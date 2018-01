Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SvT:s regler?

Ett år drygt har gått sedan SvT sände programmet ”Toppmötet” där förre statsministern Fredrik Renfeldt intervjuade blan annat kända krigshetsare och sannolika krigsförbrytare, och bidrog till att göra dem rumsrena och till en acceptans för deras avskyvärda folkrättsvidriga politik. Flera anmälningar inkom till ”Granskningsnämnden”. Vad som skett med dem är obekant.

Nu återpublicerar jag en artikel som publicerades för precis ett år sedan som ifrågasätter att programmet har stöd i SvT:s publiceringsregler. Frågan är lika aktuell idag.

Med Maj Wechselmanns tillåtelse publicerar jag denna artikel som publicerades i Dala-Demokraten igår. Maj Wechselmann i Dala-Demokraten 3/1Den hade närmare 1400 delningar igår kväll. Den fokuserar dels på SvT:s uppgifter och dels konkret på Fog Rasmussens insatser. Den kompletterar därmed de tidigare 5 artiklarna i denna fråga här, med viktiga bidrag.

Artikeln.

Fredrik Reinfeldt forsätter i SVT-serien ”Toppmötet” sin turné hos politiker som misstänks och stämplas som medskyldiga till agressionskrig och krigsbrott (numera anställda av storbanker som han själv). Är det här ett program som har något som helst stöd i reglerna för SVT? Dokumentärfilmaren Maj Wechselmann fortsätter rikta hård kritik mot SVT.

I SVT:s sändningstillstånd anges att ”sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen…Kravet på saklighet består av tre delar: Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande. Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga”



I det timslånga programmet med före detta utrikesministern Condoleezza Rice i förra veckan, en av de tre huvudarkitekterna bakom Irakkriget, ställde Reinfeldt inte en enda kritisk fråga.

Fredrik Reinfeldts möte med Anders Fogh Rasmussen, generalsekreterare för NATO från 2009 till 2014, visasdes i går i SVT1. Varför ansågs denne danska politiker som lämpat för det högsta ämbetet i Nato?

2015 kom DNs danska motsvarighet, Politiken, med ett sensationellt avslöjande (2015-07-02) som kastar ett bjärt ljus på Fogh Rasmussen: Politiken hade fått tag på ett hemligt mötesreferat från statministerns departement:



I sin roll som dansk statsminister gav Fogh Rasmussen ett år före Irakkriget, (mars 2002) sitt oförbehållna stöd till detta krig i hemligt samtal med USAs viceförsvarsminister, Paul Wolfowitz.

Om vi lämnar fångar över till annan makt som inte kan eller vill agera i överensstämmelse med Genevekonventionerna, då är det i realiteten VI (danska) som överträder konventionerna. Denna vädjan nonchalerades av Fogh Rasmussen.

Men det här är knappast det enda intressanta. I danska TVs (DRs) dokumentär ”det hemliga kriget” vittnade danska officerare om att de utlämnat afghanska fångar till tortyr i amerikanska fängelser i Afghanistan, utlämningarna skedde enligt avtal mellan Fogh Rasmussen och USA. Dokumentären fick danska medier upp på tå och danska oppositionspolitiker försökte att få stopp på detta. (Danska socialdemokratins utrikestalesman (Mogens Lykketoft) sade:

Under slutskedet av kriget i Libyen, augusti 2011 gav Fogh Rasmussen NATO order om att bomba Tripoli.

Hur i hela fridens namn har SVT kommit på idén att låta bankmannen Fredrik Reinfeldt intervjua just bankmannen Anders Fogh Rasmussen?

Dåvarande libyska riksåklagare Mohamed Zekri Mahjubi åtalade Fogh Rasmussen som krigsförbrytare för bombangrepp “som dödat 1.108 civila och sårat 4.537 andra civila i huvudstaden” . Bombangreppet på Tripoli var ett av flera hundra.Reinfeldt har deltidsjobb på en annan amerikansk storbank, Bank of America Merril Lynch, även den en storbank solkat av bankkrisen 2008. Den stora engelska morgontidningen The Guardian skrev ( 2008-09-15) ”Bank of America, har i likhet med de flesta banker i USA och Europa anklagats för att sticka huvudet i sanden, samtidigt som dess förluster steg dag för dag.”

