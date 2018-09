Glöm inte idag: Tack vare kommunisterna och enhetsfronten besegrades nazisterna

Det finns goda skäl att påminna om detta och att återpublicera denna artikel som först publicerades 30/9 2017! Frågorna är desamma idag eller hur?

Idag demonstrerar nazister i Göteborg. Jag tycker att de ska få demonstrera, men under mer begränsade former idag. En demonstration på 3 timmar för att gå 850 meter mitt i Göteborg där yttrandefrihetens bokmässa äger rum. Varför inte en demonstration på 1/2-1 timme längre bort?

NMR Göteborg 170930. Bild av Expressen

Nazismen går fram i Sverige och i flera länder i Europa och i USA. Särskilt i Ukraina är en tolerans för nazismen tydlig. Regeringen tillåter att nya statyer rests över nazistledare samtidigt som minnesmärken över segrar(e) i Andra världskriget rivs -alltmedan skattepengar från Sverige, andra EU-länder och USA ges till denna statskuppsassocierade regim utan protester. Nazistanstrukna bataljoner strider på den ukrainiska regeringen sida mot befolkningen i östra Ukraina i inbördeskriget i Ukraina. Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska

Motdemonstranter

I dagens värld menar en del historiker, politiker och företrädare för massmedia att nazister och kommunister är ungefär samma slags ”avskum”. Men de är varandras motståndare och bittra fiender.

Hitler och nazistpartiet kom till makten i samband med den stora depressionen 1929-33. I dagens kris i kapitalismen går nazistiska, fascistiska och högerextrema partier också kraftigt fram – en historisk parallell. Som mest fick nazisterna 37,4 % av rösterna i fria val, vid valet 31/7 1932 då socialdemokraterna och kommunisterna fick 36,2 %. Inför valet genomförde nazisternas stormtrupper SA olika våldsaktioner med många döda för att störa andra partiers arbete. Om 0,75 % av de röstande, mindre än 400 000 personer om min överslagsberäkning är riktig av de som röstade på nazisterna i ställer hade röstat på S+KP hade de senare kommit till makten och historien hade kunnat få en annan inriktning. Vid nyval 6/11 1932 fick nazisterna 2 miljoner färre röster. De blev ändå största parti med 33,1 % av rösterna, medan S fick 20,4 % och KP 16,9 % dvs S+KP fick 37,3 % och totalt 1,5 miljoner fler röster än nazisterna. I det politiskt instabila läget kunde Hitler upprätta en koalitionsregering 30/1 1933 med stöd borgerliga partier som alltså banade väg för hans makttillträde.

Möjligheterna till samarbete 1932-33 mellan socialdemokraterna och kommunisterna försvårades påtagligt av att Tysklands Kommunistiska Parti och Komintern fram till och med 1932 åtminstone riktade en huvudkritik mot socialdemokratins ledning och att man använde begreppet socialfascism. Man kunde tänka sig enhetsfront underifrån. Först 5/3 1933 markerade Komintern möjlighet till samarbete för t.ex. tyska kommunistpartiet med socialdemokraterna även på ledningsnivå. Vid Kominterns kongress 1935 var huvudinriktningen på folkfront och enhetsfront mot fascismen, men hade det skett 4-5 år tidigare hade historien sannolikt blivit en annan.

Riksdagshusbranden 27/2 1933 gav nazisterna förevändning för att arrestera alla 100 kommunistiska riksdagsmän, förbjuda alla socialistiska tidningar och upphäva yttrande- och tryckfriheten.

Under 1930-talet försökte Sovjetunionen på olika sätt få till stånd en försvarspakt med Frankrike och Storbritannien, vilka i praktiken visade sig ointresserade. Deras eftergiftspolitik banade vägen föt Hitler. En sådan försvarspakt hade möjligen förhindrat kriget. I en helomvändning, för att spara tid ingick Stalin en non-aggressionspakt med Tyskland i augusti 1939. Tyskland lade snabbt under sig Frankrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark samt hade Italien som allierad.



Utan krigsförklaring anföll drygt 2 miljoner tyska soldater Sovjetunionen i ett noga förberett anfall vid midsommartid 1941. Hitler hade i sin bok utpekat bolsjevismen till huvudfiende. Vid denna tid och under en stor del av kriget hade Tyskarna 5-10 gånger så många soldater på östfronten som på västfronten.Tyskarna hade initialt stora framgångar men hejdades utanför Moskva av Röda armén under ledning av andra världskrigets främste militär, marskalk Zjukov. Sovjetunionens militära förmåga hade ändå markant försvagats sedan ett stort antal höga officerare avrättats några år tidigare på Stalins order, och utan klara skäl.



70 år sedan Stalingrad avgjorde Andra världskriget och Hitlers öde

”Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och Sovjetunionen vid staden Stalingrad. (Idag heter staden Volgograd, men det finns förslag att den ska återfå sitt tidigare namn, enligt radioekot 2/2 2014.) Slaget pågick mellan 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 och är ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära två miljoner människor. Det slutade med ett avgörande nederlag för Tyskland och utgör den viktigaste vändpunkten under andra världskriget.” (Från Wikipedia)

Motståndsrörelser mot nazisterna.

I många europeiska länder växte motståndsrörelser mot nazismen fram. De blev stora, betydelsefulla organisationer i många länder som i Grekland, Frankrike och Grekland. I Albanien och Jugoslavien ledde motståndsrörelserna under ledning av Enver Hoxha och Josip Tito till att länderna befriades från nazisterna. Kommunister var som regel den dominerande kraften i dessa motståndsrörelser, vilket var en anledning till att man också vid Jaltaöverenskommelsen kunde ge dem en viktig roll i länder i östra Europa. Hur detta skedde och förvaltades finns all anledning av granska kritiskt, men inte i denna artikel. Efter Andra världskriget var kommunistpartierna tydligt stärkta i länder i Eurpa, mycket tack vare sina insatser i kampen mot nazismen. Största eller näst största partier i Italien och Frankrike (där man ändrade vallagarna för att hantera detta).

* Observera att detta skedde främst i partipolitiskt obundna så kallade enhetsfronter där alla som var mot nazismen kunde delta, oberoende av vad man tyckte i andra politiska frågor.

* Det är bästa sättet att arbeta även idag!

I grova slängar : Kommunisterna arbetar för att ersätta kapitalismen medan ett mer demokratiskt och rättvist socialistiskt samhälle som en etapp på väg mot kommunism någon gång framöver. Man vill ersätta ett system där allt färre kontrollerar allt mer av naturtillgångar och produktionsmedel utan demokratisk insyn till en samhälle där arbetarklassen med allierade på ett eller annat äger och kontroller produktionsmedlen, för en ekonomi efter behov och där man organiserar bort arbetslöshet och kan reellt kan tackla klimatproblem.

Storkapitalet hjälpte Hitler – även det svenska! Internationella storfinansen hjälpte Hitler (Främstb utdrag ur blogginlägg av Brage Norin).

amerikanske författaren Charles Higham lyckades efter några års arbete lyfta hemligstämpeln på flera historiska dokument. Detta kan vända upp och ner på historieskrivningen.

USA:s handel med ”fienden”.

Den 13:e december 1941 undertecknade president Roosevelt ett dekret ”Trading with the Enemy Act” – där det beslutades att tillstånd för handel med Tyskland kunde beviljas av finansministern. De känsliga frågorna om ”handel med fienden” delegerades (!) av presidenten. Detta överraskade Higham. Efter år av grävande journalistiskt arbete avslöjades en sanning som först nu börjar skaka världen.

Krig handlar om pengar och världsherravälde. Detta vet nästan alla. Men knappast någon vet att det andra världskriget skapad stora vinster för finanseliten i Västvärlden. Det var i själva verket de stora inflytelserika bankerna och företagen i USA och Europa som möjliggjorde det andra världskriget. Det var de hägrande vinsterna hos finansvampyrerna i väst som hjälpte till att driva fram kriget. Hitler fångade deras intresse. Hans glödande agitation skulle kunna tända den eld som möjliggjorde ett nytt storkrig.

Huvudsyftet med det massiva finansiella stödet till Hitlertyskland var att skapa en krigsmakt som kunde krossa Sovjetunionen. Detta var finanselitens viktigaste mål redan från början. Att krossa Europas demokratier och tillsätta fascistregimer var ett annat viktigt mål.

Hitler var helt i händerna på storfinansen. Tyskland behövde bränsle. Egen olja saknades. Enorma fabriker för tillverkning av syntetiskt bränsle byggdes av storföretagen. Tyskland behövde gummi – syntetiskt gummi var enda alternativet. Enorma industrisatsningar gjordes. Tyskland behövde kullager. Svenska Kullagerfabriken SKF stod för cirka 80 procent av världsproduktionen av kullager. Hela 60 procent gick till Nazityskland. SKF byggde en ny stor kullagerfabrik i Schweinfurt för att förse nazisternas väldiga krigsmaskin. Allt som rullar behöver kullager. Behovet var enormt. Att tro att Hitlers fotfolk skulle klara av allt detta är bara barnsliga naiva fantasier.

Det var finanseliten i väst – däribland flera världskända judiska bankirer – som byggde upp Hitlertyskland. Även familjen Wallenberg var inblandad. Jacob Wallenbergs bank ”Stockholms Enskilda Bank” hade omfattande affärer med Hitlers Reichsbank. I själva verket var familjen Wallenbergs imperium en av Hitlertysklands viktigaste allierade i Europa. Bofors försåg nazisterna med betydande delar av stål och vapen under nästan hela kriget. Även den svenska staten var ansvarig. Svensk järnmalmsproduktion till Tyskland var igång ända fram till att den tyska krigslyckan vände. Gruvorna i Kiruna hotades till slut att bombas av engelsmännen. Vem satt tillsammans med Hitler och Göring vid olympiaden 1936 i Berlin – Gustav Adolf. Detta var inte ödets ironi. Även det svenska kungahuset var anhängare av nazisterna. Gustav V var en stor beundrare av Hitler.

Familjen Rockefeller som ägde Chase National Bank, var världens största finansmagnat vid andra världskrigets utbrott. Hör och häpna – en stor del av Rockefellers imperium stod för nazisternas omfattande import av krigsmaterial. Många stora USA-företag etablerade hemliga affärer med nazisterna. Ford Company var bara en i raden. Företaget exporterade massor av fordon och lastbilar till Tyskland även efter den tyska ockupationen av Frankrike. Hela den giriga finanseliten i väst var djupt inblandade i uppbygget av den största krigsmaskin som Europa skådat. Det andra världskriget skulle garanterat ge astronomiska vinster – och samtidigt – förhoppningsvis sänka Sovjetunionen i graven. Att miljoner skulle dö bekymrade inte finansvärldens psykopater. Flera där är som tomma skal utan mänskliga känslor. Så var det då och så är det än idag.

(Detta yttrande som tillskrivs Rockefeller-familjens nuvarande grand old man, (bild nedan) den 100-årige David R. ska ha fällts efter kriget, och har sitt intresse).



Men precis som så många gånger förr gick inte allt enligt planerna. Trots att tre fjärdedelar av alla tyska divisioner sattes in i operation Barbarossa mot Sovjetunionen, slutade kriget med en seger för Sovjetunionen som blev en militär supermakt. Detta blev början till det kalla krigets epok. Det var då vi klistrade upp affischer ”En Svensk Tiger” över hela Sveriges territorium. Vi skulle alla vara tysta – tiga. Den enda skurk som det kalla kriget lyckades fånga i Sverige var Enbom, men han var bara fantasifull. Vilken skam för det svenska rättsväsendet.

RAOUL WALLENBERGS HJÄLTEINSATS SLUTADE MED EN TRAGEDI.

Familjen Wallenberg måste till varje pris förhindra att deras omfattande affärer med Hitlertyskland skulle komma till allmänhetens kännedom. En ”outsider” inom finansfamiljen – Raoul Wallenberg – utsågs för att rädda familjens heder. Formellt utsågs han av den svenska regeringen, men hans utnämning passade familjen Wallenbergs imperium som hand i handsken. Hans uppdrag gällde judarna i Budapest efter Tysklands ockupation av Ungern i mars 1944. De berömda svenska ”skyddspassen” räddade många judar i Budapest. De fick stiga på de vita bussarna som i Röda Korsets regi senare transporterade många skandinaver, fransmän och flera andra nationaliteter till Sverige.



Raoul Wallenbergs uppdrag blev också hans död – en äkta svensk hjältes död. Wallenberg kallades efter kriget till Washington för förhör. Den svenska regeringen trodde att finansfamiljens öde var beseglat – men ack vad de misstog sig. Många ledande finansfamiljer i USA var lika djupt inblandade i Hitlertysklands uppbyggnad som familjen Wallenberg. Sveriges industri rullade på under hela det andra världskriget och efter kriget fick vi uppleva ett industriellt uppsving utan motstycke i svensk historia. Hela vår produktionsapparat var oskadd. Vi tjänade pengar på kriget, men de stora inkomsterna fick vi skörda under efterkrigstiden. Men den svenska framgångssagan har en mörk baksida. Huvudansvarig för denna skammens mörka skugga var finansfamiljen Wallenbergs omfattande medverkan i Hitlertysklands uppbyggnad. Ingen kan ifrågasätta denna brutala sanning.

En central lärdom är att eftergiftspolitiken som inför Hitler och Andra världskriget kan få förödande konsekvenser. Detta är mycket aktuellt idag, då världen och massmedia kommit att mer eller mindre acceptera främst USA:s brutala och folkrättsvidriga utrikespolitik i brott mot FN-stadgan och annan internationell rätt. Omfattande protester förekom inför kriget mot Irak för 14 år sedan. Protesterna mot NATO:s bombkrig i Libyen med tiotusentals dödade civila, i Syrien, i Afghanistan är betydligt svagare. Massmedia avstår från kritisk granskning, från försvar av freden och FN-stadgan. Likheten med eftergiftspolitiken mot Hitler är stora. Och resultatet torde inte bli bättre än Andra Världskriget, snarare tvärtom. Därför minskar sannolikt krigsrisken av att Ryssland satt ned foten i Krim, trots att det är ett brott mot FN-stadgan

