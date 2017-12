SVT/Reinfeldts ”Toppmötet” – legitimering av krigsförbrytare. Trist ettårs-minne

Denna artikel publicerades på dagen för ett år sedan. Trist ettårsminne. Har Svt tagit intryck av kritiken från olika håll, som denna?

Nej inte alls. I Toppmötet i höstas intervjuade och legitimerade FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson bland andra Henry Kissinger, krigsförbrytare enligt vanliga kriterier. Jan Eliasson, Henry Kissinger och SvT skämmer ut FN och Sverige

Förre statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt ska leda det nya TV-programmet ”Toppmötet”. Han ska där intervjua Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair, USA:s förra utrikesminister Condoleezza Rice, förra NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen och nuvarande NATO-chefen Jens Stoltenberg.

Detta väcker ilska och anstöt hos vänner av fred och demokrati, bland dessa ledande i föreningen Iraksolidaritet. Ordföranden där, Sigyn Meder har riktat kritik mot detta och fått svar

Brev till SVT med anledning av programmet ”Toppmötet” och brevsvar från Helena Olsson

Pressmeddelande 6/12 2016.

Till: hanna.stjarne@svt.se; jan.helin@svt.se

Hanna Stjärne är VD för SvT och Jan Helin är programdirektör på SvT och var tidigare chefredaktör Aftonbladet.

”Bästa Hanna Stjärne och Jan Helin!

Föreningen IrakSolidaritet protesterar kraftfullt mot SVT:s planer att låta Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programmet ”Toppmötet”.



Tony Blair är, vid sidan av USA:s president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USA-ledda invasionen av Irak 2003 och dess följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och tortyr av hundratusentals människor, fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans ansvar har belysts och han har skarpt kritiserats i Sir John Chilcots rapport om Storbritanniens deltagande i detta folkrättsbrott.



Condoleezza Rice spelade en central roll i den USA-administration som startade den illegala och förödande invasionen och ockupationen av Irak. Hon har också aktivt försvarat användandet av tortyr.



De bägge Natocheferna Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg har aktivt agerat för medverkan till eller försvarat den USA-ledda invasionen i Irak. Även Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg kan förväntas släta över detta och andra folkrättsbrott, till exempel i Libyen och Syrien.

Skrota programmet! Det går helt på tvärs med SVT:s anspråk på att vara ett public service-företag, dvs ett tv-företag i allmänhetens tjänst, självständigt i förhållande till såväl staten som politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Vi kräver att SVT avstår från att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord som kostat miljoner människor livet.

SVT kunde istället bidra till givande och intressanta intervjuer med till exempel Kofi Annan, Hans Blix, kongresskvinnan Barbara Lee från Kalifornien, Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin, eller någon före detta irakisk politiker. Med sådana personer kan man ha ett djuplodande och givande samtal. Krigsförbrytare som Tony Blair och Condoleezza Rice bör höras av åklagare och domare i en domstol och ställas till svars för sina brott i Irak.

Stockholm, 6 december 2016

Föreningen IrakSolidaritet

Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Brevsvar från Helena Olsson, programbeställare på SVT

Hej Sigyn

Tack för ditt mejl som jag fått vidarebefordrat från Hanna Stjärne och Jan Helin. Jag heter Helena Olsson och som programbeställare för samhällsutbudet svarar jag för programmet Toppmötet.

Det här är en serie som redan på förhand väckt reaktioner. En del handlar om att dessa före detta toppolitiker är kontroversiella personer. Den oro och kritik som du själv framför – gällande intervjupersonernas inblandning i Irak-kriget – har flera givit uttryck för. Andra är mer generellt oroliga för hur SVT ska klara kravet på opartiskhet i samband med denna serie, givet att Reinfeldt är fd partiledare för Moderaterna.

Våra program, och då särskilt de i samhällsgenren som jag själv ansvarar för, väcker ofta debatt och så ska det vara. Och jag uppskattar att du hör av dig med dina åsikter. Jag delar dock inte din bild av att detta program skulle strida mot kravet om opartiskhet och inte heller att det skulle bidra till att legitimera folkrättsbrott. Oavsett vad man tycker om intervjupersonerna och deras gärningar så är de makthavare som format vår nutidshistoria och som är därför är högintressanta att intervjua, och de är redan intervjuade i en lång rad program och format och kommer sannolikt bli även i framtiden.

Jag har fördjupat mitt resonemang i en bloggtext här, kanske har du redan läst den?

Jag hoppas du vill titta på programmet när det sänds i mellandagarna.

Vänliga hälsningar

Helena Olsson, programbeställare SVT

mejl: helena.olsson@svt.se

Kommentar: Helena Olossn har inget argument i sak mot Sigyn Meders kritik. Det är ett mycket ensidigt urval av personer i ledande ställning, där särskilt tre medverkat i allvarliga brott mot FN-stadgan och folkrätten.

Här föreligger i högsta grad jäv. Vid en radiointervju (P1) på morgonen 3/7 2014 sa statsminister Reinfeldt som svar på en fråga att hans politiska förebilder var Bill Clinton och Tony Blair.



Egen protest

Jag har nu på morgon sänt följande mail till hanna.stjarne@svt.se, jan.helin@svt.se,helena.olsson@svt.se och info@iraksolidaritet.se

Hej!

Jag har i den väl lästa bloggen http://jinge.se (över 105 000 besök hittills i december, nr 2 på www.blogtoplist.se/politik) återgivit ett protestbrev mm mot programmet ”Toppmötet” med intervjuer med främst tre personer som brutit mot FN-stadga, folkrätt och som med all sannolikhet skulle klassifieras som krigsförbrytare om en oberoende juridisk process vore möjligt. Ni borde skämmas! Inga personer med andra personer, med anhängare av folkrätt och FN-stadga sker. Anmälan till Granskningsnämnden har visat sig vara verkningslös i andra relevanta ärenden. Ber Er att sända detta vidare till intervjuaren Fredrik Reinfeldt, vars e-mailadress jag saknas. Ska twittra det till honom.

Hälsningar

Anders Romelsjö, fredsvän, professor emeritus

Jag skrev i bloggartikel 6/7 2014.Vad gjorde Reinfeldts politiska förebilder Bill Clinton och Tony Blair?

* Under sina första sex år beordrade Tony Blair brittiska trupper i strid fem gånger, mer än någon annan premiärminister i brittisk historia. Detta inkluderade Irak både 1998 och 2003, Kosovo (1999), Sierra Leone (2000) och Afghanistan (2001). Från början av kriget mot terrorn 2001, stödde Blair stödde GW Bushs utrikespolitik, och deltog i 2001 års invasion av Afghanistan och invasionen av Irak 2003. Invasionen av Irak var särskilt kontroversiellt, eftersom den medförde utbrett motstånd från allmänheten och 139 av Blairs riksdagsledamöter motsatte sig det. Blair har hela tiden menat att detta folkrättsvidriga och mycket brutala angreppskrig var riktigt.

Han har också sagt att han trodde att världen var säkrare till följd av invasionen i Irak -(Har någon hört talas om ISIS)? – skrev jag i juli 2014.

* Gini-koefficienten (mått på ekonomisk ojämlikhet i ett land) ökade mycket under Margaret Thatchers tid, och låg kvar på samma höga nivå under Tony Blair, som ändå genomförde en del ekonomiska reformer som förbättrade situationen för många. Men den fattigaste tiondelen av befolkningen fick de sämre under Blairs tid. Han behöll Thatchers fackföreningsfientliga lagstiftning. Blair införde omfattande privatiseringar inom utbildning och i hälsosektorn. Han försökte minska socialutgifter.

Tony Blairs utrikespolitik kvalificerar väl för beteckningen ”krigsförbrytare”, liksom Bill Clintons. Både är lysande företrädare för en orättvis, oansvarig ekonomisk politik och en brutal krigspolitik i strid med FN-stadga och folkrätt.

Det mest skrämmande var avsaknaden i massmedia till ens en rapport om Reinfeldts val av förebilder. Avsaknaden av kritisk diskussion av svaret är förväntad då våra dominerande massmedia inte står upp för demokrati, FN-stadgan, fred eller jämlikhet.



i Andra om: Reinfeldt, Tony Blair, ekonomi, krig,Condy Rice,Irak, USA imperialism, desinformation, USA, Politik, Jens Stoltenberg, massmedia Fogh Rasmussen NATO demokrati,fred, kommunikation, terrorism,