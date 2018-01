Vad är kommunism? Del 2

Det finns olika uppfattningar men många fler missuppfattningar om vad kommunism är. Den vanligaste missuppfattningen är nog att det måste vara som det var i Sovjetunionen och Kina. Men det är det inte alls. Dessa länder var från början fattiga socialistiska stater som i praktiken styrdes av kommunistpartier, som strävade efter att dessa länder, ja hela världen, någon gång i framtiden skulle bli kommunistisk.

I samband med 100-årsminnet av Oktoberrevolutionen skrev DN:s ledarskribent Erik Helmersson ledaren ”Sådan är kommunismen” DN 1/11

Han menade att ”Kommunismen är en ideologi som bygger på att medborgarna kontrolleras in i minsta detalj. Släpper man kontrollen börjar de nämligen omedelbart bete sig ickekommunistiskt.

Slavläger är ett av flera skräckfenomen som förenar de kommunistiska staterna, nu och i historien. Men hela vardagen under kommunismen präglas av inskränkta friheter och förbud mot att till exempel tala och skriva fritt, använda nätet, bilda fackföreningar och ta del av vilken kultur man vill.”

Har han rätt? Nej i själva verket är det snarast tvärtom?

Opinionsundersökningar i USA, Ryssland och på andra håll visar att en stor andel av befolkningen är positiva till kommunism och socialism även i rika länder. De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA Detta är andra delen delen av sista kapitlet i Pål Steigans bok ”En gång skall jorden bliva vår” från 2011. Beskrivningen stämmer väl med vad jag själv tycker. Jag återger det gärna och tacksamt. Första delen återgavs här. Vad är kommunism? – Del 1

Detta är den bästa beskrivning av kommunism jag hade läst.

Del 2 (Pål Steigan).

Något av det mest absurda som händer i striden om upphovsrätt och patent i dag sker inom medicin och genforskning. Multinationella bolag tar patent på liv. De har inte skapat livet men de har kanske skickat ut expeditioner för att stjäla genmaterial i fattiga länder. Bolaget RiceTec i Texas försökte till exempel ta få patent på basmati233 ris, en rissort som har odlats fram av indiska bönder under loppet av många sekler.

De multinationella bolagen håller på så hela tiden. De stjäl folks arbete och stjäl genmaterial, tar patent på det och kräver egendomsrätt. Och människor i hela världen organiserar, protesterar och försöker bevara den gemensamma egendomen. Det är sammanhållning mot rovdrift, kommunism mot globaliserad kapitalism.



Forskare bedöms efter hur många artiklar de låter publicera. Men de mest prestigetyngda tidskrifterna är privata bolag där aktieägarna begär svindlande vinster. Därför förhåller det sig så att forskarna inte får honorar för sina artiklar, medan bibliotek, universitet och forskningsinstitutioner måste betala vansinniga abonnemangspriser för tidskrifterna i fråga. Enligt tradition har tidskrifterna också fordrat att forskarna överlåter copyrighten till förlaget, under förevändning att de ska skydda forskarnas rättigheter. Den tyngste aktören på den marknaden är Reed Elsevier, som bland annat äger Cell och The Lancet. I det fallet är det privata ägandet ett fullständigt onödigt, snyltande mellanled.

En kommunistisk lösning hade uppenbarligen varit bättre och skulle ha lett till mer forskning, mer publicering och större tillgång för alla till mänsklighetens gemensamma vetenskapliga landvinningar. Det nya är att forskarna nu har inlett ett uppror mot de kapitalstarka tidskrifternas exploatering av forskningen.14 Ett samlingsnamn på den rörelsen är Open Access, fri tillgång, och där tanken är att de vetenskapliga nyvinningarna ska vara tillgängliga för alla.15

Många sjukdomar skulle kunna utrotas med enkla medel men de som behöver medicinerna har inte råd att köpa dem. De multinationella bolagen sätter så höga priser på medicinerna och patenten att folk dör av det. Och de använder WTO och andra internationella system som polis mot dem som ”bryter mot patenträttigheterna” genom att sälja billiga kopieläkemedel. Att neka folk mediciner som kunde ha räddat deras liv bara för att några multinationella bolag ska ha skyhöga vinster är ett brott mot mänskligheten. Det är industrialiserat folkmord. Återigen ett exempel på hur destruktiv och framstegsfientlig privatkapitalismen är, och hur mycket bättre en kommunistisk lösning hade varit.

I Norge (och Sverige) och Nordeuropa är allmänningsprincipen välkänd och uppskattad av de flesta. Allemansrätten har en stark ställning i norskt medvetande och folk blir rasande på stormän som kränker den genom att stoppa tillträdet till stränder och utmark. Allemansrätten kommer egentligen i kollision med den privata egendomsrätten och i länder med en starkare feodal tradition har sådana gemensamma rättigheter en mycket svagare ställning. Antagligen går detta rättsbegrepp ända tillbaka till fornnordisk tid, och det var diskussionen om allemansrätten som gjorde Marx uppmärksam på kommunismen som idé. Som redaktör för Rheinische Zeitung blev han indragen i debatten om rätten att samla ved i skogarna. Adeln ville neka folk detta och betraktade det som stöld, medan de fattiga ansåg att de hade hävdvunnen rätt till vedinsamling – kommunism mot privategendom.



Sådan allmänningsrätt finns i Europa mest utanför romarrikets gränser, därför att den romerska rätten inte accepterade den sortens tänkande. Men till exempel i byn Tolfa nordväst om Rom ägs större delen av landområdet av bygdens allmänning, Università Agraria, som inte har något med universitet att göra utan tvärtom betyder jordbruksgemenskap. Den utgör gemensam betesmark och är ett gemen samt område för jakt och plockning av svamp, kastanjer, tryffel och ved. Är man bosatt i byn så har man de rättigheterna.

Det var ju den sortens gemensamma rättigheter som den engelska adeln krossade då man inhägnade utmarken för att hålla stora fårhjordar så att de kunde leverera ull till den nya textilindustrin. Därigenom ruinerade de småfolket på landsbygden och drev in dem till städerna där de slutade som löneslavar i fabriker och gruvor. Kampen för ”The Commons” har en central ställning i brittisk historia, i sånger och den muntliga traditionen, trots att det var en kamp som folket förlorade för det mesta.

Creative Commons är en rörelse som tar sikte på att dela de intellektuella framstegen, samtidigt som författarnas omedelbara intressen tillvaratas. Det kan kallas en kreativ allmänning där folk utbyter idéer och innehåll över hela världen. Creative Commons (CC) grundades 2001 som reaktion på en internationell rättighetsregim som mer och mer agerar på de mäktigas och rikas premisser.

CC har utvecklat ett system med öppna licenser som gör det möjligt att licensera sitt arbete samtidigt som det ställs till fritt förfogande för andra på vissa villkor. År 2008 fanns det runtom i världen 130 miljoner sådana licenser.16

Creative Commons, Wikipedia och Free Software Foundation är alla bra exempel på hur moderna dataverktyg gör det enkelt att genomföra praktiska kommunistiska lösningar som ställs till förfogande för alla i hela världen. Det är faktiskt mycket enklare att genomföra sådana lösningar på kommunistiskt vis än att få dem att fungera på kapitalistiskt sätt.

I många europeiska städer har folk bildat små kommunistiska kollektiv i form av bilkollektiv för att lösa transportbehov. Det fungerar ganska gnisselfritt och det finns inte något som hindrar att detta görs till ett allmänt system. På liknande sätt finns det massor av former för bytesmarknader, liftsystem för långa resor, och så vidare.

Moderjordrörelsen i Latinamerika är ett viktigt bidrag till kampen för ett icke-kapitalistiskt samhälle. I sin förklaring om Moder jords rättigheter säger man:

”Vi, folken och nationerna på jorden,

• tar hänsyn till att vi alla är en del av moder jord, en odelbar, levande gemenskap av inbördes avhängiga individer med en gemensam framtid,

• erkänner med tacksamhet att Moder jord är källan till livet, näringen och kunskapen och skaffar oss allt vi behöver för att leva väl,

• inser att det kapitalistiska systemet och alla andra former av utsugning, missbruk och förorening har lett till stor förstörelse, försämring och skador på Moder jord och försatt livet sådant vi känner det idag i fara genom sådana fenomen som global uppvärmning,

• är övertygade om att det i en inbördes beroende, levande gemenskap inte är möjligt att nöja sig med att erkänna de mänskliga rättigheterna utan att därmed skapa stor obalans för Moder jord.”17

Bland det mest spännande som händer 2011 är precis det som händer på vänsterhåll i Latinamerika. Vänsterorienterade partier och rörelser formulerar program och politik som pekar förbi kapitalismen. Några rörelser är reformistiska, andra mer eller mindre revolutionära, men de formulerar krav och politik som förutsätter en grundlig brytning med den globaliserade kapitalismen. De tänker sig någon form av mer eller mindre traditionell socialism, eller till och med socialdemokrati. Men den vägen är blockerad. Det finns inte plats för den sortens reformer i dagens krisdrabbade kapitalism. Jag betraktar dem som stormsvalor vilka förebådar epoken för Kommunism 5.0.

Det som händer på indiska subkontinenten är också mycket intressant, särskilt i Nepal och bland naxaliterna på landsbygden i Indien. Detta är klasskamp, social befrielsekamp, kvinnokamp, men det är också en kamp om resurserna, en kamp om vatten, jord, mineral.

Creative Commons, Free Software, moderjordrörelsen, kinesisk och europeisk arbetarrörelse, indiska och afrikanska bönder, fattiga i USA, miljöaktivister och feministgrupper, och hundratals, ja tusentals grupper och personer i hela världen kommer att delta i utformandet av innehållet i och inriktningen av Kommunism 5.0. De kommer att lära av varandra, ha utbyte med varandra och hitta på mycket nytt och spännande under arbetets gång. Den starkaste av dessa krafter är naturligtvis den organiserade arbetarklassen.

Som jag har visat i de första kapitlen går vi mot en tid då energiförsörjningen, vattenförsörjningen, matproduktionen och annan produktion förefaller kunna bryta samman. Och då handlar det om de bärande bjälkarna i samhället. Om kapitalismen inte kan täcka folks grundläggande behov, måste folk organisera sig för att ta över produktion och distribution, och detta kommer naturligtvis att bryta mot kapitalismens heliga egendomsrätt. Det kommer inte att bli lika stillsamt som att måla en tavla eller bjuda in någon på en kopp te.

All erfarenhet visar att de rikaste och den statsapparat som försvarar deras intressen med alla till buds stående våldsmedel har en stark benägenhet att använda dem, om det handlar om makten över egendom och resurser. Detta kan bli ytterst brutalt, inte på grund av gräsrötterna utan för att imperialismen har visat att den kan tillgripa fruktansvärt mycket våld, så som USA har gjort under mer än ett sekel och som för n-te gången har demonstrerats i Irak och Afghanistan. Upproren i Mellersta östern och Nordafrika 2011 är väldigt belysande exempel. Folk gick ut i fredliga demonstrationer mot diktatoriska makthavare. Det var inte folket som använde våld. Folk använde ordet, de använde gatan, de använde massmöten. Rörelsen var tydligt av icke-våldskaraktär. Användandet av våld från demonstranternas sida hörde till undantagen. Trots det blev många dödade och överallt var det regimerna som brukade våld, som sköt skarpt, som skickade ut band för att döda aktivister. Regimerna hade ingen legitimitet men de hade våldets makt. Detta våld är inte något folk vill ha, därför att det alltid först och främst drabbar folket. Jag har medvetet avstått från att använda så mycket utrymme på detta.

Arabiska våren

Nu handlar det om att kapitalismen hotar nu levande och framtida generationers liv på jorden. Diskussionen bör handla om hur vi snarast möjligt kan skapa ett samhälle som inte raserar grundvalen för liv på planeten utan som tvärtom kan säkerställa ett drägligt liv för människorna under generationer framåt.

