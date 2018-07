Ecuador utlämnar Assange! Yttrandefriheten trängs tillbaka

Enligt olika källor kommer Ecuador med den ganska nya presidenten Lenin Moreno snabbt att utelämna Wikileaks portalfigur Julian Assange till de brittiska myndigheterna. Därefter löper han stor risk att utlämnas till USA.

Han har varit avstängd från möjlighet till kommunikation med omvärlden sedan 3 månader. Skrev om detta 12/5 Assange riskerar att utlämnas till USA. Plågas av Ecuadors nya ledare. I början av juni publicerade jag här ett upprop till stöd för Assange För yttrandefrihet och demokrati – Stöd Julian Assange!

Jag presenterar nedan ett utdrag ur en artikel av Glenn Greenwald, som jag översatt. The Intercept

* Glenn Greenwald, född i New York, USA, är en amerikansk journalist, författare och jurist. Han har arbetat för The Guardian, men är sedan februari 2014 redaktör på The Intercept. Greenwald avslöjade omfattningen av amerikanska National Security Agencys massövervakning av elektroniska kommunikationer år 2013. Avslöjandet byggde på dokument som tillhandahållits av visselblåsaren Edward Snowden och ledde till att Greenwald tilldelades Pulitzerpriset 2014.

Ecuadors president Lenin Moreno reste till London i fredags för det uppgivna syftet att tala vid 2018 Global Disabilities Summit (Moreno har använt en rullstol sedan han sköt i ett rånförsök 1998). Det dolda, faktiska syftet med presidentens resa är att träffa brittiska tjänstemän för att slutföra ett avtal enligt vilket Ecuador kommer att dra tillbaka sitt asylskydd av Julian Assange, som trädde i kraft sedan 2012, utvisa honom från Ecuadors ambassad och sedan överlämna WikiLeaks grundare till brittiska myndigheter.

Morenos färdväg innehåller också ett stopp i Madrid där han kommer att träffa spanska tjänstemän som fortfarande klagar över Assanges kritik av kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Spaniens regering mot demonstranter som demonstrerade för katalansk självständighet. För nästan tre månader sedan blockerade Ecuador Assange från att komma åt internet, och Assange har inte kunnat kommunicera med omvärlden sedan dess. En viktig faktor i Ecuadors beslut att tysta honom uppges vara spanskailska över Assanges tweets om Katalonien.

En källa nära Ecuadors utrikesdepartement har bekräftat att Moreno är nära att slutföra, om han inte redan har slutfört, ett avtal om att överlämna Assange till Storbritannien inom de närmaste flera veckor.

Konsekvenserna av ett sådant avtal beror på villkoren. Men enligt Ecuadors förre president Rafael Correa har Morenos regering fört Ecuador till en mycket ”underdånig” hållning mot västerländska regeringar.

Det enda kända brottsliga förfarandet Assange kan åtalas för att är en pågående arresteringsorder för 2012 för ”misslyckande att infinna sig till rätten” – i borgensmål när han fick asyl hos Ecuador.

I maj 2017 la den svenska åklagaren ned sin undersökning för sexuella övergrepp.

Den viktiga frågan är vad den amerikanska regeringen avser att göra. Obama-administrationen var angelägen att åtala Assange och WikiLeaks för att han publicerat hundratusentals sekretessbelagda dokument. Men slutsatsen blev att det i så fall blev nödvändigt att antingen åtala tidningar som New York Times och The Guardian, som publicerade samma dokument , eller skapa prejudikat som skulle möjliggöra straffrättsliga åtal för medierna i framtiden.

Det är i själva verket ett brott enligt amerikansk lagstiftning för alla – inklusive media – att publicera vissa typer av sekretessbelagd information. Enligt amerikansk lag var det till exempel ett brott av Washington Posts David Ignatius att rapportera om innehållet i telefonsamtal, som NSA avlyssnade, mellan den nationella säkerhetsrådgivaren nominerade Michael Flynn och den ryska ambassadören Sergey Kislyak. Trots att sådan rapportering var klart i allmänhetens intresse eftersom det visade sig Flynn ljuga när han nekade sådana kontakter.

I april levererade Trumps dåvarande CIA-chef Mike Pompeo, nu utrikesminister en förfalskad hotfull bredsia mot WikiLeaks. Utan att citera några bevis fastställde Pompeo att WikiLeaks är ”en icke-statlig fientlig underrättelsetjänst som ofta uppskattas av Ryssland” och sa att ”Vi måste inse att vi inte längre kan låta Assange och hans kollegor ha yttrandefrihet mot oss. ” Pompeo menade att hänvisningen till First Amendment var oriktig.

Om USA åtalar Assange för publicering av dokument och ber Storbritannien att utelämna honom kommer detta att innebära att Assange får sitta i fängelse i åratal.

Assange skulle naturligtvis motstå en sådan utlämning med motiveringen att publicering av dessa handlingar inte är ett kännbart brott och att USA söker sin utlämning av politiska skäl som inte kan tjäna som utgångspunkt för utlämning. Men det skulle ta minst ett år, och förmodligen närmare tre år, för domstolar i U.K. att besluta i dessa utlämningsfrågor. Och under denna tid skulle Assange nästan säkert vara i fängelse.

Allt detta innebär att det är högst sannolikt att Assange – i bästa fall – kommer att vara kvar minst ett år i fängelse och kommer att ha suttit i fängelse i ett årtionde trots att han aldrig har åtalats.

Och medan det ofta hävdas att Assange bara har sig själv att skylla, är det utan tvivel, med tanke på juryn som sammankallas av Obamas justitiedepartement och med tanke på hotet frå Pompeo och justitieminister Sessions, Assanges rädsla för att utlämnas till USA och bli politiskt förföljd för politiska brott – var välgrundad.

En FN-panel bedömde 2016 att den brittiska regeringens handlingar utgjorde ”godtyckligt frihetsberövande” och en kränkning av Assanges grundläggande mänskliga rättigheter.



Det bör inte vara så svårt för journalister att lägga bort sina personliga känslor för Assange och erkänna de stora farorna – inte bara för pressfriheten, utan för dem själva – om USA:s regering lyckas hålla Assange fängslad i många år framöver, i sina försök att åtala honom för att ha publicerat hemlighetsstämplade eller stulna handlingar. Det verkar vara det högst sannolika scenariot när Ecuador överlämnar Assange till U.K.

