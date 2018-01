DN & SvD banerförare för USA – hybridkrigföringens mästare

Den här artikeln känns det relevant att åter publicera, fast den publicerades för två år sedan!

Debatten om ”fake news” tog fart för ett år sedan och nu Och nu en debatt om ”Alternativa fakta”, av inskränkt karaktär. Hur hantera alternativa fakta i etablerade media?

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konkurrerar om läsare, om upplagan och där finns också Aftonbladet och Expressen. På centrala områden råder ingen konkurrens. Kanske främsta enigheten ligger i att förmedla en bild av viktiga utrikes händelser, en bild som passar krigshökarna i Washington, som Obama och de som står till höger om honom. Det finns mycket att skriva om på detta område och i denna artikel måste som så ofta begränsa texten.

* Då denna artikel nu publicerats blir jag uppmärksam om en artikel och bok i frågan på Newsvoice http://newsvoice.se/2016/01/17/washingtons-hybridkrig-mot-allmanheten-och-ryssland-avslojat-i-bok/



I Svenska Dagbladet skrev nyligen den unga Hadley-Kamptz ”För vi vet i dag hur Ryssland satsar på att destabilisera omvärlden genom ryktesspridning på nätet. Vi känner till deras betalda trollarméer, som sprider såväl direkt Putin-propaganda som mer subtila rökridåer. Syftet är att minska samhällsgemenskap och tillit och sänka det psykologiska försvaret, alltså försvarsviljan och motståndskraften mot påtryckningar och just desinformation. Det finns trovärdiga uppgifter om hur Putin-troll verkar på svenska nätforum med så skilda inriktningar som vaccinmotstånd, elallergi och invandring.”

http://www.svd.se/ryska-propagandametoder-sprider-sig-i-sverige/i/senaste.

Detta diskuterar Torbjörn Sassersson på Newsvoice 13/1. Han skriver att ”Stycket ovan bär med sig den svamliga konspirationsteoretikerns alla kännetecken:

En ond makt smider planer för att försöka destabilisera ett helt folk genom ryktesspridning utförd av betalda arméer av troll.

Fienden använder subtila rökridåer.

Målet är att minska samhällsgemenskap och tillit och sänka försvarsvilja och motståndskraft.

Det påstås finnas ”trovärdiga” källor, men de redovisas inte.

Man kan hitta de ryska trollen på svenska forum om allt möjligt.”

NewsVoice frågade Hadley-Kamptz via Twitter om hennes källor, men har ännu inte fått ett svar.

http://newsvoice.se/2016/01/13/svds-konspirationsteorier-sprider-sig-i-sverige/



I DN skrev Ingmar Nevéus artikeln ”Putin går till offensiv med fejkade nyheter. Han menar att det handlar om ”Hybridkrigföring” som ”är ett uttryck som länge använts i militära kretsar, men som fick större spridning 2014, i samband med Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim och kriget i östra Ukraina. Med hybridkrigföring menar man en kombination av metoder i en konflikt – allt från reguljär militär till specialförband, från it-angrepp till psykologisk krigföring, ofta stöd till separatister eller opposition i andra länder”

I DN-artikeln skriver Ingmar Neveus om Krim. ”Här förnekade Moskva först att de soldater som dök upp …. var ryska. Det talades om ”små gröna män” och ”artiga människor”. I ett senare skede erkände president Vladimir Putin att allt var planerat och skedde på hans order. De deltagande ryska militärerna fick medalj för sina insatser.”

Enligt Guardian 17/12 sa Putin vid presskonferensen i mitten av december ”Asked by a Ukrainian reporter an hour into the briefing about two Russian military intelligence officers captured by Kiev and currently on trial in Ukraine, Putin said: “We never said there were not people there who carried out certain tasks including in the military sphere.” He insisted this was not the same as regular Russian troops.” http://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-military-presence-ukraine

Neveus gör alltså en grov förvanskning av Putins uttalande. Ukrainas generalstabschef har offentligt sagt att ryska soldater ej stred i Ukraina, liksom andra auktoritära källor se blogginläggen om Ukraina nedan.

Jag vill påstå att USA är mästaren i hybridkrigföringen. Se t.ex. länkarna nedan och skriften ”USA som världspolis”.

* Chefredaktör Peter Wolodarski skrev i sin signerande ledare i DN 4/11 2012 att ”Obama är rätt man för världen”. Jag nämner detta i blogginlägget ”Kvalitetsjournalistikens och demokrativärderingars förfall – exemplet DN” 20/2 2013, dvs. för 3 år sedan. http://jinge.se/allmant/kvalitetsjournalistikens-och-demokrativarderingars-forfall-exemplet-dn.htm

Han har inte senare tagit avstånd från denna bedömning efter vad jag vet. Fundera på det om Du läser följande blogginlägg, där Ord (Obamas) står mot Fakta (ofta från USA). Obamas ”state-of-the-union”-tal:http://jinge.se/mediekritik/obamas-state-of-the-union-tal-lika-sanningsenligt-som-vanligt.htm

* False flag-operationer: - visar hur främst USA desinformerat världen i samband med krigsoperationer, information som vanligen beredvilligt och okritiskt spritts av våra stora massmedia.

* Vilken uppgift för uppsatser och avhandlingar att studera detta! Men studenten och handledaren kan kanske sedan inte vänta sig arbete i massmediasfären:http://jinge.se/mediekritik/false-flag-forleder-forvanskar-fakta.htm

* Syrien: Jag har gång efter annan i mail till journalister på bl.a. DN påtalat felaktigheter eller ofullständigheter i deras rapportering, som omsorgsfullt döljer USA:s avgörande skuld till kriget. Jag får vänliga eller inga svar – men någon ändring sker inte. http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm, http://jinge.se/allmant/margot-wallstrom-offer-for-propaganda-om-syrien.htm och http://jinge.se/mediekritik/amnesty-ny-partisk-och-otillforlitlig-rapport-om-syrien.htm

* Ukraina:http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm

, http://jinge.se/mediekritik/ukraina-krisen-fran-nulandkakor-till-kallt-krig-del-2.htm

Den 3/2 2014, strax efter statskuppen mot folkvald regering (i ett av OSSE prisat val) publicerade jag detta blogginlägg http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm

I skrev jag under underrubriken ”Helt tyst om den USA- och EU-stödda högerextremistiska, statskuppen i Ukraina.”

DN skrev på bästa nyhetsplats 21/2 2014 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våld på Majdan skulle utredas.

Ja, DN hade rätt - det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland dem som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. DN har inte kommenterat sin artikel 21/2 2014. Inte försvarat demokratin, inte kritiserat statskuppen, utan hela tiden förmedlat och USA:s osanna uppgifter – som banerförare för hybridkrigföringens mästare - läs bloggartiklarna ovan.



* Iran: Citat från en bloggkommentator 17/1 i år: ”Man bör komma ihåg att Iran fortfarande göder världens just nu blodigaste konflikt, inbördeskriget i Syrien, genom militärt och ekonomiskt stöd till den syriske presidenten Bashar al-Assad och till den shiamuslimska Hizbollahmilisen som krigar i Syrien. Iran backar ju också upp huthirebellerna i det snabbt eskalerande inbördeskriget i Jemen.” Alltså det är inte Saudierna som göder konflikten i Syrien (sedan början) och det är inte Saudierna som bombar sönder Jemen utan det är skurken Iran överallt. Saudiernas bidrag nämns inte nästan på något sätt förutom väääääldigt indirekt genom ”I bägge dessa konflikter står Iran och västmakterna på var sin sida.”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-avtalet-ar-daliga-nyheter-for-irans-framsta-rival/http://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-avtalet-ar-daliga-nyheter-for-irans-framsta-rival/

* DN skriver – i varje nummer ”DN står fri från alla partier och organisationer och verkar en humanistisk upplysningstradition – för tolerans, demokrati och fri ekonomi”.

*Läsaren kan själv fundera över hur DN tillämpar ”en humanistisk upplysningstradition”, vad DN har tolerans för, förutom USA- och EU-stödda statskupper, brutal krigföring i bl.a. i Syrien via ombud av världens enda stormakt. Finns rentav någon motsättning mellan en humanistisk upplysningstradition och förnekandet av USA:s hybridkrigföring?

Läs gärna mer om massmedias roll i:

http://jinge.se/allmant/rapporterar-svenska-media-inkl-svt-allsidigt-och-opartiskt.htm, http://jinge.se/bloggosfaren/usas-mediadominans-maste-brytas.htm,http://jinge.se/bloggosfaren/usas-mediadominans-maste-brytas.htm, http://jinge.se/allmant/dn-och-andra-stora-massmedia-om-ryssland-desinformation-och-krigshets.htm,http://jinge.se/allmant/ar-massmedia-objektiva-del-1.htm, http://jinge.se/allmant/massmediabilden-del-2-strategin-for-okonventionell-psykologisk-krigforing-manual-for-syrien-iran-etc.htm och i

http://jinge.se/bloggosfaren/massmediabilden-del-3-exemplet-syrien.htm

http://jinge.se/mediekritik/usas-odemokratiska-val.htm

(I USA har demokratin upphört att fungera tillfredsställande enligt ex-president Carter, och där råder plutokrati då det gäller valen, vilket beskrivits i flera blogginlägg. )

i Andra om: Dagens Nyheter, USA, Politik, media, massmedia maktSyrien, kulturelit, Bonniers, folkrätt imperialism, desinformation, krig, utrikespolitik desinformation Israel opposition, debatter, demokrati,fred, kapitalism, inrikespolitik, journalister,journalistik, Dagens Nyheter,kultur,

DN 10/2 2013 Dagens Arena 16/2 Croneman NY Times