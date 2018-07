USA:s krigsövningar i Svarta havet även tillsammans med Sverige.

Jag påminner om denna artikel som först publicerades 28 juli tidigare år.

I ”Aurora 17″ i september 2017, den största krigsövningen i Sverige på över 20 år, deltar inte minst militär från USA, den brutala stormakt som kränker folkrätt, FN-stadga och demokrati runtom i världen, med hundratusentals dödade, miljoner skadade och på flykt.



En av de svenska huvudarkitekterna bakom denna försämring av landets säkerhet, Peter Hultqvist, får nu statsministerns förtroende.

Har han ditt?

Oleg Mezjuev har översatt en artikel i en rysk tidning. RusnextDen har publicerats på ”Anti-Euromaidan Sweden” Antieuro-Maidanoch återges här jämte ett blogginlägg av Pål Steigan.

Artikeln.

Gemensamma amerikansk-ukrainska militärövningar i Svarta havet. Även Sverige deltar.

Det stora landstigningsfartyget ”USS Whitbey Island LSD41″ från den amerikanska 6:e flottan har nyligen anlöpt till Odessas hamn, där den möttes av det ukrainska krigsfartyget ”Hetman Sagajdatjnyj”, som hade den ukrainska flottans flagga uppe begivenheten till ära.



Det amerikanska fartyget lade sedan till vid Odessa-hamnens containerterminal, intill den amerikanska jagaren ”USS Ross”. ”USS Whidbey Islands” besättning utgörs av 400 man. Det bär också med sig 500 infanterister ombord. ”USS Ross” har ytterligare 350 besättningsmän ombord.

”Det kommer att bli roligt i Odessa idag”, – förutspår de lokala massmedierna.

På landstigningsfartygets övre däck finns några lastbilar, arméfordon och annan utrustning. Ombord på ”USS Whidbey Island” finns också några landstigningshelikoptrar.

USA och Ukraina genomför militärövningarna ”Sea Breeze 2016″ i vilka 4000 soldater från 16 länder deltar (Ukraina, USA, Bulgarien, Storbritannien, Georgien, Grekland, Italien, Spanien, Litauen, Moldova, Norge, Polen, Rumänien, Turkiet, Sverige och Finland).

25 fartyg från Ukraina, USA, Turkiet och Rumänien utgör den marina beståndsdelen i övningarna.

Övningarna pågår fram till den 30 juli.”

I anslutning till detta rapporteras att USA bygger upp sin NATO-flotta i Svarta Havet, invid Ryssland, tusentals kilometer hemifrån. Pål Steigan diskuterar detta.Bulgarien nekar att delta i NATO-flottan i Svarta havet

Artikeln.

USA har hatt planer om å bygge opp en NATO-flåte i Svartehavet basert på Romania, Bulgaria, Ukraina og Tyrkia. Etter Montreux-konvensjonen av 1936 er det bare land ved Svartehavet som kan ha egen flåte der.Montreuxkonventionen Andre lands marinefartøyer kan passere Bosporos og operere i Svartehavet, men bare i 21 dager. Et hovedformål med kuppet i Ukraina 22. februar 2014 var at NATO skulle ta over den russiske flåtebasen på Krim. Gjennom folkeavstemninga på Krim og Russland raske intervensjon ble denne planen spolert, og derfor har USA lansert en «Plan B».

USA ønsker å ha en NATO-marine som kan operere tett opp mot Russlands base i Sevastopol, og det kunne de ha fått via planen om en fire-lands-NATO-flåte.

Men nå trekker Bulgaria seg. Nyhetstjenesten euractiv Bulgarien vägrar ingå i NATO-flotta mot Rysslandskriver at Bulgarias statsminister Boyko Borissov har avvist planen:

”The Bulgarian Prime Minister said that he had refused the proposal for such a fleet made by Romanian President Klaus Iohannis over his visit today. Bulgaria, Romania and Turkey are NATO members, while Ukraine wants to join the naval alliance.

“Our country will not become part of the Black Sea fleet being prepared against Russia”, Borissov said. He added that this didn’t prevent his country’s navy from conducting common exercises with Romania “every day”.

‘We will board the ships, we will waive our flags, but only Bulgaria and Romania”, he said, adding that any other scenarios could lead to a military conflict.

“I want to see in the Black Sea sailing ships, yachts, tourists, love and peace,” Borissov said.

Etter kuppforsøket i Tyrkia er tilliten til USA på et lavmål i Ankara, så det er slett ikke sikkert at Tyrkia heller vil gå videre med denne planen, og dermed vil den bokstavelig talt strande.

USA har etablert det som kalles Black Sea Rotational Force som på rullerende basis sender amerikanske marinefartøyer inn i Svartehavet. I det siste har USA benyttet dette systemet svært aktivt, til skarpe protester fra Russland. I juli 2016 har USA sendt destoyeren USS Ross og landgangsfartøyet USS Whidbey Island inn i Svartehavet for å delta i en marineøvelse sammen med Ukraina. Dette minsker naturligvis ikke spenninga i regionen, men nå har i det minste Bulgaria satt en stopper for flåteplanen. Borissov bør kanskje være litt ekstra påpasselig når han krysser gata i tida som kommer?”

* Ur svenskt perspektiv ser man hur regeringen prioriterar samarbete med krigiska NATO utomlands i stället för att söka försvara landet Sverige.

