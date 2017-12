Internationella storfinansen och Wallenberg hjälpte Hitler

Vilka hjälpte egentligen nazisterna i Tyskland, förutom Japan, Italien och Finland i Andra Världskriget?

UNDER SOMMAREN 1962 ANORDNADES EN ”SCHUTZEN-FEST” PÅ EN JÄRNVÄGSSTATION I HAMBURG. JAG HADE LIFTAT FRÅN NORRA SVERIGE ÄNDA NER TILL NORRA TYSKLAND. JAG VAR MED PÅ FESTEN. JAG FICK FRÅGAN – ”ÄLSKAR DU FUHRERN ”- LIEBEN SIE DEN FUHRER? JAG SVARADE ATT JAG INTE GILLADE FUHRERN. ”VAR KOMMER DU IFRÅN” – VAR NÄSTA FRÅGA. FRÅN SVERIGE SVARADE JAG. DÅ BRAKADE HELVETET LÖS. EN UNG KVINNA VRÅLADE I RENT URSINNE:

”ALLE SWEDEN SIND SCHWEINEHUNDE – SIE HABEN GELD AN DEM KRIEG VERDIENT”. (Översatt: Alla svenskar är svin – ni har tjänat pengar på kriget).

Hennes skrik gick genom märg och ben. Jag ryste i hela kroppen. Det blev lynchstämning. Poliser kom snabbt på plats. En äldre tysk man sa åt polisen att jag inte hade gjort någonting – ”Der Schwede hat nichts getan”. Polisen skyddade mig och körde ut mig till en tillfartsväg norrut mot Autobahn. Därifrån liftade jag först till Danmark och sedan vidare till Sverige. Jag glömmer aldrig någonsin kvinnans skrik – ”alla svenskar är svin – ni har tjänat pengar på kriget”. Jag anade inte i min ungdom hur rätt hon hade.

Den välkända amerikanska författaren Charles Higham startade ett omfattande detektivarbete om andra världskriget 1978. Han lyckades efter några års arbete lyfta hemligstämpeln på flera historiska dokument. Han fick läsa information som chockade honom. För första gången började sanningar om andra världskriget – som varit dolda under lång tid – komma fram. Dessa sanningar kommer snart att vända upp och ner på historieskrivningen. Det verkar som om Highams historiska avslöjanden var ”före sin tid”. Det är tack vare nätet som informationen nu äntligen börjar strömma ut i världen.



USA:s handel med ”fienden”.

Den 13:e december 1941 undertecknade president Roosevelt ett dekret ”Trading with the Enemy Act” – där det beslutades att tillstånd för handel med Tyskland kunde beviljas av finansministern. De känsliga frågorna om ”handel med fienden” delegerades (!) av presidenten. Detta överraskade Higham. Efter år av grävande journalistiskt arbete avslöjades en sanning som först nu börjar skaka världen.

Krig handlar om pengar och världsherravälde. Detta vet nästan alla. Men knappast någon vet att det andra världskriget skapad stora vinster för finanseliten i Västvärlden. Det var i själva verket de stora inflytelserika bankerna och företagen i USA och Europa som möjliggjorde det andra världskriget. Det var de hägrande vinsterna hos finansvampyrerna i väst som hjälpte till att driva fram kriget. Hitler fångade deras intresse. Hans glödande agitation skulle kunna tända den eld som möjliggjorde ett nytt storkrig.

Huvudsyftet med det massiva finansiella stödet till Hitlertyskland var att skapa en krigsmakt som kunde krossa Sovjetunionen. Detta var finanselitens viktigaste mål redan från början. Att krossa Europas demokratier och tillsätta fascistregimer var ett annat viktigt mål.

Hitler var helt i händerna på storfinansen. Tyskland behövde bränsle. Egen olja saknades. Enorma fabriker för tillverkning av syntetiskt bränsle byggdes av storföretagen. Tyskland behövde gummi – syntetiskt gummi var enda alternativet. Enorma industrisatsningar gjordes. Tyskland behövde kullager. Svenska Kullagerfabriken SKF stod för cirka 80 procent av världsproduktionen av kullager. Hela 60 procent gick till Nazityskland. SKF byggde en ny stor kullagerfabrik i Schweinfurt för att förse nazisternas väldiga krigsmaskin. Allt som rullar behöver kullager. Behovet var enormt. Att tro att Hitlers fotfolk skulle klara av allt detta är bara barnsliga naiva fantasier.

Det var finanseliten i väst – däribland flera världskända judiska bankirer – som byggde upp Hitlertyskland. Även familjen Wallenberg var inblandad. Jacob Wallenbergs bank ”Stockholms Enskilda Bank” hade omfattande affärer med Hitlers Reichsbank. I själva verket var familjen Wallenbergs imperium en av Hitlertysklands viktigaste allierade i Europa. Bofors försåg nazisterna med betydande delar av stål och vapen under nästan hela kriget. Även den svenska staten var ansvarig. Svensk järnmalmsproduktion till Tyskland var igång ända fram till att den tyska krigslyckan vände. Gruvorna i Kiruna hotades till slut att bombas av engelsmännen. Vem satt tillsammans med Hitler och Göring vid olympiaden 1936 i Berlin – Gustav Adolf. Detta var inte ödets ironi. Även det svenska kungahuset var anhängare av nazisterna. Gustav V var en stor beundrare av Hitler.

Familjen Rockefeller som ägde Chase National Bank, var världens största finansmagnat vid andra världskrigets utbrott. Hör och häpna – en stor del av Rockefellers imperium stod för nazisternas omfattande import av krigsmaterial. Många stora USA-företag etablerade hemliga affärer med nazisterna. Ford Company var bara en i raden. Företaget exporterade massor av fordon och lastbilar till Tyskland även efter den tyska ockupationen av Frankrike. Hela den giriga finanseliten i väst var djupt inblandade i uppbygget av den största krigsmaskin som Europa skådat. Det andra världskriget skulle garanterat ge astronomiska vinster – och samtidigt – förhoppningsvis sänka Sovjetunionen i graven. Att miljoner skulle dö bekymrade inte finansvärldens psykopater. Flera där är som tomma skal utan mänskliga känslor. Så var det då och så är det än idag.

(Detta yttrande som tillskrivs Rockefeller-familjens nuvarande grand old man, (bild nedan) den 100-årige David R. ska ha fällts efter kriget, och har sitt intresse).



Men precis som så många gånger förr gick inte allt enligt planerna. Trots att tre fjärdedelar av alla tyska divisioner sattes in i operation Barbarossa mot Sovjetunionen, slutade kriget med en seger för Sovjetunionen som blev en militär supermakt. Detta blev början till det kalla krigets epok. Det var då vi klistrade upp affischer ”En Svensk Tiger” över hela Sveriges territorium. Vi skulle alla vara tysta – tiga. Den enda skurk som det kalla kriget lyckades fånga i Sverige var Enbom, men han var bara fantasifull. Vilken skam för det svenska rättsväsendet.

RAOUL WALLENBERGS HJÄLTEINSATS SLUTADE MED EN TRAGEDI.

Familjen Wallenberg måste till varje pris förhindra att deras omfattande affärer med Hitlertyskland skulle komma till allmänhetens kännedom. En ”outsider” inom finansfamiljen – Raoul Wallenberg – utsågs till den som skulle rädda familjens heder. Formellt utsågs han av den svenska regeringen, men hans utnämning passade familjen Wallenbergs imperium som hand i handsken. Hans uppdrag gällde judarna i Budapest efter Tysklands ockupation av Ungern i mars 1944. De berömda svenska ”skyddspassen” räddade många judar i Budapest. De fick stiga på de vita bussarna som i Röda Korsets regi senare transporterade många skandinaver, fransmän och flera andra nationaliteter till Sverige.



Raoul Wallenbergs uppdrag blev också hans död – en äkta svensk hjältes död. Wallenberg kallades efter kriget till Washington för förhör. Den svenska regeringen trodde att finansfamiljens öde var beseglat – men ack vad de misstog sig. Många ledande finansfamiljer i USA var lika djupt inblandade i Hitlertysklands uppbyggnad som familjen Wallenberg. Sveriges industri rullade på under hela det andra världskriget och efter kriget fick vi uppleva ett industriellt uppsving utan motstycke i svensk historia. Hela vår produktionsapparat var oskadd. Vi tjänade pengar på kriget, men de stora inkomsterna fick vi skörda under efterkrigstiden. Men den svenska framgångssagan har en mörk baksida. Huvudansvarig för denna skammens mörka skugga var finansfamiljen Wallenbergs omfattande medverkan i Hitlertysklands uppbyggnad. Ingen kan ifrågasätta denna brutala sanning.

I DAG ÄR WALL STREETS ”BANKSTERS” MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA LIKMASKAR.

USA:s ekonomi är till stor del en ren krigsekonomi. Det är krigen som ger de astronomiska inkomsterna. ”Det militärindustriella komplexet” i USA är världens största blodsvampyr. De livnär sig på krig. Efter andra världskriget har det amerikanska imperiet krigat oupphörligt. Blodet har runnit ur många miljoner människor i världen. Krigsmaskinens anhängare finns överallt i den s k ”fria världen”. Sverige är även denna gång intimt förbunden med en krigsmaskin som dödar miljoner människor. Massor av politiker i Sverige agerar öppet för en svensk NATO-anslutning. Ondskans imperium har ett fast grepp om Sverige.

Den unga tyska kvinnan som skrek – ”Alla svenskar är svin. Ni har tjänat pengar på kriget” – hade bara delvis rätt. Alla svenskar var inte svin. Det var bara en liten minoritet av svenskarna som var svin. Många av dessa satt i ledande ställningar i svenskt näringsliv. Dessa svin har fortfarande stor makt i Sverige – och det är fortfarande krig och blod som ger dem de stora vinsterna. De som verkar för att svenskt stridsflyg ska användas i USA:s krig är idag våra svenska ”quislingar”. ”Vi” ställde upp i Libyen. Landet blev en slaktplats. Vi ställde upp i Afghanistan och det slutade lika illa. Nu rymmer alla som samarbetade med väst från Afghanistan. Många som inte vågar stanna kvar strömmar in i Sverige. Sverige har nästan tvångsanslutits till NATO:s terrorkrig i världen. Men de svenska landsförrädarnas tid är snart ute. USA faller nämligen snart. USA faller utför det finansiella stupet – med stor sannolikhet redan nästa år 2016.

Hjärntvätten har gjort oss blinda. Vi ser inte de historiska skeenden som nu snabbt förändrar världen. Vi vandrar fram som enögda cykloper som dessutom har drabbats av starr. Vi är offer för den amerikanska finanseliten som idag kontrollerar våra massmedia. Vi kommer att stå där och gapa av förvåning när katastrofen är ett faktum. Den ekonomiska härdsmältan är snart här – en finanskrasch som många av världens ledande ekonomer länge varnat för. Vi ville inte lyssna. Informationen var för obehaglig.

EU måste snarast möjligt klippa banden med den amerikanska krigsmaskinen. För drygt 70 år sedan klippte Sverige de nära banden med Hitlertyskland – men vi väntade in i det längsta. Att ljuga fungerar bara en kort historisk tid. Nu håller lögnerna på att hinna ikapp dig moder Svea. Varken familjen Wallenberg eller Sverige kan gömma sitt förflutna bakom Raoul Wallenberg. Den nakna sanningen är att Sverige skötte sig väl i Hitlers ögon. Att vi avvisade den norska kungen från svenskt territorium när han flydde från Norge behagade Hitler. Hitler hade ingen anledning att överfalla Sverige, trots att vi inte ingick någon militär allians med Hitlertyskland. Vi dolde skickligt samarbetet med Nazityskland bakom paroller om svensk neutralitet. Jag vill gråta av skam.

Det tog mig över 50 år innan jag fullt ut förstod att den tyska kvinnans ångestskrik var sanning. Om jag hade kunnat be henne om förlåtelse hade jag gjort detta på knä, men jag vet ju inte om hon lever. Kanske hon hör min förlåtelse i himlen. Skulle kvinnan från Hamburg yttra sig idag, hade hon förmodligen ropat: ”Viele Schweden sind noch immer Schweinehunde” – många svenskar är ännu idag svin.

