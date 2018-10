Diskussion med journalist på Dagens Nyheter

Jag/min familj prenumererar på DN sedan urminnes tider. Jag läste DN som tonåring och läser den även nu. Denna artikel, som publicerades för nu ett år sedan, diskuterar rapporteringen om Syrien med DN-journalisten Erik Ohlsson som brukar skriva om detta.

* Jag är förmäten nog att åter publicera den då jag tror att den säger något väsentligt om journalistiken på DN, och hos etablerade svenska media, (och även om min blogg).



Artikeln.

Det händer då och då att jag mailar kritiskt till en journalist som skrivit en artikel. Jag gjorde så i slutet av september till DN:s Erik Ohlsson, och han svarade, liksom tidigare. Detta uppskattas verkligen. Vissa journalister svarar, vissa gör det inte. Jag tror att vår diskussion har visst allmänt intresse för andra och publicerar den därför. Jag tar mig friheten/fräckheten att mot slutet hänvisa till en artikel som skarpt kritiserar DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, som bannlyst mig för att sända Twitter till honom. Diskuterar gärna vidare med Erik Ohlsson.

I. Mail till Erik Ohlsson, DN. Hej!

Du skriver idag ”Syriskt och ryskt flyg har systematiskt attackerat sjukvårdsinrättningar på ett sätt som saknar motstycke i krigshistorien. Det kommer allt fler larm om att kemvapen som klorgas använts mot civila. Turkiet har gått över gränsen till Syrien med pansar och marktrupper. USA har manövrerat sig in i ett läge där miliser stödda av Washington strider mot varandra. Syriska flyktingar används som brickor i ett cyniskt maktspel mellan Turkiet och EU.” (http://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-lang-vag-fran-valvilja-till-att-vapnen-tystnar/)”

Min kommentar: Belägg saknas för att Syriskt och ryskt flyg systematiskt attackerar sjukvårdsinrättningar. Sådant kan ske av misstag av dem, och av USA. Däremot var den en timmes långa flygattacken av fyra plan som dödade 62 syriska militärer och skadade fler och som genast följdes av anfall av IS knappast ett misstag. Ett av USA:s många stöd till terrorismen för att avsätta en alltför självständig president – brott mot FN-stadga och folkrätt och inte alls förenligt med demokratin. Då det gäller kem vapnen finns mycket starka belägg för att den stora kemvapenattacken i Ghouta 2013 orsakades av rebeller. Vill du ha uppgifterna? Du skriver att miliser stödda av USA strider mot varandra. Men de strider främst mot Assads sekulära styre för att upprätta ett kalifat – de facto stödda av USA. Det samlade intrycket av din artikel blir desinformation i världens kanske viktigaste konflikt nu. Jag skulle lätt med fakta kunna tillbaka mycket av vad du skriver – väl medveten om att DN inte kommer att publicera en faktabelagd tillräckligt välskriven artikel om Syrien.

USA-flygplan

———————-

II. Mailsvar från Erik Ohlsson.

Käre Anders.

Tack för Ditt intresse. Jag är imponerad av Din arbetskapacitet.

Några motfrågor – jag är uppriktigt intresserad av svar.

1. Har al-Assad, Putin och Teheran gjort n å g o t enda missgrepp i Syrienkonflikten?

2. Finns det enligt Dig n å g o t som är problematiskt med de ständiga flygattackerna mot civila i östra Aleppo? Är a l l rapportering om lidandet därifrån fejk, endast avsedd att få al-Assad och Putin att framstå i dålig dager?

3. Har Du samma uppfattning som Vanessa Beely, att all information som kommer ut om tillvaron i östra Aleppo i brittiska dagstidningar är ”Natopropaganda”? Avfärdar Du a l l rapportering om Syrien i svenska dagstidningar som propaganda för Nato?

Vänligen Erik Ohlsson

————————————————————————————————-

III: Svar av mig till Erik Ohlsson.

1. Assad, Ryssland och Teheran har givetvis gjort misstag i Syrienkonflikten.

2. Flygattackerna av Syrien och Ryssland riktas mot al-Nusra (Jahbat Fateh al-Sham) och andra terroristgrupper i östra Aleppo och är sanktionerade i upprepade överenskommelser mellan USA, Ryssland och även FN. Civila drabbas som i alla krig. Observera att rebeller/terrorister ej sällan uppträder klädda ungefär som civila. Det finns en mycket övertygande dokumentation från officiella källor i USA att kriget och framväxten av IS främst beror på USA:s utrikespolitik.

Vg läs i pågående artikelutkast.

”En aktuell rapport till den amerikanska kongressen uppger att USA sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress. Den konkluderar:

Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response. www.fas.org. Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response Congressional Research Service 1 Overview Russia’s military intervention in Syria is the latest in a more-than …

•Den syriska konflikten är mellan islamister och sekulära grupper, inte mellan sunniter och alawiter.

•Den syriska oppositionen domineras av islamister och är allierad med utländska fiender till Syrien.

•Den politiska opposition koalition verkar sakna gräsrotsstöd.

En opinionsundersökning förra sommaren av forskningsföretaget ORB International som arbetar för USA:s och Storbritanniens regeringar fann att 47 procent av syrierna menar att Assad har ett positivt inflytande i Syrien, jämfört med 35 procent för den fria syriska armén (FSA). En undersökning av ORB i maj 2014 gav liknande resultat. Bara sex procent tror att rebellerna representerar deras intressen. Assad har upprepade gånger pekat på att hans regering överlevt nästan fem år av krig mot krafter som stöds av jordens mäktigaste stater. Det vore omöjligt utan betydande stöd av en stor del av befolkningen.

•En moderat opposition existerar inte fast USA sedan länge försöker bygga upp en sådan.

•USA beväpnar sekteristiska terrorister.

•Washington vill hålla tillbaka men ej eliminera ISIS i syfte att upprätthålla militärt tryck på Syriens regering.

”>IS i farten

Slutsats Rapporten innebär att i avsaknad av folkligt stöd för den politiska oppositionen i Syrien, förlitar sig USA på olika taktiker för att pressa regeringen i Syrien att avgå, däribland dessa:

•Hålla ISIS vid liv som ett verktyg för att upprätthålla militära påtryckningar på Damaskus.

Beväpna jihadist-grupper indirekt och (vi kan anta) direkt (om än förtäckt) för att pressa Assad.

Att försöka skapa en moderat opposition som kan fungera som en amerikansk partner.

Att försöka få delar av den syriska statsförvaltningen som partners i ett post-Assad Syrien.

Andra uppgifter från USA visar att kriget utgår från en planerad intervention av USA.



1. TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)

”>General Clark berättar om USA:s band till terrorismen

2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh sa detsamma i ”The Redirection” i the New Yorker. http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection

3. Enligt Wikileaks-dokument har USA:s UD finansierat opposition mot Syriens regering sedan 2006.

4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor.

5. Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin ledare al-Zawahri att man stödde de syriska rebellerna.

6. Hillary Clinton medgav samma månad att USA liksom al-Qaida ville störta Assad.

7. Daily Star skrev 26/8 2012 att “nästan 200 elittrupper i eller nära Syrien söker efter massförstörelsevapen. Dessa åtföljs av folk från MI6 och CIA.

8. New York Times rapporterade 4/8 2012 att Turkiet, Saudiarabien och Qatar levererar vapen till rebeller som tränas av CIA.

9.I en artikel 24/3 2013 påtalar New York Times kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien via CIA, arabiska regeringar och Turkiet.

10. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”

11. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

Att Obama liksom vill störta den sekuläre president al-Assad kan förklara de svaga insatserna av USA:s flyg mot ISIS som stärktes fram till hösten 2015 under USA:s flygattacker. Det är väl belagt (New York Times) att flygplanen ofta återvände utan att ha släppt bomber, och att man distribuerat flygblad som varnat före flygattacker. USA, liksom NATO och EU accepterar tydligen Turkiets väl belagda stödköp av olja från ISIS. En video från USA:s kongress visar att USA:s försvarsminister Carter känt till detta sedan länge. Detta stärker ISIS och ökar flyktingströmmen till Europa. Sedan Turkiets stöd blev känt har EU beslutat ge Turkiet stort ekonomiskt stöd för att hindra flyktingströmmen. USA:s centrala roll håller man tyst om. Västs ledare och massmedia kritiserar Rysslands bombningar och den syriska arméns nu ofta framgångsrika strider mot religiösa extremister och terrorister som al-Nusra, ISIS, vilka för övrigt ofta uppträder som civila för att klara sig. Utan kritik förmedlas uppgifter från Londonbaserade SOHR, en partisk rebellstödjande organisation med nära band till Muslimska Brödraskapet och Storbritanniens regering.

Sveriges Margot Wallström instämmer i hetsen mot Ryssland och Assad. Här pågår en USA-dominerad psykologisk krigföring sedan fem år. Man har undgått viss demokratisering i Syrien, vars parlament nu har lika många politiska partier som Sverige. Gång på gång har man krävt Assads avgång utan hänsyn till att detta är en fråga för Syriens befolkning. Detta är en bankrutt för den västerländska demokratin! Inte undra på om folk, bl.a. till följd av USA/NATO-stödda krigens flyktingströmmar vänder sig till främlingsfientliga partier som SD och Front National.



Vad bör göras?



Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering. Flygattacker av USA & Co är brott mot FN-stadgan och dessutom ineffektiva.

Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning i FN-övervakade val ta ställning ta ställning till sin framtid, när tillräckligt stor del av landet befriats från terroristgrupper. Syrier i utlandet måste få rösta.

Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält och elände.

EU bör skarpt kritisera stöd till terroristorganisationer av länder som USA, Turkiet, Saudiarabien och Qatar, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten.” (Slut artikelutkastet)

3. Rapporteringen i brittiska media har jag ej studerat tillräckligt ingående för att ha en säker uppfattning. Propaganda kommer främst från USA, ej NATO, och USA dominerar helt den psykologiska krigföringen. Svenska tidningar bedriver som regel inte ens elementär källkritik och återger som regel angriparen USA:s partsinlaga.

Ett exempel från DN. DN: Peter Wolodarski desinformerar grovtLäs dagens artikel om kritik av Ab!Ab:Härjar den värsta terroristen i Damaskus?

Fråga till dig: Instämmer du i förslagen under ”Vad bör göras”?



Hälsningar

Anders Romelsjö”

Några artiklar om Syrien.

Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien

http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm

De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps

Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av

Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien

Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention

Lögner om Syrien

Aftonbladet desinformerar om Syrien

Vem startade kriget i Syrien?

USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: Syrien, Aftonbladet, imperialism,massmedia, al-Nusra, USA, politik, bombningar, flyktingar, terrorism, Ryssland, demokrati

Aleppo, desinformation,