Detta bidrag kommer från Ulf Karlström som bidragit här med inlägg i skilda ämnen. Han är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), skriver facklitteratur och var ordförande i De Förenade FNL-Grupperna (DFFG) 1968-70. Ulf har också varit med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”, spelar teater och framträder som historeberättare.

Artikeln.

Räcker det med upplysning och åtgärder mot klimatpåverkan?



Al Gore

2017 utkom Al Gores bok ”The inconvenient sequel. Truth to Power” (Rodale, 319 pp) och Jens Holms ”Om inte vi, vem?” (Sjösala förlag, 319 s.). Böckerna kan knappast vara mer olika, trots att klimatbudskapet (och sidantalet) är det samma. Gore, vice president under Bill Clinton, lyckades få till en bästsäljare med sin förra bok och film ”En obekväm sanning” och han har sedan dess varit klimataktivist, om än välkammad sådan. Jens Holm har varit EU-parlamentariker och är nu riksdagsman för (V), och dess talesperson i klimat- och miljöfrågor.

Gore följer nu upp sin bästsäljare. Med tydliga figurer och generöst, nästan slösande utrymme, visar han hur t ex perioder med extrem hetta ökat, med torka som följd. Även frekvensen skyfall har ökat, med kraftig ytavrinning och efterföljande torka. Framställningen följer detta mönster, med påstående om klimateffekter, och sedan illustrerande fakta.

Grovt kan boken sägas ha tre teman:

-Vad händer idag i världen,

-hur kan det relateras till utsläppen av växthusgaser,

-och vad kan du, jag, vi göra för att begränsa och efterhand stoppa utsläppen.

Budskapet är sympatiskt och frmställningen medryckande. Mitt i allvaret är Gore optimistiskt.



Holms bok har en budget, milsvitt skild från Gores, saknar helt bilder, och med få diagram. Den är uppbyggd av nästan 40 korta kapitel. För Gore finns inget kapitalistiskt system, men däremot ”industrier som profiterar på ödeläggelsen av vår planet” genom ”sin fossila bränslevana”. Därför gäller det för oss att ”stödja affärsverksamhet som är en del av lösningen, snarare än problemet” (s. 273).

För Holm är det tvärtom: ”Eftersom kapitalismen förstör både miljön och människorna är det hög tid att vänstern tar ansvar för båda offren, inte bara den ena” (s. 288). Holm är också angelägen att ge många exempel på hur profitjakten under kapitalismen försvårar, och ibland förhindrar, klimatarbete, i riktning mot ett mer eller mindre fossilfritt samhälle.

Författarens credo är att det är politiken som kan ändra klimatpåverkan, inte kapitalismen internt. Hans iver och breda penseldrag med kunskaper är sympatisk och lovvärd, men splittrar framställningen.

Ser vi enbart till klimatfrågan så är faktiskt Gores bok mer fokuserad än Holms. Dock slipper vi i Holms bok Gores klockartro på USA-kapitalismen, vilket kan vara en lisa för själen. I några avseenden tror jag Holms bok är excellent. Det passar utmärkt miljöintresserade – kanske unga människor? – som ännu inte hunnit reflektera kring kopplingen mellan klimatpåverkan och kapitalismen. För studiecirklar lämpar sig Holms bok också väl – den ger som sagt vida utblickar, utöver själv klimatpåverkan från växthusgaser.



Både Gore och Holm är optimister, dvs de tänker sig att man väcka folk, bilda opinioner, påverka strukturer, för att sträva mot fossilfria energisystem. Som aktivist i klimatfrågor är man väl, likt klockaren, dömd att dra i klockrepet, eller tro på förändring. I annat fall vore väl aktivismen omöjlig? Tja, det beror väl på vad vi menar med aktivism. Al Gore har lyckats samla in mycket pengar, genom donationer och gåvor. Det kan liknas vid ”affärsverksamhet, utan vinst som primärt mål”. Dock lever Gore och medarbetare på verksamheten. Huruvida han lever väl eller inte avstår jag från att spekulera i. Ungefär samma sak kan sägas om många ”ideella organisationer” (NGO-er), med stora staber av folk och några chefer i toppen. Gore och NGO-erna ägnar sig åt ett intensivt, om än inte enbart, lobbyarbete. På marginalen har detta lobbyarbete säkert haft viss effekt.

På 1970-talet diskuterades mycket s k alternativ produktion, t ex att krigsindustrin tillverkade andra, ”fredliga” produkter. Vid något tillfälle blandade sig en kapitalist i diskussionen, och förklarade att han var öppen och intresserad av ”alternativa affärer”. Det var komiskt att inse hur lite han förstod av diskussionerna, men positivt att han var beredd att göra affärer även med djävulen, bara det gav profit. Kan motsvarande tänkas ske med ”affärer” (investeringar) i positiv miljöteknik? Ja, absolut, det sker redan idag. Naturligtvis är inte allt som lanseras idag som ”klimatsmart” bra för vare sig klimat eller miljö, i vid mening. Men, det vore samtidigt fel att förneka att en viss marknad har öppnats för bra miljöteknik eller rutiner. Men har då inte Al Gore et consortes rätt? Marknaden fixar det, förr eller senare, och just denna inskjutna sats kan ju vara avgörande?

Nej, marknaden kommer inte ”fixa” klimatpåverkan. Här har Jens Holm helt rätt. Jag skall ange två skäl, varav det ena är måhända kontroversiellt?

1. Det finns idag alltför mycket investerat i ”fossilindustrin” - tagit i vid mening. Norska Statoils planer på att exploatera djupt belägna gas/oljetillgångar i Arktis kan delvis illustrera tesen. Problemet är dock mycket större genom hela den ”infrastruktur” utvinningen fossila kolväten genererat, alltifrån utvinning av råolja, transporter, raffinering, sidoströmmar till kemisk industri, samt penningplacering, t ex pensionsfonder, inom denna stora sektor. Den går naturligtvis att avveckla, men besitter en form av tröghet, i form av ekonomisk-politisk makt. Vi har således en gigantisk mekanism för ”fördröjning” inbyggd i systemet.

2. Kunde ”vi” koncentrera oss – via politiken – på ”fossiloljebranscherna” skulle troligen stora framsteg kunna göras. Men idag står USA-imperialismen och NATO som ett gigantiskt hinder och avledande mekanism för att kunna angripa ”fossiloljebranscherna”. För att upprätthålla den globaliserade kapitalismen för USA-imperialismen krig över hela jorden. Den skapar ständigt konfliker och krig, göder den globala krigsindustrin (vilken svarar för enorma kapitalflöden), och avleder frågor, som t ex klimatpåverkan.

I ställer har USA-imperialismen och dess lakejer startar ett nytt Kallt krig, byggt upp internationell terrorism, skapat flyktingströmmar och groteska tragedier.

Ja, listan kan göra mycket, mycket längre.



Så, grovt sett, vad talar människor mest om? Klimatpåverkan? Icke, sa Nicke. Invandrare, flyktingar, krig, terrorism, behov att bygga ut krigsapparaterna m m. S k försvarsfrågor är kanske inte var mans/kvinnas diskussionsämne, men ivriga ledarskribenter, media i allmänhet, ”krigets kolportörer” för ständigt upp dessa frågor.

Har vi alltså något som skymmer sikten, avleder intresset från klimatfrågorna. Ja, till 100 %. Därför räcker inte Jens Holms sympatiska framställning, utan klimataktivism måste kopplas ihop med frågor som fred, förbud mot kärnvapen och avrustning, och därmed träder avslöjandet av USA-imperialismen och NATO fram.

Några artiklar om klimatet.

Klimatfrågan, filosofi, och socialism Vetenskapen löser inte klimathotet. Frågan står: Socialismen eller döden

Kan klimatet räddas undan kapitalismen

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga

Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?

Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?

NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: värme, klimat,miljö, mat, svält, Krig, kapitalism, Politik, bensin, olja, massdöd, massmediakärnkraft socialism solenenergi socialism, kapitalism, bloggar, samarbete,