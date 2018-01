Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike

I land efter land bland västliga demokratier införs nu inskränkningar i yttrandefrihet. Jag har publicerat ett antal artiklar om detta. Vg se mot slutet av denna artikel. Här en rapport från Frankrike, sedan står en artikel om inskränkt yttrandefrihet i Tyskland på tur.

Le Monde skrev att ”Emmanuel Macron tillkännagav onsdagen den 3 januari att en ”lagtext” skulle träda träda i kraft ”snart” för att bekämpa spridningen av Fake news/falska nyheter (”falsk information”) på Internet under ”valperiod”. Statschefen tillkännagav detta under en presskonferens i Elysee-palatset. Projektet kommer förmodlien att presenteras ”före årets slut”, sade regeringens talesman Benjamin Griveaux 4/1.

Macron meddelade också att insatserna av det audiovisuella rådet (CSA) ”skulle ökas för att bekämpa eventuella försök att destabilisera från televisionstjänster som kontrolleras eller påverkas av utländska stater”.

”Detta kommer att göra det möjligt (…) att vägra att ingå avtal med sådana tjänster” eller att ”upphäva eller säga upp” sådana avtal ”med hänsyn till allt innehåll som publiceras av dessa tjänster, även på Internet.” Le Monde 3/1

DN skriver ”Frankrikes president Emmanuel Macron berättade på onsdagen att han planerar en lagstiftning mot att sprida falska nyheter för att ”skydda demokratin”.”

Detta ska ske ”särskilt i valtider” Macron har tidigare anklagat RT och Sputnik för att sprida falska nyheter.Macron vill förbjuda falska nyheter

Detta har även kommenterats av Pål Steigan. Macron vill förbjuda fake news

Min kommentar: Louis-Philippe var en i sin ungdom radikal adelsman av huset Bourbon som var kung i Frankrike 1830-1848. Där var han inte lika radikal, och ägnade kraft att vårda sin stora förmögenhet. Han avsattes i samband med februarirevolutionen 1848.

Pål Steigan skriver: (Översatt till svenska av mig).

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att förbjuda ”falska nyheter” under påstådd motivering att ”skydda demokratin”. Macron, som har full kontroll över det Frankrikes parlamentet sedan hans parti, fått stöd av 15 procent av väljarnas vid förra årets val, sade att han ”bestämde sig för att ändra rättssystemet i Frankrike för att skydda vårt demokratiska liv mot ”fake news.”

Enligt Macron kan ”Fake News” vara ett hot mot demokratin eftersom det ”skapar tvivel och skapar alternativa fakta som får folk att säga att politiker alltid är mer eller mindre lögnare”.

Självklart blir det mycket lättare för politikerna att presentera sin version av verkligheten om alla alternativa versioner är förbjudna. Att ingen har tänkt på det innan!

”Om vi ​​vill skydda våra liberala demokratier måste vi ha sträng lagstiftning”, sade den franska presidenten.

Mediekontrollorganet CAS kommer att få tillstånd att upphäva avtal med programföretag eller andra medier baserat på innehållet. Kampen mot ”fake news” kommer särskilt att inriktas på sociala medier, och CAS kommer också att ha befogenhet att blockera både artiklar och hela webbplatser om de tror att de bryter mot lagen.

Censur och förbud mot yttrandefrihet har prövats av tidigare härskare i Frankrike. Det blev ingen framgång då. Och nu kan du se vad cirkusen om så kallade ”Fake news (falska nyheter)” hamnar. (Slut Pål Steigan).

The Atlantic skriver ”The French president wants to ban the spread of misinformation during the country’s election campaigns—but who will decide which news is fake?.”

”He said judges would be empowered to take down false content and even block access to websites where such content appears.”

Kommentar:Detta är djupt oroande. Etablerade media innehåller ”fake news by omission”, genom att systematiskt underlåta att rapportera viktiga fakta i centrala politiska frågor. Dit hör statskuppen i Ukraina, USA: stöd till terrorismen (som man även i viss mån bekämpar); påståendena om rysk påverkan på val i USA utan bevis; förtigande av forskningsrapporter från USA som påvisar USA-intervention i val i över 40 länder vid över 80 tillfällen; Nato:s stora övergrepp mot folkrätten. Professor Åsa Wikforss har nyligen kommit ut med en bok ”Alternativa fakta”, där hon betonar vikten av kunskap, att motverka faktaresistens och att utöva källkritiskt tänkande. En stor brist i hennes bok är att hon helt bortser från faktaresistens och dåligt källkritk i etablerade media. Hur hantera alternativa fakta?

