Be Ryssland om ursäkt!

Den här artikeln ”TIME TO INVITE RUSSIAN DIPLOMATS BACK WITH AN APOLOGY” av den australiensiske geopolitiske analytikern James O’Neill skrevs just före informationen om två nya förgiftningsfall i närheten av Salisbury i Storbritannien där den tidigare ryska dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia hittades på en parkbänk i nödläge 4 mars. Ryssland beskylldes för detta utan bevis då eller senare.

De fick hjälp av förbipasserande, inklusive en läkare, innan de togs till Salisbury General Hospital.

Jag fick manus ett par veckor innan artikeln publicerades i New Eastern Outlook 17/7. NEO

Efter det att artikeln skrev har framkommit uppgifter om att Novichock fanns i en parfymflaska som kvinnan sprayade på sig, för att sedan avlida efter 8 dagar. Polisen tror att detta är samma medel som förgiftade Skripals. Ryssland förnekar all inblandning. Shanghai Daily

Den har vänligen översatts av Björn Nilsson, ”Björnbrum” som har den intressanta siten www.bjornbrum.blogspot.se.

, ett ämne 10 gånger starkare än heroin, och som sjukhuset hade tidigare erfarenhet. Sjukhusets första diagnos bekräftades i en artikel i Clinical Services Journal den 27 april 2018. Efter att tidskriftsartikeln på nätet publicerats på sociala medier ändrades hänvisningarna från ”fentanyl” till ”en substans”.Det var inte första eller sista gången den officiella historien om vad som hände med Skripals ändrades.

Tre dagar efter det att Skripals hittats utfärdade den brittiska regeringen ett ”D”-meddelande. ”Meddelandet”, officiellt en ”begäran”, men i själva verket ett krav, förbjöd omnämnde av Mr Skripals vän Pablo Miller. Varför publicitet om Mr Miller skulle undertryckas är ett av särdragen i detta ärende. Förutom den första rapporten i brittiska tidningen, Daily Telegraph, som ledde till ”D”-meddelandet, har han inte omnämnts igen i vanliga medier.

Den 12 mars 2018 gjorde den brittiske premiärministern Theresa May sitt första uttalande i Underhuset, i vilket hon påstod att Skripals hade förgiftats med ett nervmedel ”av en typ som utvecklats av Ryssland” och att det var ”högst sannolikt” Ryssland var ansvarigt.

Den brittiska regeringen cirkulerade därefter ett memorandum och en powerpoint-presentation till 80 ambassader som utredde argumentet att Ryssland var ansvarigt för vad som hände med Skripals och sökte stöd för sin avsikt att utvisa ryska diplomater som straff. De olika påståendena som gjordes i powerpoint-presentationen var i bästa fall omtvistade och somliga var påvisbart osanna. Det är dock tillräckligt för närvarande att fokusera endast på påståenden om påstått ryskt ansvar för Skripal-attackerna.

Ett antal länder, däribland Australien, anslöt sig till de brittiska kraven och utvisade diplomater. Uttalandet från premiärminister Malcolm Turnbull som meddelade att två ryska diplomater skulle bli utvisade gjorde inget försök att fastställa sanning i saken eller ange någon vilja att göra det. Hans uttalande upprepade helt enkelt påståendena i det brittiska dokumentet.

Turnbull sade att användningen av ett kemiskt vapen för att försöka mörda Sergej och Julia Skripal återspeglade ett ”mönster av hänsynslöshet och aggression” av den ryska regeringen som måste stoppas. Ryssland, sade han hotar inget mindre än ”den demokratiska världen” genom att medvetet undergräva den internationella regelbaserade ordningen. Han fortsatte med att lista en serie andra påstådda överträdelser som upprepade de påståenden som gjordes av Förenade kungarikets regering.

En av de intressanta egenskaperna i det här fallet är att det inte bara var en rush att döma innan bevisen eventuellt kunde ha samlats och analyserats, men att de vanliga medierna och politikerna inte har avvikit från sina ursprungliga påståenden trots det stora bevismaterialet som senare har kommit fram.

Liksom den röda drottningen i Alice i Underlandet krävde de domen innan bevisen hade presenterats, och som Alice i samma berättelse, bad oss att tro på sex omöjliga saker före frukost.

Den flitiga läsaren kan enkelt fastställa hur lång den där listan över omöjliga saker är. Det är tillräckligt för närvarande att nämna några få för att visa att Förenade kungarikets hela historia är en skapelse som skulle vara rolig om inte dess potentiella konsekvenser var så allvarliga.

Förenade kungarikets regering hävdade att Skripals hade förgiftats av ”en nervagent av militärklass” som de anser ha varit en Novichok ”av en typ som utvecklats av Ryssland.” Från den kombinationen av påstådda fakta förväntades vi dra slutsatsen att endast ryssarna kunde ha varit ansvariga.

”Novichok” låter tillräckligt ryskt för att ge en ytlig trovärdighet åt åtminstone en del av påståendet. Den första svårigheten är emellertid att det inte finns något ”Novichok” nervmedel. Termen hänvisar helt enkelt till en klass av organisk-fosfatkemiska vapen. Det är sant att den här klassen av kemiska vapen utvecklades i det forna Sovjetunionen, som beskrivs i en bok som publicerats av en tidigare anställd i kemikaliecentret, lätt tillgänglig på Amazon.

Detta tillverknings- och forskningscenter revs i enlighet med konventionen om kemiska vapen 1999, vilket beskrevs vid den tiden i en artikel i New York Times. Material från rivningsprocessen togs tillbaka till Förenta staterna. All denna information är lätt tillgänglig och politiker och journalister borde ha känt till det innan de gjorde påståenden om på nervmedel ”av en typ som utvecklats av Ryssland”

Novichok-klassen av nervmedel kan eller kan inte ha utvecklats av Sovjetunionen ursprungligen, men det är långt ifrån att binda ämnet som påstås ha använts i Salisbury med det ursprungliga programmet. Ett antal europeiska regeringar har erkänt att de har Novichok-klassen av nervmedel.

En sökning hos USA: s patentverk noterar emellertid att mellan 2002 och november 2017 ansöktes 81 patent för att använda namnet ”Novichok”. Ett patent som inlämnades i april 2013 innehåller en beskrivning av en angreppsmetod, inklusive kulliknande projektiler som kan riktas mot en enda person.

För det andra meddelade Förenade kungarikets utrikesminister Boris Johnson den ryska ambassadören till Förenade kungariket den 12 mars 2018 att nervmedlet som användes på Skripals var en A234. Man har ett antal problem med detta påstående ganska bortsett från herr Johnsons allmänna svårighet med sanningen. Läkaren vid Salisbury Hospital, Dr Steven Davies, hade ett brev till The Times som publicerades den 14 mars 2018, där han uppgav att ”inga patienter har upplevt symtom på nervförgiftning i Salisbury”. I motsats till obekräftade påståenden att så många som 40 personer hade drabbats, hänvisade Dr Davies till endast tre patienter som fått behandling i detta sammanhang. Det var förmodligen en hänvisning till de två Skripal och en polis.



A234 är en högst giftig substans, 8 till 10 gånger kraftigare än VX (av en typ som utvecklats av Storbritannien) som hade använts för att döda en släkting till Nordkoreas ledare Kim på Kuala Lumpurs flygplats. VX kommer att döda inom några minuter, men A234 som påstås använda på Skripals misslyckades med att döda eller ens med att allvarligt hämma dem eller det tredje påstådda offret, polismannen Bailey.

En ytterligare och sannolikt avgörande anledning att avvisa A234 som använd substans var att OPCW:s rapport baserad på prover som samlats in från Salisbury 17 till 18 dagar efter händelsen sa att substansen i proverna var av ”hög renhet”.

Det vetenskapliga beviset, som återigen lätt kan bekräftas av en rimligt flitig journalist, är att A234 och liknande ämnen bryts ner snabbt. Det är bokstavligen omöjligt för prov som samlats in 17 till 18 dagar efter att händelsen var av ”hög renhet”. Renheten gör det också omöjligt att identifiera den specifika tillverkningskällan och garanterar dessutom att den härstammar från ett välutrustat laboratorium. Den OPCW-rapporten förstörde effektivt de sista skärvorna i den brittiska regeringens påståenden.

Med tanke på att Skripals återhämtade sig fullständig kunde det inte ha varit ett nervmedel av ”militär klass” som orsakade deras svårigheter. Det är också det obestridliga faktum att vad som än användes på Skripals inte kunde ha kommit från Julias resväska, luftventilerna i deras bil eller framdörrens handtag på Mr Skripals hus eller några av de andra fantastiska påståenden som gjorts vid olika tidpunkter av den brittiska regeringen, av den enkla anledningen att de levde och mådde väl ungefär sex timmar efter att ha lämnat huset.

Under den tiden besökte Skripals kyrkogården, hade en måltid på Zizzis restaurang och gjorde enpromenad utan besvär genom Salisburys centrum, fångad av övervakningskameran. Det faktum att de båda blev sjuka, samtidigt och på samma specifika plats, leder till den nästan oemotståndliga slutsatsen att de attackerades vid eller nära parkbänken där de hittades i nödläge.

Av dessa olika skäl, och en hel del andra i den nu betydande litteraturen om detta ämne, vet vi inte med vad de attackerades eller av vem. I bästa fall vet vi ungefär var och vid vilken tidpunkt. En ordentlig undersökning, i motsats till de vilda och orättfärdiga anklagelserna och för tidiga slutsatser som ständigt upprepas i de vanliga medierna, skulle närma sig denna fråga med ett öppet sinne. Det verkart övermåttan klart att en ordentlig undersökning haft lägsta prioritet för den brittiska regeringen och den australienska regeringen.

En ordentlig undersökning skulle också överväga motivets betydelse. Det har inte förekommit något rimligt förslag, mycket mindre bevis på varför den ryska regeringen skulle vilja skada Skripals, och några solida skäl till varför den ryska regeringen skulle vara den minst sannolika kandidaten att önska ont på Skripals.

Detta för oss tillbaka till Sergej Skripal, hans historia och de tidigare nämnda D-meddelandena. En av dessa meddelanden förbjöd publikation av detaljerna angående Pablo Miller. Detta ger upphov till den uppenbara frågan, som inte ställs av de vanliga medierna, som är obundna av D-meddelandet, om varför den brittiska regeringen skulle vilja skydda Millers identitet och hans länkar till herr Skripal.

Miller och Skripal är vänner, båda bor i Salisbury och är kända för att umgås. Deras historia går djupare. Miller är en tidigare MI6-officer och under den tid som Skripal var dubbelagent anställd av den ryska GRU-byrån och sålde ryska hemligheter till britterna, var Miller hans ”handler”.

Miller arbetade i Moskva samman med Christopher Steele, den antagna författaren till den ökända Trump-dokumentationen som samlade ihop olika påståenden om Trumps ryska verksamhet, både affärs- och personliga.

Den dossieren beställdes av den demokratiska nationella kommittén på uppdrag av Trumps motståndare i presidentvalet 2016, Hilary Clinton. DNC beställde av Fusion GPS som i sin tur kontrakterade Orbis Business Intelligence. Christopher Steele var huvudansvarig för Orbis och Miller var en av hans medarbetare.

Amerikanska Buzzfeed släppte den fullständiga dokumentationen den 10 januari 2017 och samma dag utfärdade May-regeringen ett D-meddelande som förbjöd den brittiska pressen att avslöja Steele som författare. Wall Street Journal publicerade dock hans namn följande dag.

Enligt den tjeckiska tidskriften Respekt hade Skripal länkar nyligen till tjeckisk underrättelsetjänst och han reste till både Tjeckien och Estland 2016 och hade träffat underrättelsetjänstemän från båda länderna.

Denna bevisning stöder starkt slutsatsen att Skripal fortfarande var aktiv agent åt britterna som var kända för att starkt motsätta sig valet av Donald Trump. Med tanke på Skripals kunskap om rysk underrättelsetjänst har hans förbindelser med underrättelsetjänster i minst fyra länder, hans nära band till både Miller och Steele som gick tillbaka till hans GRU-dagar, och åtminstone enligt en textanalys av dokumentationen, är det helt möjligt att Skripal faktiskt var en av författarna till dossieren.



Dessa fakta är nu väl etablerade. Åtminstone väcker det allvarliga frågor om vem som annars kan ha ett motiv att ge herr Skripal ett ”budskap”. Vem som än var ansvarig var händelsen säkert använd av den brittiska regeringen som en del av en bredare kampanj för att diskreditera den ryska regeringen i allmänhet och särskilt president Putin. I denna strävan har de med lätthet hjälpts av den australiensiska regeringen och vanliga medier.

Underlåtenheten att antingen erkänna de många bristerna i de ursprungliga anklagelserna, och att acceptera att den brittiska regeringens diskrediterade version är en skam

Den ryska regeringen bör åtminstone få en ursäkt. Det skulle åtminstone något sätt bekräfta att den för tidiga bedömningen och domen och det obehärskade svaret har skadat Australiens internationella anseende och dess utrikesförbindelser.

