Den nya klimatrapporten pekar på socialismens nödvändighet

Idag kom den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten

Den bekräftar att läget stadigt försämras, vilket jag rapporterat flera gånger tidigare. Det upphaussade Parisavtalet uttalade ett antal bra mål, men inga beslut fattades om åtgärder för att förverkliga dessa. Och inga sanktioner kan förstås ske då inga beslut fattats.

På DN Debatt diskuterar professor Göran Sundqvist rapporten. DN Debatt. ”Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport”. Han skriver inledningsvis ”IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är ­betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur.”



Göran Sundqvist är professor i vetenskap- och teknikstudier, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och professor II, CICERO Center for International Climate Research, Oslo.

Han skriver ”Vi närmar oss dessa temperaturer i rask takt och Parisavtalets budskap är enkelt och tydligt: en omfattande samhällsomställning måste komma på plats. Som en viktig del av avtalet, och som stöd för den helt nödvändiga samhällsomställningen, ombads FN:s klimatpanel (IPCC) att presentera en specialrapport om nödvändiga åtgärder för att nå de högt uppställda målen. Efter närmare tre års arbete presenteras denna rapport i dag.

Vad krävs för att uppnå Parisavtalets tuffa krav: en global uppvärmning under 2 grader och helst inte över 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid? I dag, 8 oktober 2018, får vi forskningens svar i rapporten ”Global Warming of 1.5°C.” Summering av rapporten

Rapportens viktigaste budskap kan sammanfattas enligt följande.

• För att nå 1,5 grader krävs omfattande och snabba utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.

• Alla vägar som leder till uppfyllandet av målet om 1,5 grader innefattar åtgärder på tre områden: 1) minskning av energibehovet i byggnader, industri och transport, och behovet av jordbruksprodukter; 2) minskning av utsläpp av växthusgaser från energitillförsel, markanvändning och jordbruk genom användande av lågutsläppsteknik och 3) bortförande av koldioxid från atmosfären.

• Det krävs livsstilsförändringar på alla nivåer i samhället, som leder till minskade behov av energitillförsel. Livsstilsförändringar kräver institutionella stödsystem.

• Att skjuta upp nödvändiga åtgärder innebär att målet om 1,5 grader inte kommer att nås.

Som medlem i FN står Sverige bakom klimatpanelens arbete. Den svenska regeringen har såväl beställt som godkänt resultaten från de rapporter som panelen publicerar. Hur kan då en kommande svensk regering inspireras av denna rapport? Hur kan den politiskt användas för att ställa om det svenska samhället i hållbar riktning?

Professor Sundqvists förslag till åtgärder.

1. Utsläppsminskningar i alla samhällssektorer är nödvändiga. Dessa minskningar kan inte klaras med tekniska lösningar. Enbart mer effektiv teknik och ersättande av fossila bränslen med biobränsle kommer varken att vara möjligt eller tillräckligt för att nå målen.

2. Ett demokratiskt samhälle innebär att lyssna på kunskap. I dag ges en tydlig möjlighet. Världens ledare har frågat och svaret är nu levererat.

3. Rapporten bör bli en självklar inspiration i de nu pågående regeringsförhandlingarna.

Kommentar.

Första punkten i summeringen av rapporten lyder ”Mänskliga aktiviteter bedöms ha orsakat en uppvärmning på cirka 1,0 ° C över preindustriella nivåer, med ett sannolikhetsintervall av 0,8 ° C till 1,2 ° C. Den globala uppvärmningen kommer sannolikt att nå 1,5 ° C mellan 2030 och 2052 om den fortsätter att öka på nuvarande nivå. ”

Jag menar att bedömningen i rapporten och av Göran Sundvqist i DN Debatt är riktig. Men erfarenheten och fakta visar att beslutsfattare inte kunnat göra tillräckligt alls i den nuvarande världe, eller mer specifikt inom ramen för vårt ekonomiska system kapitalismen.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:

1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??

2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.

3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej

4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.

5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.

Kommentar: Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Vi behöver en slagsd emokratisk socialism så att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Kritik av kapitalismen.

Kapitalismen är inte grundat på optimalt samarbete utan på konkurrens mellan olika företag, där var och en strävar efter största möjliga vinst. Vidare på att en liten grupp, kapitalisterna, får vinst på andras arbete (utsugning) för att använda denna efter eget gottfinnande och inte för samhällets bästa. Konkurrens i sig kan vara sporrande, inte tu tal om detta. Men ett produktionssystem som baseras på vinstintresse, där en liten, liten minoritet fattar besluten med ingen eller begränsad insyn från folkmajoriteten är inte demokratiskt och inte heller optimalt då det gäller att på bästa sätt nyttja jorden begränsade resurser och låta alla få en rimlig del. Kapitalismen har inneburit kraftigt ökad produktion och produktivitet, men också världskrig, miljöförstöring, girighet, korruption och mutor för att få större marknader osv.(Flera siffror är inte de senaste, men helt relevanta).-Närmare en miljard människor lever i stor fattigdom; FN-rapport nyligen -De ekonomiska skillnaderna inom länder och mellan många länder har ökat. Forskning har visat att det finns ett tämligen starkt samband mellan graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land och nivån av ohälsa och sociala problem (Wilkinson & Pickett. Jämlikhetsanden. Se t.ex. min recension i Läkartidningen 2010, www.lakartidningen.se/arkiv).– Boston Consulting Group har nyligen rapporterat att 0,1 % av jordens invånare kontrollerar mer än 20 % av tillgångarna på jorden;-20 % av tillgångarna hos världens miljardärer skulle räcka till för att ge alla jordens invånare tillräckligt med mat, skolunderbyggnad och hälso- och sjukvård enligt vissa beräkningar (Toussaint & Millet. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010);presenterar Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam i Sverige artikeln ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”. … ”De 3,7 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft fick ingen ökning alls. Detta visar hjälporganisationen Oxfams nya rapport ”Reward work, not wealth” som vi publicerar i dag inför World economic forums möte i Davos. Under 2017 tjänade man inte främst pengar på arbete utan på att vara rik. Aldrig förr har världen sett en större ökning av dollarmiljardärer som förra året med en ny miljardär varannan dag. De blir dessutom allt rikare. Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 (då Forbes miljardärslista publiceras) hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.” DN Debatt World Economic Forum – de rikas planering för en fortsatt orättvis värld

-Deras förmögenheter har främst skapats av andras arbete;

-Kapitalismen utgår inte från en analys av vilka behov som främst behöver tillgodoses. I så fall skulle fattigdom, mat- och vattenbrist snabbt försvinna;

-Kapitalismen utmärks sedan 2-3 decennier av ökade ekonomiska klyftor och ökad arbetslöshet;

-Varor tillverkas medvetet för att ha begränsad livslängd;

-I en demokratisk planerad humanitär ekonomi skulle alla få arbeta;

-I stället för företagshemligheter och reklam av osäker kvalitet behövs samarbete (Hur många miljarder skulle sparas om läkemedelsbolagen delade på kunskap och forskning?)

-I stället för allt allvarligare och redan delvis irreversibel klimatförstöring behövs samarbete;

-I stället för ökad rustning (f.a USA har rustat kraftigt efter kalla krigets slut, svarar för närmare hälften av jordens militärutgifter, har 700 militärbaser och bedrivit angreppskrig i råvarurika Irak och Afghanistan. I USA, lever drygt 40 miljoner på matkuponger, och medianlönen har ej ökat sedan 1974 enligt statistik).

Största hindret för en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi är dels vinstintressen hos en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge. Statens roll är här att slå vakt om den bestående ordningen, med våld om så behövs. Den demokrati som många tror är optimal är det inte alls – det djupt odemokratiska produktionssystemet lämnas utanför.

Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa.

Större insikt hos folket?

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).

Förslag på några punkter för socialismen.

Troligen måste en omvälvning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);-Kreativitet kan uppmuntras som nu;-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;

-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag uttalad rasism etc som nu);

-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;

-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.

-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);

-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;

-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.

-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).



För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Några artiklar om klimatet.

Jorden slår värmerekord

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga

Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?

Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?

NY FN-rapport om klimatet