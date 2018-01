Jonas Sjöstedt silar mygg och sväljer kameler i Syrien

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt vill enligt radionyheterna kl 19 att Sverige ska protestera mot att Turkiet bombar kurdernas enklav i Afrin i Syrien. Det är bra, men han tiger om USA:s mycket större och värre krigshandlingar i Syrien. Han sa att kurderna besegrat IS, vilket inte stämmer. Det är främst Syriens arabarmé och Ryssland som gjort det, medan USA haft en ganska svag bekämpning, alltmedan USA samtidigt stött och stödjer IS enligt BBC, Reuters, Reuters, Süddeutsche Zeitung, New York Times m.fl (medan DN och andra svenska tidningar tiger om det – jag har bl.a. mailat DN:s Erik Ohlsson om saken men han vill inte skriva att USA stödjer terroristerna).

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?



Men detta är inte fokus för denna lilla artikel. Och inte heller att kurderna i detta område samarbetar med Syriens brutala och folkrättsvidriga angripare USA. Kurdernas tveksamma eller pro-imperialistiska roll i Syrien

USA bildar en etnisk kurdisk legosoldatarmé består av 30 000 personer i Syrien”“On Sunday, the US-led coalition said it was working with its Syrian militia allies, the mainly Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), to set up a new 30,000-strong border force. The force would operate along the borders with Turkey and Iraq, as well as within Syria along the Euphrates River, which separates most SDF territory from that held by the government.” Ron Paul

* De vänsterpartister jag känner delar lyckligtvis inte Jonas Sjöstedts uppfattning.

Jonas Sjöstedt har egentligen aldrig protesterat mot USA:s brutala, folkrättsvidriga intervention i Syrien och USA:s stöd till terrorister. Inte heller mot att en del av Sveriges bistånd till Syrien är utformat så att en del hamnar hos terrorister.

Sveriges Syrien-bistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg

Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien

Tvärtom.

Jag hörde eftermiddagen 16/10 2016 statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Gustav Fridolin, Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt, Europaparlamentariker (L) Cecilia Wikström, förra försvarsministern Karin Enström och Jens Eriksson för FN-förbundet tala vid ett möte om Syrien på Raoul Wallenbergs torg.

Även Sveriges ledande politiker stödjer i praktiken terroristerna i östra Aleppo

Talen var i det närmaste identiska, och kunde ha skrivits av Obamas medarbetare eller CIA.

Man talade om det brutala kriget i Syrien och la all skuld för detta på Syriens regering och Ryssland, och uttalade också ogillande av Daesh.

* Ingen av talarna ens nämnde USA, än mindre fanns någon kritik mot USA.

* Naturligtvis nämndes inte de hårda sanktionerna mot Syriens befolkning.

* Inget nämndes om att Syrien och Ryssland bekämpar terrorister i Syrien

* Terroristorganisationen al-Nusra (Jabhat Fatah al-Sham) och dess närvaro i Aleppo med beskjutning av civila nämndes ej

* Enbart Jonas Sjöstedt krävde flygförbudszon, vilket skulle gynnas IS och al-Nusra, medan FN-förbundets talesman menade att FN inte borde acceptera Syriens regering, som så kämpar mot terrorism och för nationellt oberoende helt i linje med FN-stadgan. Krigshöken Hillary Clinton brukade föreslås flygförbundszon i Syrien.

* Visst är kriget förfärligt, och visst drabbas civila främst – som i alla krig. Men orsaken är en planerad intervention och krig via ombud av USA & Co, med stöd till terrorism. Enligt auktoritativa USA-källor.

Jonas Sjöstedt talar med Frankrikes gamla kolonialstatsflagga framför ögonen

Bland de omkring 100 åhörarna fanns ett tjugotal som bredde ut och visade den gamla franska kolonialflaggan från den tidigare ockupationen av Frankrike, och som ropade ”Frihet” mellan talarna. Lämpligt sällskap.

Kommentar: Att protestera mot Turkiets anfall mot kurderna är rätt, men lätt. Ingen lär protestera. Det är mycket viktigare att protestera mot huvdangriparen USA – men Jonas Sjöstedt gör inte det. Tvärtom. Riskerar att irritera regeringen. Och när ska Jonas Sjöstedt be om ursäkt för Vänsterpartiets stöd till Sveriges deltagande i Natos krig mot Libyen 2011. Är det sådan som kallas opportunism?

