Mordförsök mot Venezuelas president. Sveriges reaktion?

Artikeln nedan har skrivit av Patrik Paulov och publicerats på Svenskt Världspolitiskt Forum igår vid lunchtid. Jag inleder med uppgifter från Telesur i Venezuela, som rapporterar att det var två fjärrstyrda drönar (modell DJIM600), var och en lastad med 1 kg C4 explosiva ämnen. Ena drönaren kunde avledas av signaler från marken, medan den andra kom ur kurs vid avledningsförsök, och exploderade mot en närliggande byggnad. Där skadades en lägenhet och där fann man även splitter från drönare. Telesur Göteborgsposten skriver att sex ”hyrda” mördare har gripits. GP. På regeringens hemsida finns inget uttalande om händelsen kl 9 idag. Regeringen

Patrik Paulovs artikel.

”Nattens attack mot president Nicolás Maduro visar att det finns krafter i Venezuela (med största sannolikhet med någon form av uppbackning utifrån) som är beredda trappa upp våldet och förvärra den redan svåra situationen för det venezuelanska folket.

Det var när Maduro höll tal vid en militärparad i huvudstaden Caracas som flera explosioner inträffade. Enligt uppgifter från Venezuela var det drönare fyllda med sprängmedel. Sju militärer skadades.

Att demokrati- och folkföraktande venezuelanska högerkrafter tar till våld för att underminera vänsterstyret är inget nytt. Det har pågått från och till och med varierande intensitet ända sedan kuppförsöket mot förre presidenten Hugo Chávez i april 2002. Om inte venezuelanerna, inklusive en stor del av militärmakten, gått ut på gatorna och vägrat lyda kuppmakarna, hade Venezuela redan för 16 år sedan troligen kunnat skriva in ett mord på sin president i landets historieböcker.

Vi vet att USA och andra stater backade upp kuppmakarna 2002, och det är väl dokumenterat att olika organ i USA årligen ger ett miljonstöd till den venezuelanska högeroppositionen. Precis som USA, Colombia och andra, agerat intensivt för att försvaga, destabilisera och smutskasta alla de latinamerikanska länder där folken röstat fram någon form av vänsterstyre.

Vad gäller Venezuela har taktiken under dessa år varit tydlig. Regeringens motståndare inom och utom landet tar till grovt våld för att sedan lägga all skuld på regeringen; de hamstrar, bränner upp eller smugglar livsmedel till Colombia för att sedan skylla matbristen på regeringen; de spränger och saboterar elkraftverk för att sedan skylla elavbrotten på regeringen; de inför kraftfulla ekonomiska sanktioner och stryper handeln med omvärlden för att sedan skylla den ekonomiska krisen helt och hållet på regeringen.



Detta sagt betyder inte att regeringen Maduro står fri från ansvar eller att regeringen agerat rätt i varje given situation. Men man måste se hela bilden. Venezuela har länge stått inför en oerhörd press från krafter som till nästan vilket pris som helst vill återinsätta högern vid makten.

Maduro anklagar den venezuelanska ultrahögern liksom USA och Colombia för att ligga bakom attacken. Flera personer uppges ha gripits i närheten av dådet.

En grupp som kallar sig ”Nationella rörelsen av soldater i skjortor” har via twitter tagit på sig skulden. Det är inte någon ny rörelse. Den som uppges ha grundat rörelsen var en polisofficer vid namn Oscar Perez. Han blev i juni 2017 ökänd när han stal en helikopter från en flygbas i Caracas utkanter och använde den för att med granater attackera inrikesministeriet och högsta domstolen i huvudstaden. Oscar Perez publicerade samtidigt ett videoklipp på Instagram där han förklarade att han ingick i ett nätverk av officerare inom säkerhetsstyrkorna och armén som ville avsätta president Maduro. Perez dödades i januari i år i samband med ett försök att gripa honom.

Om det är denna grupp och vilka utländska kopplingar som finns gällandet dådet får den kommande utredningen visa.

Nu väntar vid med spänning på vad den svenska regeringen har att säga om mordförsöket på ett annat lands statschef? Tror ni vi får höra Margot Wallström visa sitt stöd för Maduro och Venezuela? Tror ni Wallström kommer att fördöma attacken? Några tidigare artiklar om Venezuela.

