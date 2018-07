Vad orsakar bränderna? Klimatförändringen. Vad orsakar den? Vad är lösningen?

Som bekant rasar många, och stora bränder i Sverige, Grekland och andra länder. Det är en ganska allmän uppfattningen att klimatförändringar, allmänt uttryckt, är främsta orsak till detta.

* I Grekland har minst 74 personer dött och tre gånger fler skadats på kort tid av bränder.

* I Afrika är det extremt många skogsbränder. Bara i Angola har 67 000 skogsbränder registrerats.

* I Ryssland rasar stora skogsbränder.

* I Japan har minst 44 människor dödats till följd av värmen.

* I Kalifornien är Yosemite nationalpark delvis stängd.

Pål Steigan: Katastrofbränder och extrem torka i många länder.

Men var orsakar klimatförändringarna? Människan svarar många. Jag menar att detta svar är alltför allmänt och att svaret måste preciseras. Människor lever under mycket olika förhållanden. Inte minst tillhör de olika samhällsklasser med mycket olika förhållanden och med mycket olika bidrag till klimatförändringarna. Sist men inte minst finns vi människor inom samma ekonomiska system, kapitalismen. Men med (mycket) olika position inom detta, beroende på klass, skikt av klass och tillgångar. Försöker utveckla ett kort resonemang nedan.

Några fakta aspekter på detta framkommer i en av Magnus Linton artikel i DN Kultur 24/7. DN: Kollapsens främsta­ ­drivkraft – och ­första offer

* Planetens 7 procent rikaste orsakar 50 procent av världens alla koldioxidutsläpp, fyra av fem människor har aldrig suttit i ett flygplan.

* Under 2015 fördrevs 19,2 miljoner människor av naturkatastrofer, mer än dubbelt så många som flydde krig och väpnade konflikter. Och den vanligaste uppsamlingsplatsen för dessa jagade familjer är inte svenska förorter eller tältläger vid Europas gränser utan de snabbt svällande fattigdomsbälten som i dag ringar in nästan alla Syds megastäder.

* Sedan 2010 har bara lilla Arlanda haft en ökning i passagerarantal från 17 till 26 miljoner.

* Idag ligger två tredjedelar av alla städer med mer än fem miljoner invånare i lågt liggande kustregioner, två miljarder människor bor i befolkningskoncentrat där risken för katastrofala översvämningar är påtaglig och enligt den framstående klimatologen James Hansen är det ”troligt” att havsnivåerna kommer att höjas ”flera meter” inom 50 till 150 år.

* Över 80 procent av världens deltan har drabbats av allvarliga översvämningar det senaste decenniet.

Men det internationella klimatavtalet i Paris i december 2015 då? Det var alldeles för svagt skrev både jag och andra då. Inga bindande mål, bara löften, och följaktligen inga sanktioner mot de länder som överträder (nu obefintliga) mål. Bindande regler och straffavgifter finns i många andra överenskommelser, men inte i denna den viktigaste frågan för mänsklighetens överlevande, vid sidan av kampen mot krigen.

Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).

Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallades framgång….

Sveriges Radio rapporterar 31/10 2017 ”En ny rapport från FN-organet UNEP visar att klimatlöftena från Paris bara når en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader.

När Parisavtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen. Enligt UNEP kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton, alltså en miljard ton, per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.

Sveriges Radio 31/10

DN skriver 1/11 2017 ”Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer.” Så påverkas allas hälsa av den stigande temperaturen

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:

-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.

-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.

– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.

En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 2017 kvarstår:

1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??

2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.

3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej

4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.

5. Hur hantera problemet att 250 stora företag står för 1/3 av utsläppen? Svar: Nationalisera dem. Ett fåtal kontrollerar dessa företag, som arbetar för största möjliga vinst. Förstatligande innebär ökad demokrati, bland annat då vinsterna till allra största delen arbetas ihop av dem som inte äger företagen.

5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.

Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

* En grundorsak är det primitiva ekonomiska systemet, kapitalismen, där enskilda företags strävan efter största möjliga vinst är ett hinder för samordnade, nödvändiga långsiktiga insatser.

Effektiva åtgärder mot klimatförändringar fordrar demokratisk socialism!

Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma.Statens roll är här att slå vakt om den bestående ordningen, med våld om så behövs. Den demokrati som många tror är optimal är det inte alls – det djupt odemokratiska produktionssystemet lämnas utanför.Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa och en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi.

En stor andel av befolkningen i t.ex. USA är positiv till socialism.

har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.

* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Demokratisk socialism att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Förslag på några punkter för socialismen.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.

– -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu.

_ Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.

-Kreativitet kan uppmuntras som nu;

-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;

-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;

-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);

-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;

-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.

-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);

-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;

-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).



För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

