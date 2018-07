Jonas Sjöstedt fördömer Sovjetunionen -och Ryssland

Jag brukar nu för tiden oftast återpublicera en artikel som första publicerades för ett år sedan. Om jag tycker att den är relevant. Tyvärr är denna artikel det.

I förmiddags snappade jag upp en tweet från Jonas Sjöstedt, som jag besvarade:

Jonas Sjöstedt tweetade i diskussion med annan person:

”Sverige hotar ingen, Ryssland angriper grannar och stöder slaktaren Assad.”



Jag svarade med två tweets:

”Du har helt fel Jonas. Syrien bedriver en legal kamp med legalt stöd av Ryssland mot slaktarna i terroristorganisationer, stödda av bl.a. USA- huvudangriparen och främste slaktaren. Syrien behandlar terrorister väl, har tagit steg mot demokrati.

Ryssland angriper inte grannar. Däremot stödjer Sverige, USA, EU den fascistinfluerade statskuppen mot folkvald president i Ukraina 22/2 2014. Du delar din världsbild med USA-imperialisternas propaganda i denna fråga liksom då det gäller Syrien. En skam för V!”

Nyligen publicerades här artikeln Jonas Sjöstedts grova kritik av Sovjetunionen

Ulla Johansson som berikat bloggen med flera artiklar i skilda ämnen. Hon skriver i mail till mig ”Jag sände den till Flamman efter att de publicerat hans essä ”Två resor”. Detta i juli 2016. De refuserade.”

Artikeln.

Tidningen Flamman publicerade den 14 juli 2016 en essä ”Två resor” av Jonas Sjöstedt. Flamman. Essän utgjorde en absolut nedvärdering av ”kommunismen” och Sovjetunionen.

Som mycket ung aktivist reste Jonas Sjöstedt enligt sin egen berättelse tillsammans med två andra unga svenskar för att stödja upproret mot ”kommunisterna” i Polen. På hemresan visar det sig att de har med propagandamaterial de fått av polska ungdomar vars möten de besökt. De blev då rädda att gränskontroller skall hitta materialet. Bland flygblad och broschyrer fanns hyllningar för Jozef Pilsudski. Polens diktator år 1926 – 1935. En diktatur med ”lätt fascistiska övertoner men utan att vara formaliserad som i fascistiska stater”. (Wikipedia) Jag blir här verkligen undrande över svenskarna och deras stöd till sina värdar. – Som hyllar Pilsudski.

Så har Sjöstedt läst sin historieläxa fel. Skriver att Pilsudski hejdade ett sovjetiskt angrepp på Warszawa 1920. Men glömmer att redovisa det föregående polska angreppet där den polska armén trängde långt in i Ukraina. Röda armén trängde tillbaka angreppet. – Ända till Warszawa.

Pilsudskis arvtagare har idag makten i Polen och bygger på nytt ett högerns auktoritära samhälle.

Som även EU har svårt att hantera och milt kritiserar. De svenska ungdomarna på nittiotalet visste nog inte riktigt vem Pilsudski var eller var de polska ungdomar de stödde hörde hemma. – Jonas Sjöstedt verkar i detta väldigt naiv.



Sjöstedts avsky för Sovjetunionens samhälle deklarerar han med starka ord om sovjetmedborgarna som tvingades leva under förtryck och i ekonomisk torftighet. Fångläger, svält och avrättningar. Beskrivningen nästan i höjd med tjugotalet och Hearsts media och deras propaganda som intalade läsarna att Sovjets ledare ägnade sig åt att mörda småbarn och våldta kvinnor. Inte ens borgerliga historiker – de någotsånär hederliga – bedömer Sovjetunionens utveckling så ensidigt negativt som Jonas Sjöstedt nu gör. Där finns många samhälleliga framgångar att redovisa. Efter revolutionen en stor entusiasm bland unga människor. Analfabetismen utrotas och utbildning öppnas för alla. Ett efterblivet bondesamhälle industrialiseras snabbt. Under stora uppoffringar men nödvändigt för landets överlevnad. För motståndet mot den nazistiska invasionen. Sovjetunionen besegrade det nazistiska Tyskland. Sovjetunionen – inte ”västmakterna” som den reviderade historieskrivningen nu påstår. En seger vi alla bör vara tacksamma för. En gåta att fundera över: hur kunde de förtryckta och utsvultna vilja kämpa och offra sina liv för det onda sovjetsamhället? Varifrån kom alla forskningsresultat och tekniska framgångar under efterkrigstiden? - Först på åttiotalet inleddes nedgången och förfallet.



Om en nations ledning inför jordreform, nationaliserar bankerna, industrin, gruvorna och skogarna börjar den verkliga klasskampen. Industrimagnater och godsägare kämpar med alla medel för att återta makten och ”sin” egendom. Den kampen fick i Sovjetunionen många offer. Skyldiga och oskyldiga. Efter sjuttio år var striden över och kapitalägarna har nu återvunnit sin makt. Ett skeende som Jonas Sjöstedt uppenbarligen inte förstår. Eller vill förstå.

Som en biprodukt av den kampens utgång har fascismen åter getts möjlighet att växa sig stark i Europa. – I den muslimska östra delen av forna Sovjet är idag hundratusentals unga män utan utbildning, arbetslösa, utan framtid och utan hopp. De söker sig så till ISIS (Daesh) för beväpnad gemenskap och kanske ”soldatlön”. De kommer i framtiden att terrorisera även Europa. Det har ju i verkligheten redan skett. Och kanske i sina hemländer skapa ett terrorns kalifat.



I det onda Sovjetunionen fick alla utbildning och arbete. Även unga muslimer. Och ett liv i ett samhälle utan Daesh.

Med sina brister utgjorde tydligen Sovjetunionen dock ett skydd mot mycket ont. Fascism, fanatisk islam. En kraftlös europeisk vänster under – som Sjöstedt berättar – lila fanor (i Polen) i stället för röda förmår inte göra front mot varken fascism eller Daesh olika skepnader.

Vem kan lita till en ideologiskt urvattnad ”vänster”. – Som verkar under lila fanor.

