommande artikel om kurderna.

Massmedia har nyligen skrivit mycket om Aleppo och Syrien. Det dominerande budskapet var att det är så illa att Aleppo befrias – från terroristorganisationen Fateh Jabhat al-Sham (al-Nusra) som har samma ideologi som ISIS. Det dominerande budskapet var att den av FN sanktionerade kampen mot terrorismen i Aleppo måste avbrytas – medan den liknande kampen mot ISIS i Mosul förtjänar allt stöd bra.

Aleppo ”faller” och Mosul ”befrias”. Hyckleriet och terroristvurmen når åter oanade höjder. Samtidigt gläds tiotusentals i Aleppo att de sluppit ur terroristernas grepp. SvT skrev 10/12 ”Sista delen av Aleppo på väg att falla” och ”Bara idag har 20.000 civila flytt de rebellkontrollerade områdena i den gamla delen av Aleppo, uppger ryska försvarsmyndigheten.” SvT

Det är synnerligen väl belagt att det är ett av USA sedan länge planerat krig i Syrien via ombud, och att USA & Co sedan länge stödjer, beväpnar och betalar terroristerna i al-Nusra och ISIS – enligt bl.a. Obama, Biden och USA-generaler. Men svenska massmedia tiger om detta och sprider lögner om att Syriens regering dödar sin egen befolkning. Det finns inga belägg för det senare, vilket jag utrett i olika blogginlägg.



Men även tidningar och tidskrifter som anses stå till vänster publicerar artiklar som tyvärr i praktiken innebär ställningstagande mot de som bekämpar terroristerna.

* Dit hör Flamman. I Flamman nr 7 som publicerades 18/2 fanns en artikel av utrikesredaktör Jonas Elvander med titeln ”Ryssland och Syrien hindrar eldupphör”, som inte återfinns på nätet. Jag sände två dagar senare in en kritisk artikel, som inte publicerats.

* Dit hör också ETC: Vad skriver ETC om Syrien

En ganska ingående analys av artiklarna presenteras i ”Vitbok om Syrien” -massmedia och politik i Sverige – se till höger på bloggsidan. Den överlämnades för c:a en månad sedan till utrikesminister Wallström och regeringens Syrienansvarige ambassadör Niklas Kebbon.

Nu till slut över till Ordfront. I ledaren i senaste numret (nr 5 2016)skriver chefredaktören och ansvarige utgivaren Johan Berggren i sin ledare ”Förtvivlans lagar” om ”Syriens folkmördande diktator”. Det finns inga belägg för detta, även om det sedan länge upprepats i USA:s propaganda. Se bl.a. här

ordfront-foreningen-ordfront-magasin-manskliga-rattigheter-och-demokrati



En hel sida med stor bild i ”Ordfront” har texten ”För Syrien på plattan.”

Där nämns att det en gång i veckan brukar ordnas möten under parollen ”We are all Aleppo”. Man skulle kunna inbilla sig att det handlar om något slags stöd i kampen mot terroristerna i Aleppo, ett stöd till den drabbade civilbefolkningen. Nej, inte alls, det är möten ordnade av ”Föreningen Syrien Sverige”

Denna förening uppger att den ”stödjer den kämpande demokratiska oppositionen i Syrien, som behöver vårt stöd. Den är religiöst och partipolitiskt obunden, men står på det folkliga upprorets sida mot Bashar Al-Assad.” Syrienexperter är eniga om att oppositionen i Syrien helt domineras av stridande terrorister på marken, som al-Nusra och ISIS. Det nämns att ”föreningen kraftsamlar extra till 20 oktober, med manifestationer mot Bashar al-Assads och Rysslands bombkrig under namnet ”Vredens dag för Syrien”. Nu är det så att Syrien med Rysslands legala stöd bedriver ett legitimt krig enligt FN-stadgan mot utlandsstödd terrorism. Aleppo har befriats, och många tiotusentals människor har flytt till områden som kontrolleras av Syriens legala regering. Många terrorister har lagt ned vapen, och fått amnesti enligt den syriska regeringens milda policy.

* I sin positiva annonsering av ”Föreningen Syrien Sverige” som motarbetar kampen mot terrorismen lyfter Ordfront särskilt fram att 13/10 ”talade bland andra Somar Al Naher från Aftonbladets ledarredaktion och opinionsbildaren Dror Feiler” – som därmed visar var de står i kampen mot terrorismen. Somar Al Naher skriver just ”Den största terroristen i Syrien är Bashar al-Assad” i sin lögnaktiga artikel, som analyserats på denna blogg.

Härjar värsta terroristen i Damaskus?

Jag uppskattar, som andra motståndare till terrorism och anhängare av demokrati och nationell självständighet, Syriens framgångsrika insatser. Detta minskar också terroristorganisationernas attraktionskraft även i Europa, och minskar också flyktingströmmarna. Men ”Ordfront” håller tyvärr på den motsatta sidan, på terroristerna, även om chefredaktören Berggren säkert förnekar det. I bästa fall har man bara okritiskt och godtroget låtit sig luras av den USA-stödda propagandan som sprids av hela media-etablissemanget, trots att det finns lättillgänglig faktabaserad på andra håll. ”Ordfront” visar hur som helst sin politiska oförmåga, och att det inte är någon antiimperialistisk tidning eller organisation.

Tidningen Ordfronts inställning i Syrienfrågan är raka motsatsen till dess plattform – se nedan.

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Nu vet i alla fall jag nu en tidning jag med förtur ska överväga att sluta prenumerera på.

