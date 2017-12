Kristna & Assad firar i kyrkorna segern över terroristerna i åter sekulära Aleppo

Denna glada nyhet kunde jag förmedla för ett år sedan. I motsats till etablerade media.

Gläds åt detta även idag!

Kristna i Assads sekulära Syrien firar också segern över de religiöst fanatiskt rebellerna/terroristerna.

Rebellerna i östra Aleppo dominerades av religiöst extremistiska al-Nusra terroriststämplade av FN, och deras anhängare och samarbetsorganisationer. Detta tiger massmedia om i sin tämligen systematiska desinformation.

Kristna i Aleppo firar gudstjänst Saint Elias-katedralen, vars tak kollapsat efter raketanfall från ”rebeller”

Daily Mail rapporterade i veckan ”Över 4 000 militanter har nyligen lämnat rebellkontrollerade områden i Aleppo i de sista stadierna av evakueringen och den syriska armén håller på att återta staden. Förlusten (Maily Mail) skriver inte befrielsen av östra Aleppo innebär för de syriska rebellerna den största förlusten i kriget som pågått i mer än 5 år och en stor seger för president Bashar al-Assad som på juldagen träffade föräldralösa.” Daily Mail med fler bilder

Her och fru Assad träffar föräldralösa barn



In English.

More than 4,000 fighters recently left rebel-held areas of Aleppo in the ‘last stages’ of an evacuation clearing the way for Syria’s army to retake the city.A week into the rebel withdrawal from the east of Syria’s second city, the evacuation of fighters and civilians from the one-time opposition stronghold appeared to be reaching its final hours.The loss of east Aleppo marks the biggest defeat for Syria’s rebellion in more than five years of civil war and a major victory for President Bashar al-Assad, who on Christmas Day was pictured meeting orphans at a convent.

Några artiklar om Syrien.

USA:s stöd till terrorister i Syrien

Besvikna terroriststödjare desinformerar om Aleppo

Fejkade videos med destination Aleppo och övriga Syrien

Debatt om Syrien med DN

Nog med lögner om Syrien

Manifestationen på Mynttorget – humanitärt stöd för vem?

Påven uttrycker sin solidaritet med Syrien

Tio feta lögner om Syrien

Sveriges Radio ifrågasätter rapporteringen, och ny Vitbok om Syrien

Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien

EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien

Varför kapitulerar inte rebellerna?

Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien

http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm

De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps

Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av

Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien

Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention

Lögner om Syrien

Aftonbladet desinformerar om Syrien

Vem startade kriget i Syrien?

USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: massmedia Aftonbladet Syrien, kemiska vapen, Obama,folkrätt imperialism, Syrien, krig, USA, Politik, FN, al-Qaida, utrikespolitik NATO opposition, ”unconventional warfare”, demokrati,fred, desinformation, terrorism, vapen, Ryssland, gas