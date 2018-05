Tio områden där Iran är mer demokratiskt och modernt än USA-favoriten Saudiarabien

Denna artikel har skrivits av chefredaktören för siten ”TheDuran” 10 ways Iran is more democratic and modern that Saudi Arabia

Den publicerades här första gången 23/5 2017. Finner skäl att åter publicera den efter exakt ett år

Artikeln.

Även om både Iran och Saudiarabien definierar sig som islamiska stater, är Iran i allt väsentligt ett mer modernt och demokratiskt land och samhälle än Saudiarabien.

En av de mest deprimerande aspekterna av den amerikanska fejden med Iran – där Donald Trumps tal i Saudiarabien bara utgör ett exempel – är att med vilket objektivt mått som helst så är Iran ett långt mer demokratiskt och modernt samhälle, som följer västerländska politiska och sociala normer långt mer än Saudiarabien.

Här är några av skillnaderna mellan de två länderna:

(1) Saudiarabien är en autokratisk monarki medan Iran är en islamisk republik;

(2) Iran har ifrågasatta val – ett nyligen – medan Saudiarabien inte har val alls, och dessutom slår ned på protester mot den härskande familjen.

(3) Iran har en skriven konstitution, en vald president och ett nationellt parlament. Saudiarabien har inget av detta.

(4) Irans institutioner – den högsta ledaren, väktarrådet och expertförsamlingen – är föremål för en begränsad men verklig mått på ansvarstagande inför folket. Medlemmar av väktarrådet – vilka seniora kandidater till val som och till parlamentet – väljs av det iranska parlamentet från en lista som föreslagits av den högsta ledaren, medan medlemmarna i expertförsamlingen- som utser och kan avskeda den högsta ledaren – väljs direkt av den iranska allmänheten från en lista som också föreslagits av den högsta ledaren. Saudiarabien tillåter ingen rättslig eller annan kontroll över sitt etablissemang.

Rouhani

(5) Andra religioner än islam som kristendomen och judendomen tolereras i Iran och skyddas och regleras enligt lag. I Saudiarabien har religiösa minoriteter inte alls rätt att utöva sin religion.

(6) I Iran har kvinnors tillgång till utbildning stadigt ökat, och kvinnor utgör nu majoriteten av universitetsstuderande. I Iran kan kvinnor rösta, arbeta och till och med väljas till parlamentet. De får köra bil och kan vara ute på egen hand. Däremot är kvinnornas tillgång till utbildning i Saudiarabien allvarligt begränsad, liksom kvinnors rättigheter i allmänhet.

(7) Trots restriktioner har Iran ett mycket aktivt politiskt liv och civilsamhälle, och den politiska debatten är livlig och öppen. I Saudiarabien är den politiska aktiviteten och politiska åsikter noga kontrollerad.

(8) Iran har utvecklat sin egen betydande industri- och teknikbas. Saudiarabiens ekonomi är enbart en oljeekonomi.

(9) I motsats till upprepade påståenden exporterar Iran inte terrorism och är den tydliga fienden till de två farligaste islamistiska terrorgrupperna: Al Qaida och ISIS. Saudiarabien har vid olika tillfällen stött och finansierat ​​båda dessa grupper. USA:s president och Saudiarabiens kung

