Venezuela: Drönarna som skulle döda president Maduro och männen bakom dem

Denna färska artikel av Dick Emanuesson i Honduras ger mer information om mordförsöket på president Madura. Har även publicerats på hans Facebook-sida med bilder. Facebook: Dick Emanuelsson. Mordförsöket har kommenterats i två andra artiklar nyligen Mordförsök mot Venezuelas president. Sveriges reaktion? 6/8 och Motiven bakom kuppförsöket mot Venezuelas president 7/8.

· Det var två drönar som skulle ända livet på Venezuelas president Nicolas Maduro och hela den venezuelanska statsledningen. En av de två oskadliggjordes av prickskyttar och exploderade ovanför militärkadetter vara sju skadades.

· Operatören för den andra dronen förlorade kontakten genom sofistikerad störningsteknik från Maduros säkerhetstjänst och störtade och exploderade mot ett bostadshus.

· Medierna trodde först att en gastub hade exploderat och anklagade Maduro för en ”egen-attentat”. Men vittnen och en video bekräftar att det var en dron.

· Bakom attentatet utkristalliseras en grupp som styrdes från Colombia, USA och Venezuela uppger de venezuelanska åklagarna.

– Bakom attentatet finns en logistisk struktur från den colombianska oligarkin och dess paramilitärer, sa Maduro i en kommentar igår, tisdag och fortsatte:

– Den venezuelanska oppositionen har under alla dessa år simmat i två vattendrag: det infekterade statskuppsvattnet med en permanent konspiration och i vattnet för den politiska valkampen.

Terroristkommandot tränades i Colombia

En video som publicerades igår sägs att en dron placerades på 10:e våningen i företagscentret Cipreses av en av de två attentatsgrupperna kallad `BRAVO´. Denna sägs ha tränats på en gård vid namn Atalanta i staden Chinácota i det colombianska länet Norte de Santander, som gränsar till Venezuela.

– Den (gruppen) hade sonderat förberedelserna för den militära paraden den 24 juli i delstaten Carabobo, men valde att avstå eftersom de inte var tillräckligt förberedda. De avstod att göra det även den 5 juli (när Venezuelas självständighet firas), uppgav Maduro inför sitt regeringskabinett.

Kommandot fick senare bekräftelsen på att Nationalgardets 81-årsdag skulle firas med en militärparad den 4 augusti men denna gång på Avenida Bolivar i stället för inne på Militärakademins Los Próceres.

De planerade för två drönar. Den första exploderade och skadade sju kadetter medan den andra förlorar kontakten med sin ”pilot” och stöter mot Fastigheten Don Eduardo där den störtar och exploderar med den militära sprängdegen C4.

– Det var tack vare den ”Folkliga Underrättelsetjänsten” som fyra personer greps, uppgav Maduro.

Erbjöds 50 miljoner dollar och uppehållstillstånd i USA

Enligt den venezuelanska säkerhetstjänsten handlar det om personer som var inblandade i de blodiga försöken 2017 då extremhögern i Venezuela försökte störta Maduro under fyra månader och som kostade 120 personer livet. Enligt en av de gripna, som i en video berättar om bakgrunden till det attentat som kunde ha orsakat ett inbördeskrig och en utländsk invasion o det hade gått i lås, ska de fyra ha erbjudits 50 miljoner dollar och uppehållstillstånd i USA.

Uppgifterna och de erkännanden som gjorts, åtminstone från en av de gripna pekar mot att Julio Borges (oppositionsledare) som lever på en stor herrgård i Colombia, är en av spindlarna i försöket att störta en folkvald regering.

De som fortfarande är på fri fot och som utpekas som delar av de två kommandona som är ansvariga bakom komplotten är Rayder Alexander Russo Márquez, bosatt i Colombia och Osman Alexis Delgado Tabosky, med uppehållstillstånd i USA och som har begärts utlämnade av den venezuelanska rättsapparaten.



en av de gripna, Juan Carlos Monasterios hur gruppen tränades och finansierades från Colombia. Han hävdar att den venezuelanske parlamentsledamoten Juan Requesens är en av de ansvariga bakom konspirationen.Colombias konspirationer 2002 och 2018Den 30 juli, det vill säga bara sex dagar innan attentatet sa Colombias president Juan Manuel Santos: ”Hoppas att Maduros regering upphör redan i morgon”! och att den ska falla på ett ”fredligt sätt”! [1].Och tillade:

När statskuppen genomfördes mot president Hugo Chavez den 11 april 2002 uttalade Colombias tillförordnade utrikes- och finansminister Clemencia Forero redan samma dag sin ”förståelse” och ”stora beundran” för kuppmakaren Pedro Carmona, ordförande för den venezuelanska handelskammaren. Men uttalandet kom inte som en överraskning. ”Det är en ren klassolidaritet”, skrev det colombianska kommunistpartiet i ett uttalande.

Clemencia Forero, före detta ambassadör i Sverige trodde på kuppdagen 2002 att “relationerna mellan Colombia och Venezuela skulle normaliseras med den nya regeringen i Caracas”, det vill säga med Carmonas kuppregim. Det är var också andemeningen i Juan Manuel Santos´ uttalande den 30 juli i år; med en regering i Caracas i samklang med USA och Colombia kan vi uppnå stabilitet i regionen. För den Bolivarianska Revolutionen är farlig för den inhemska säkerheten, som Barack Obama karaktäriserade Venezuela 2015. Och när Husbonden talar i Norr lyssnar den faktiska makten i Bogota.

”Dansade innan orkestern kommit”

I Colombia, där jag var ackrediterad reporter för tiden för statskuppen i Venezuela 2002, släppte alla hämningar hos medierna och deras ägare, den inhemska oligarkin. När denna trodde att statskuppen i Caracas var ett konsoliderat faktum började statschefer, politiker, krönikörer och ledarskribenter ösa galla över den ”rafflige f.d. fallskärmsjägaren och kuppmakaren Hugo Chavez”. Borta var all etikett, diplomati och sans. Chavez utnämndes i Colombia av den största dagstidningen El Tiempos ägare och främste krönikör, `Dártañan´, till ”En liten idiot”, nästan samma identiska ordval som Sydsvenskans Per T. Olsson valde till sin ledare om statskuppen i april 2002: ”Adiós, Hugo Chávez”! Sent på kvällen kom `Dártañan´ och förmodligen också Per T. Olsson att djupt ångra detta ordval.

Venezuelas ambassadör i Bogota, Roy Chaderton, den mest erfarne venezuelanske diplomaten, gjorde ett sarkastiskt uttalande som heter duga när han konstaterade framför häpna colombianska journalister att ”Vissa började att dansa innan orkestern hade kommit”.

Samma twist utan orkester kunde man se hos ledningen för Vita Huset som omedelbart erkände omedelbart den nya juntan i Caracas. Bush och Powell var dock inte ensamma. Regeringen i El Salvador under ledning av `Dödsskvadronepartiet´ Arena gjorde ”Husbonden i norr” sällskap. FMI skyndade också omedelbart ut på arenan och utlovade skyndsam ekonomisk hjälp för att ta ”landet ur den ekonomiska krisen”. De latinamerikanska staterna i den s.k. ”Rio-gruppen”, församlade i Costa Rica, uttalade sig opportunistiskt mot ”avbrytandet av den konstitutionella ordningen”, men sa i samma uttalande också att man ser fram emot att val snarast genomförs. I praktiken en fullmakt för den genomförda statskuppen.

Jaime Baylys möte med Terroristkommandot

Jaime Bayly är en öppet reaktionär avskyvärd peruansk proimperialist. Men jag gillar honom för han är i alla fall ärligt reaktionär i sitt program som följdriktigt sänds från Miami.

I måndags (6 augusti 2018) berättade han att han hade bjudits in till ett möte i Miami med de som i lördags avfyrade drönarna mot Maduro. Mötet ägde rum, enligt Bayly, en vecka INNAN attentatet.

Enligt Bayly sa attentatsmännen att ”på lördag ska vi döda Maduro med drönar”.

– Tyvärr lyckades de inte, sa en besviken suckande Bayly som dock repade sig och tillade att hans mördarvänner kommer att försöka igen.

Han berättade även att många jänkare är inblandade, dock inte Trump, underströk Bayly. Han uppgav att han har många vänner och kontakter i Vita Huset som, kan vi förmoda, förser denne peruanske kupp- och krigshetsare med insiderinformation. Därför bör man lyssna på honom.

Arkitekterna och makten bakom terroristkommandot slickar sina sår men planerar för nya attentat, dessa ”demokratins förkämpar” från territoriet som de svenska liberalerna menar är ”Frihetens Bålverk” respektive ”den äldsta demokratin i Sydamerika”.

Se video:

Bildtexter:

Santos sex dagar innan attentatet mot president Maduro.

Nyhetsbyrån Blomberg Businessweek avslöjade i ett omfattande reportage från den 26 juni 2018 att starka finansiella och militära krafter i Colombia var och är djupt inblandade i konspirationerna mot den venezuelanska regeringen och dess president. Blomberg Businessweek kan knappast anklagas för att vara vänster.

Tillägg.

I mail till mig idag skrev Dick EmanuelssonI nedanstående länk har du en högexplosiv konversation mellan attentatsmännen, samt en kvinna, innan och under planläggningen och strax innan de skulle av fyra sina drönar. En av de som hörs är den f.d. majoren som finns i en annan video och som lagt papperna på bordet, förmodligen för att undvika dödsstraff, för anklagelsepunkterna mot gruppen är fosterlandsförräderi, mordförsök på statschefen, etc, som enligt alla grundlagar i världen är bland de värsta brotten en person kan begå.

Frågan som ingen ställer är vilket straffet skulle bli om dronattacken hade utförts i Washington, Stockholm eller ja vilken huvudstad som helst i världen.

i Andra om: imperialism, statskupp,solidaritet, Venezuela, Chavez, Kuba, USA, Politik, CIA, massmedia Maduro, demokrati, val