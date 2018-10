Hälften av de värnpliktiga kom aldrig till Aurora 17 – Eftermiddagens första lilla notis

Den svenska Löfvén-regeringen har med hjälp av allianspartierna försämrat Sveriges säkerhetspolitik genom att helt i onödan sätta sig i knäet bara på USA. Mycket bättre vore att etablera bra samarbete med både USA och Ryssland förstås!

Här en liten intressant artikel som redan har publicerat – 15/10 2017.

På hemsidan till Folket i Bild Kulturfront finns en liten, men mycket intressant notis från FIB:s ordförande Pelle Sunvisson.

Hälften av de värnpliktiga kom aldrig till Aurora 17

Pelle Sunvisson skriver ”95 procent av deltagarna i krigsövningen Aurora var antingen kontraktsanställda eller frivilliga inom Hemvärnet. De övriga fem procenten (sammanlagt 1 000 personer) var tvångsinkallade pliktsoldater. Nu visar en kartläggning som Officerstidningen har gjort att endast hälften av pliktsoldaterna dök upp på övningen. Cirka en tredjedel har enligt Rekryteringsmyndigheten fått uppskov beviljat. Det betyder att åtminstone 150 soldater trots hot om fängelsestraff har deserterat. Hur Försvarsmakten och rättsväsendet ska hantera dem är ännu inte klarlagt.”



I Officerstidningen skriverLinda Sundgren ”Pliktsoldater i Aurora – hälften kom inte”. Officerstidningen

Av de 1000 pliktsoldater som kallades in till repövning under Aurora har bara hälften dykt upp. Den som vägrar delta riskerar fängelse i upp till två veckor.

Totalt har Försvarsmakten kallat in drygt 1 000 värnpliktiga befäl, soldater och sjömän till repetitionsutbildning i samband med Aurora. Ungefär hälften har inställt sig. Av uppskovsansökningarna har 35 procent beviljats av Rekryteringsmyndigheten medan fem procent fått avslag. Övriga har avförts från inkallelse på grund av bland annat sjukdom, utvandring, föräldraledighet, brottslighet och ansökan om vapenfri tjänst.

På Amf 1 (Amfibieregemente 1) uppger man att fler än hälften, men inte alla, pliktsoldater inställt sig. ”Det här påverkar plutonerna. De har alla förmågor och kan lösa alla uppgifter, men inte med samma uthållighet som om de varit fullbemannade”, säger Magnus Lindstedt, informatör på Amf 1.

Fängelse eller böter

Den som inte inställer sig, trots avslag på uppskovsansökan, riskerar åtal. ”Den som anländer en eller ett par dagar för sent kan få disciplinstraff

i form av löneavdrag, säger Ann Elgemark, informationschef på Rekryteringsmyndigheten.

Kommer man inte alls kan Försvarsmakten överlämna ärendet till åklagare. Påföljden för brott mot totalförsvarsplikten är böter eller fängelse i upp till fjorton dagar. Enligt Rekryteringsmyndigheten är andelen uppskov för hela året drygt 28 procent. Det är i nivå med historiska erfarenheter från 1990-­talet

då andelen beviljade uppskov låg på ungefär 27 procent. Erfarenheter pekar också på att andelen beviljade uppskov ökar ju längre den aktuella

övningen är.

