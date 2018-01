USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val

Då och då återger jag artiklar som här publicerades för ett år sedan, som denna som såg dagens ljus här 11/1 2017, på dagen 33 år efter det jag träffade min fru.

Upplever att artikeln fortfarande är högst aktuellt, fast jag under de gångna 12 månaderna har hänvisat till den då och då.

Artikeln.

På siten Vocativ skrev Shane Dixon Kavanaugh 30/12 under titeln ”Election Interference? The U.S. Has Done It In 45 Countries Worldwide.” USA har manipulerat val i 45 länder. Detta har också rapporterats av Los Angeles Times. Los Angeles Times

Säkerhetstjänster i USA har i en stort uppslagen rapport hävdat att Ryssland hackat i valsystemen i USA och på olika sätt påverkat presidentvalet. Det finns inga belägg för detta, vilket förhoppningsvis framgår för de allra flesta som kritiskt läser rapporten. En borgerligt orienterad journalist vid Skånska Dagbladet har också kommit till den slutsatsenSkånska Dagbladet och hackningen, liksom jag själv. Pinsam CIA-rapport om rysk hackning

USA har i själva verket en lång historia av att försöka påverka utländska presidentval visar ny forskning av statsvetaren Dov Levin i USA.

I dessa påverkansoperationer ingår allt från CIA-agenter som genomför framgångsrika presidentvalskampanjer i Filippinerna under 1950-talet till spridande av skadlig information om marxistiska sandinister för att påverka nicaraguanska väljare år 1990. Allt som allt har USA sökt påverka valen i 45 nationer över hela världen under denna period visar Levins forskning. När det gäller vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.

I Levins siffror ingår inte militärkupper eller försökt till regimskifte (statskupp) efter val av en kandidat som USA ogillar, t.ex. inte när CIA hjälpte till att år 1953 störta Mohammad Mosaddeq, Irans demokratiskt valda premiärminister. Levin definierar en intervention i ett val som ”en kostsam (costly) handling som syftar till att fastställa valresultatet till förmån för en av de två sidorna”. Enligt Levins forskning, som omfattar felaktig information eller propaganda; framställande av kampanjmaterial för kandidater eller partier som man föredrar; tillhandahållande eller återkallande av utländskt bistånd, och offentliga tillkännagivanden som hotar eller gynnar vissa kandidater. Ofta handlar det också om att USA i hemlighet leverera stora summor kontanter, vilket var fallet i val i Japan, Libanon, Italien och andra länder.

I uppbyggnaden av databas använde Levin bl.a. hemligstämplad amerikansk underrättelseinformation samt ett antal kongress-rapporter om CIA-aktivitet. Han kammade också igenom vad han ansåg tillförlitliga uppgifter om CIA och hemlig amerikansk verksamhet, samt akademisk forskning avseende USA:s underrättelseverksamhet, diplomatiska uppgifter från det kalla kriget, och memoarer av före detta CIA-tjänstemän. En stor del av USA:s inblandning i utländska val har väldokumenterad – Chile på 1960-talet, Haiti under 1990-talet. Men Malta 1971? Enligt Levins studie, försökte USA att påverka ekonomin på Malta under månader före valet det året.

En stor del av USA:s inblandning i val inträffade under det kalla kriget för att hålla tillbaka sovjetiskt inflytande. Enligt Levins sätt att räkna försökte Sovjetunionen blanda sig i valet andra länders 36 gånger, vilket ökar det totala antalet interventioner i val från de två länderna till 117 under denna period.

Men även efter det att Sovjetunionen kollapsade 1991, fortsatte USA sina interventioner i val utomlands, inklusive valen i Israel, före detta Tjeckoslovakien, och även Ryssland i 1996, enligt Levin. Efter år 2000 har USA försökt att påverka val i bland annat Ukraina, Kenya, Libanon och Afghanistan.

i Andra om: massmedia Skånska Dagbladet Syrien, hackning, Obama,CIA imperialism, Donald Trump, krig, USA, Politik, media, information, utrikespolitik NATO opposition, ”unconventional warfare”, demokrati,Hillary Clinton, desinformation, terrorism, vapen, Ryssland, gas