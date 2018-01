Ryssarna ”hackade” inte det amerikanska valet – bedömning av en före detta CIA spion

Fortfarande saknas ”bevis” för att Ryssland hackat eller intervenerat i val i USA -”Russiagate”.

Däremot har ju USA intervenerat i drygt 80 val i drygt 40 länder enligt USA-forskare. USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val

Artikeln nedan publicerades för exakt ett år sedan – och inga belägg finns för att det är fel nu ett år senare. Läs gärna igen!

Denna artikel har publiceras tidigare av Defense Intelligence Norway och Globalresearch ”President Barack Obama is stuck between false flag operations and political circus?”- Globalresearch. Artikeln har även publicerats på AxisofLogic Axis of LogicJag framför mitt varma tack till Siv O´Neall som översatt artikeln. Den är skriven av en tidigare analytiker och spion på CIA, Robert David Steele, som har viss, intressant kritik av rapporten från säkerhetstjänster i USA.

Robert David Steele, CIA

Artikeln.

Jag är djupt upprörd av lögner vi får höra från den amerikanska regeringen – och närmare bestämt från Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), och Department of Homeland Security (DHS) med uttryckligt godkännande av chefen för National Intelligence (DNI) och Presidenten – beträffande propagandan om att ryssarna ”hackade” det amerikanska valet. Det påminner mig om Dick Cheney’s 935 numera dokumenterade lögner för att motivera ett 5 biljoner dollars krig och flera ockupationer – från Afghanistan till Niger, eller i mer nordiska regioner, förfalskningen av den svenska militärmakten i samarbete NATO och CIA, av en rysk ubåt som aldrig existerat, men som enligt uppgift ”invaderat” svenska vatten.

Som CIA spion har jag fejkat underrättelsetjänstens rapporter, ljugit för regeringschefer, och genomfört en blygsam false flag operation (ingen dog). Detta är vad CIA gör. Jag anklagar John Brennan, chef för CIA, för att vara en lögnare som svikit allmänhetens förtroende med sina lögner. Den senaste DHS-FBI-rapporten – och relaterade rapporter från företag som ville ställa sig väl med the ”Deep State” – är absolut utan någon som helst grund.

Jag var författare till det första brevet till Vita Huset som varnar för brister i vår IT-säkerhet år 1994. Samma år var jag inledningstalare för Hackers on Planet Earth. Året innan, 1993, introducerade jag ’hackare’ för NSA – av de 900 + deltagarna i min internationella konferens var ungefär 60 från NSA, transporterade med buss ned från Fort Meade för att lyssna på en panel under ledning av Emanuel Goldstein, grundaren av 2600, en amerikansk kvartalstidning som ger tips för hackare. Dessa är mina erfarenheter och fakta som jag förstår dem, med tillägg av offentliga uttalanden från Julian Assange, Craig Murray, William Binney, James Bamford, Ray McGovern, Philip Giraldi, och John McAfee – och andra som inte vill namnges.



De enda personer som ”hackat” det amerikanska valet var [från ] de två partierna. Det demokratiska partiet konspirerade aktivt mot Bernie Sanders och stal aktivt tretton primärval från Bernie Sanders med hjälp av elektronisk omröstnings-manipulering. Det Demokratiska partiet uppfann också ungefär tre miljoner döda, dubbla, och olagliga röstande. Det republikanska partiet använde olika metoder för att bli av med en miljon svarta röstande. Ryssland – liksom Israel, Frankrike, Tyskland, Kina, och alla andra på planeten med någon nyfikenhet – har definitivt utfört elektronisk spionage mot amerikanska politiska mål. De har inte ”läckt” någonting (i allmänhet försöker underrättelsetjänster att inte visa att de framgångsrikt har hackat sig in någonstans). De ”läckor” från Demokratiska nationella kommittén (DNC) till Wikileaks var en kombination av missnöjda NSA tjänstemän som var rasande över Hillary Clintons slarviga hantering av sekretessbelagda material (inklusive att hon hade sänt e-post med sekretessbelagda uppgifter till IP-adresser i Saudiarabien och Qatar), och en DNC insider med auktoriserad tillgång som gav ut kopior – allt detta enligt William Binney, Julian Assange, och Craig Murray.

Avslöjandet (jag använder termen avsiktligt) av John Podesta som en mycket oetisk politisk operatör, och som mycket möjligt även är en pedofil, var resultatet av en enda ‘phishing’ expedition av en enda ’hackare’ som fick Podesta att ändra sitt Google e-post lösenord genom ett mellan medium som sedan kunde stjäla alla Podesta e-poster. Denna hackare är i fängelse i USA och det är nästan säkert att han samarbetat med en amerikansk underrättelsetjänst, inte med ryssarna. De ”läckor” som slutligen kom från New York polisen (NYPD) efter att de konfiskerat en laptop från Anthony Weiner som visade sig ha – påstås det – alla 650.000 e-postmeddelanden som har Huma Abedeen som en adresserat. Detta är ett enormt fynd. FBI tog omedelbart över denna dator, men inte innan NYPD kopierat många av de e-post-meddelanden som fanns och läckte ut att de tillhandahållit bevis för förräderi av Hillary Clinton och Huma Abedeen för att ha tagit emot stora summor från Qatar och Saudiarabien i utbyte mot [stöd för] regimskifte i Syrien och Jemen, liksom andra sekretessbelagda uppgifter i förbigående – och dessutom uppgifter om möjliga kvinnliga och manliga pedofiler i de högsta lagren av det demokratiska partiet.

De enda underrättelsetjänster som envist spionerat på amerikanska politiker i varje organisation som existerar är den amerikanska underrättelsetjänsten, särskilt NSA; CIA var centrerad på speciella Senatorer och Representanter (MPs). NSA har mycket klart spionerat på Barack Obama i detalj eftersom Obama var en junior senator. De amerikanska medierna (MSM), under stor kontroll, både upprepar den falska anklagelsen mot ryssarna och undviker genomgående några som helst självständiga kommentarer beträffande det förhållandet att det är amerikanska förrädare, inte ryssarna, som utgör ett hot mot USA: s fred och välstånd.



Det är mycket troligt att delar av EU:s ledarskap konspirerar med neo-konservativa inslag i USA:s ledning, för att sätta igång ett krig med Ryssland. Mordet på den ryska ambassadören i Turkiet, mordet på NATO:s chefs-revisor, som stod färdig att avslöja en svart budget på 250 miljarder euro som används av NATO för att muta politiker och genomföra false flag operationer, och de olika false flag operationerna i Frankrike (med israeliska Mossads assistans) och i Tyskland och på andra håll är alla en del av försöket att starta ett tredje världskrig (WWIII). Krig är en business modell för the City of London och Wall Street, för Vatikanen och för Rothschild klanen. Men det finns goda nyheter. Enligt min bedömning har WWIII avvärjts genom en kombination av återhållsamhet från Vladimir Putin, som är övertygad om att Donald Trump kommer att ställa saker i ett rätt läge när han träder i tjänst. För första gången i historien har en mängd pensionerade professionella personer från underrättelsetjänsten tillsammans med alerta medborgare slutit upp för att påvisa med hög trovärdighet att de amerikanska medierna (både MSM och ”progressiva”) inte är tillförlitliga när det gäller att berätta viktiga sanningar.

i Andra om: massmedia Skånska Dagbladet Syrien, hackning, Obama,CIA imperialism, Donald Trump, krig, USA, Politik, media, information, utrikespolitik NATO opposition, ”unconventional warfare”, demokrati,Hillary Clinton, desinformation, terrorism, vapen, Ryssland