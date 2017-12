Hört talas om statsterrorism?

Denna artikel ingår i boken Krigsmaskinen på drygt 900 sidor av Berndt Paulsson som är närmast oumbärlig för den som vill ha en ingående beskrivning av USA:s krigsäventyr och sambandet med ekonomin.

Artikeln.

Terrorism är ett svårfångat begrepp. Obestämt, men definierat av nordamerikansk statsledning som politiskt våld som utförts av icke statliga organisationer och då mot civila. Begreppet statsterrorism behandlas inte. Den egna statens terrorhandlingar mot andra stater, mot civila, beskrivs inte, utan begravs. Men det har nämligen förekommit. Att oprovocerat anfalla och terrorisera Irak och döda 600 000 människor är kanske känt?

Förenta staterna har varit berett att iscensätta terrordåd genom historien.

* Vi vet idag att US aktivt finansierade och organiserade terrordåd i Italien under 1970-talet och som man sedan skyllde på vänstergrupper.

* Vi vet att US under 1960-talet planerade Operation Northwoods där man tänkte sänka civila passagerarfartyg och sedan kasta skulden på Kuba.

* Vi vet att US drev Cointelpro, som syftade till att splittra Black Panthers och antikrigsrörelsen i US. Metoderna? Falska terrordåd, förtal, infiltrationer.

* Vi vet också via Project Censored att en tidigare försvarsminister Rumsfeld skapat en organisation som kallas ”Proactive Preemptive Operations Group”, vars uppgift var att utföra terroristattacker för att provocera fram reaktioner. När vi skriver 2017 har detta pågått i Ukraina och pågår med jaktflygande massakrer i Syrien, där även Ryssland är inblandad. Vem bombade en lastbilskonvoj med livsmedel och vem stod bakom arrangemanget och till vems fördel utfördes detta?

False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult

Den här skrivningen – är den alltför rigoröst och alltför kritiskt penetrerande vad US ägnat sig åt utrikespolitiskt de senaste decennierna? Om du då funderar över att författaren i vissa stycken kan ha tagit till argument i överkant och ägnat sig åt baised sortering, ber han dig att t.ex. studera en sida på Internet med titeln ”Basic Statistics for United States Imperialism”, där du får en koncentrerat heltäckande bild av dessa förhållanden. Trettio sidor med ytterst detaljerade uppgifter om Förenta staternas krig, statsterror och öppna eller dolda, subversiva aktioner och interventioner i andra länder. Land för land, år för år, president för president. Dokumenterat.

I det något mildare perspektivet läser vi i ett nummer av tidskriften Site en artikel om den norske konstnären Lene Bergs projekt ”Gentlemen & Arsholes”, där Berg gör en visuellt gestaltad undersökning av CIA:s stora kulturfrämjarprojekt.

Genom täckorganisationen ”Congress for Cultural Freedom” slussade CIA under kalla kriget pengar till otaliga europeiska tidskrifter, utställningar, teatrar och konferenser. Först i slutet av 1960-talet stod det klart för mottagarna att pengarna kom från samma organisation som anställde statskupper, krig och lönnmord. Spelar det någon roll att CIA skrev ut arvoden till Albert Camus, Hannah Arendt, T S Eliot och många andra? Artikelförfattaren läser in ett försvar av CIA:s kultursponsring i Lene Bergs verk men antyder att hon måste maskera sitt budskap, eftersom en konstnär som öppet bejakar CIA knappast vore rumsren i dagens Europa. Det är en märklig tolkning som paras ihop med insinuationer om att CIA räddade Europas kulturella frihet. I själva verket ställer Berg sin fråga helt öppet – hur påverkas anden av sina ekonomiska och politiska villkor – och hon visar att svaret måste ligga i en kritisk granskning av hur ramen ser ut. Det är konstnärens och de intellektuellas ansvar att veta vem som betalar. Detta bör vi alltid fråga oss. Vem betalar och vem tjänar på detta?



Förfinade tekniker används för att nå ut med militärmakternas propaganda runt om i världen. Internet används också i dag på många sätt för att söka information om människor och organisationer som kan misstänkas vara motståndare till militärmakternas ledning och dess politik. Informationen finns också tillgängligt på Internet och kan användas direkt med lite lämpligt sammanställningsarbete. Hur är det t.ex. med nätverkssajten Facebook? Det är ett sorts socialt nätverk där medlemmar berättar om sig själva, lägger ut uppgifterna på nätet och kommunicerar med andra. Sajten lär redan användas av 30 miljoner människor runt om i världen.

Stockholms Fria Tidning uppger i en artikel av Andreas Hedfors redan 2007 att det finns finansiära kopplingar mellan Facebook och CIA:s eget riskkapitalbolag In-Q-Tel., ett företag som sponsrar kommersiella spetsteknologier för att samla in och bearbeta information. En annan koppling går från Facebook till ett nedlagt Pentagonprogram som kallades ”Total Information Awarness” och leddes av amiralen John Pointdexter, som tidigare dömts för inblandning i Iran-Contras-affären. Programmet, som avslöjades av New York Times, försökte väva samman och i realtid övervaka e-post, mobiltrafik, nätsurfande, bankuttag, skattedata och liknande. En av komponenterna var enligt ett dokument från 2002 ”analys av mänskligt nätverk och motorer för att bygga beteendemodeller”. I den nämnda artikeln framgår att 135 000 användare av sajten Facebook är registrerade som svenskar och att denna siffra kan flerdubblas de närmaste åren.

Hur mycket får vi veta om varandra? Hur används våra uppgifter av någon som kanske inte bara vill oss väl? Begreppet ”jag har ingenting att dölja”, håller inte längre. I kris- och krigssituationerna blir det blodigt allvar. Då gör uppdelningen i ”vi” och ”dem”, i vän och fiende. Då sorteras agnarna ut och förkastas och terrorn är styrd av statsledningen.





