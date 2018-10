Apropå Khashoggi! Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien!

Det sannolika mordet på Jamal Khashoggi på Saudiarabiens ambassad står i fokus i medierapporteringen. Saudiarabiens blodiga, folkrättsvidriga angrepp på Jemen tilldrar sig mindre uppmärksamhet och mer acceptans. Kanske för att det påstås vara ett krig mot Iran-stödda houthi-rebeller – en version av angreppskriget som sprids av Saudiarabien och USA, vilket medier och politiker okritiskt svalt. Som vanligt med USA:s information/propaganda.



Men Jemen-experten Elisabeth Kendall, som noga undersökt uppgifter om Irans engagement menar att detta är obetydligt.

Och detta som media tiger om Rikaste USA har sexdubblat bomningarna av fattigaste Jemen

Återger här en artikel som först publicerades 17/10 2017 -för ett år sedan. Lika aktuell idag.

Har Du tid i 5 minuter? Läs då detta! Har Du bara 2 minuter – läs första delen!

Den här artikeln har skrivits av journalisten Hans Hjälte och publicerades första gången på e-folket ”en Folklig, Lokal och Kosmopolitisk Eskilstuna-Tidning”Jag har här publicerat många artiklar om Jemen, främst skrivna av Roland Hedayat. En förteckning över dessa artiklar följer efter denna artikel.

Artikeln.

Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien!

För snart ett år sedan besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Saudiarabien. Avsikten var att tona ner den kritik mot Saudiarabiens som Löfvens utrikesminister Margot Wallström framfört i januari 2015, då hon kallade upp den saudiske ambassadören i Sverige för att protestera mot den offentliga piskningen av bloggaren Raif Badawi. Margot Wallström förklarade sin aktion med att ”man måste ju protestera mot det som är närmast medeltida metoder”.

Tre veckor senare förklarade Margot Wallström i riksdagen, ”det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur.”

Löfven gör (vapen)affärer i Saudiarabien

Stefan Löfven berättade under sitt besök i Saudiarabien för svensk press att han tagit upp brutala dödsstraff och kroppsstraff med sina saudiska värdar, straff som följer på den saudiska tillämpningen av islamsk sharialag. Likaså har han talat med de saudiska beslutsfattarna om mänskliga rättigheter. Vilka svar han fick vet vi inte. Vi vet dock att den Saudiska regimen struntar blankt i mänskliga rättigheter.

Enligt Dagens Nyheter valde Stefan Löfven att se och tala om framsteg under sitt besök i Saudiarabien, istället för att ta fasta på frånvaron av demokrati. Stefan Löfven sa bland annat att kvinnans situation i landet är på väg att bli bättre, och menade att man måste ha förståelse för att det går långsamt.

”Vi får inte blunda för att det sker framsteg här,” sade han.

Vad Sveriges statsminister däremot blundade för och inte ens berörde med ett ord var att den saudiska kungaregimen dagligen mördar och lemlästar barn, kvinnor och män i grannlandet Jemen.

Som eFOLKETs läsare känner till efter flera utmärkta artiklar av bland annat av Roland Hedayat: Sökresultat för: Jemen och I förvirringens och likgiltighetens tjänst så pågår ett bombkrig riktat mot civilbefolkningen i Jemen.

Men det är inte bara den svenska regeringen som inte kritiserar Saudiarabien för kriget, när svenska medier, inte minst public service, skildrar krigen så skiljer man inte på offer och angripare. Svenska medier blir på så vis imperialismens hantlangare nu precis som under Vietnamkrigets inledning, innan en folkrörelse växte fram mot kriget.

För den svenska regeringen borde det vara genant att landets nya militära allianspartner, USA och Storbritannien bistår Saudiarabien inte bara med vapen utan även med militära experter och elitsoldater i mordraider in i Jemen. Men som sagt man blundar.

Häromdagen publicerades ett brev från en av de läkare som arbetar i Jemen, A Doctor’s Report from Yemen – Adrian Rossi, Sanaa, Jemen, 2 oktober 2017. Adrian Rossi berättar ”att under de senaste två dagarna har, där jag är, 15 människor dött i kolera, åtta av dem barn. Saudiska flygräder med krigsplan från USA har genomfört anfall som dessutom dödades fler människor.” Adrian Rossi har sett lemlästade kroppar av både små och stora barn. Efter flygräder hittar man kringspridda kroppsdelar, armar och huvuden lösslitna från resten av kropparna.



Adrian Rossi fortsätter: ”I slutet av augusti såg jag ett barn vars föräldrar hade slaktats i ett av de mest intensiva angrepp. Pojken letade efter sina föräldrar och fann faderns högra ben… Han kände igen honom på grund av faderns sko och färgen på hans byxor. Hans huvud och återstående lemmar hade spridits i olika delar av det som brukade vara deras hus…Ingen kommer att ge pojken möjlighet att gå i terapi; mycket mindre chansen till ett nytt liv. Det mest sannolika för honom, och hundratusentals andra barn i Jemen just nu, är antingen död av svält, kolera eller i en ny flygattack. Ingen kommer någonsin att veta hans namn. Ingen vet att han ens har existerat. Han är bara ett fall i ett ”inbördeskrig” som västerlänningar bläddra förbi…

Detta. Är. Jemen. Och det är det som Saudiarabien och dess allierade…”

Med på Stefan Löfvens resa till Saudiarabien var Maria Rankka, vd vid Stockholms Handelskammare. Tillsammans med Michael Wolf, ordförande för Stockholms Handelskammare skrev hon i Dagens Industri veckan efter hemkomsten till Stockholm:

”Saudiarabien är världens nittonde största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige… Frågorna har bland annat handlat om huruvida en svensk statsminister ska resa till ett land som värderingsmässigt och kulturellt befinner sig långt ifrån vår egen, om företag ska göra affärer i odemokratiska länder och om statsministern ska resa med representanter för näringslivet.

För oss är svaret på dessa viktiga frågor ett självklart ja. Att främja svensk export och internationalisering är ett betydelsefullt område där svenska politiker faktiskt kan göra stor skillnad, både för jobb och för tillväxt på hemmaplan men även för andra länder. Om Sverige och inte minst dess huvudstadsregion ska vara fortsatt konkurrenskraftiga behöver vi aktivt verka för att öka vår export och internationalisering…”

Avsikten med Stefans Löfvens resa var naturligtvis detta. Svensk kapitalisters begär efter profit till varje pris måste tillgodoses. Staten och kapitalet hand i hand. Vad spelar lemlästade barn eller barn som söker efter kvarlevor efter sina döda föräldrar för roll när de går att tjäna pengar på handel – och till och med vapenhandel – med mördarna.

Det omyndiga saudiska kvinnor ska nu få köra bil, vilken framgång! Men förtrycket av och övergreppen mot minoriteter i det egna landet fortsätter, liksom bombkriget mot grannlandet Jemen. Nästa gång ni ska ut och resa, Stefan Löfven och Maria Rankka åk till huvudstaden Sana i Jemen! Kom sedan hem och berätta om hur Sveriges lyckas med att påverka regimen i världens fjärde största militärmakt, Saudiarabien, till det bättre.

Vi måste kräva: ”Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien!

Några artiklar om Jemen på bloggen.

Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ

Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!

Jemensolidaritet besöker UD

USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen

SOS-Jemen 13/11

Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11

Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19

Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19

Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10

Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat

Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4

Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4

Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3

USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1

Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015

FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015

FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015

Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015

Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:

Jemen, Saudiarabien, solidaritet, USA, krig, regeringen, svält, FN, Jemensolidaritet