Cheney, Rothschild, Murdoch och Israel vill stjäla Syriens olja

Den 19 november publicerade jag artikeln ”Israel vill annektera Syriens Golanhöjder efter oljefynd” http://jinge.se/mediekritik/israel-vill-annektera-syriens-golanhojder-efter-oljefynd.htm Jag skrev bland annat ”Sedan man hittat en massiv oljefyndighet på Syriens Golanhöjder, som ockuperas av Israel sedan 1967, har Israel bett president Obama att erkänna dess annektering av territoriet. Israels användning av vindenergi på Golanhöjderna är förenlig med internationell rätt, men inte oljeutvinning på annat lands territorium. För att konsolidera och stärka sin ställning planerar nu Israel att fyrdubbla antalet bosättare till 100 000.

Oljebolaget bedömer att oljetillgångarna kanske uppgår till ”en miljarder fat”. Eventuella intäkter från sådant fynd i Golan bör återgå till Syrien, men Israel har hittills meddelat att man kommer att ignorera sina rättsliga skyldigheter. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tog upp frågan vid ett privat möte förra veckan med Barack Obama – deras första på 13 månader – för att få Washingtons välsignelse för Israels olagliga annektering av Golanhöjderna”



Den 13 januari publicerade Pål Steigan en artikel i samma ämne med viktig information ”Cheney, Rothschild og Murdoch vil stjele Syrias olje” http://steigan.no/2016/01/13/cheney-rothschild-og-murdoch-vil-stjele-syrias-olje/ Jag återger nedan artikeln.

Pål Steigans artikel.

Genie Energy er et amerikansk olje- og gasselskap som samler noen av verdens største krigsprofitører og imperiebyggere. Blant selskapets strategiske rådgivere finner vi Dick Cheney (tidligere visepresident i USA), Jacob Rothschild, 4th Baron Rothschild, Rupert Murdoch (mediamogul og sjef for News Corp), James Woolsey (tidligere CIA-directør) og Larry Summers (tidligere finansminister i USA).



Genie Energy har et datterselskap i Israel som heter Afek Oil & Gas. Dette selskapet har fått konsesjon av Israel til å bore etter olje og gass på de Israel-okkuperte syriske Golan-høydene. Dette er et klart brudd på internasjonal lov, spesielt vedlegget til Den fjerde Geneve-konvesjonen. Ifølge dette vedlegget har ikke okkupantstaten rett til å gi slike konsesjoner.

Sjefen for Afek er Efraim «Effi» Eitam, som er kjent for sin uttalelese om at «arabere er en kreftsvulst som vi må se til å fjerne fra Israel.»

Denne gjengen har altså sikret seg en konsesjon på å bore etter olje og gass på Golanhøydene med sikte på å gjøre Israel sjølforsynt med energi. Afek har allerede boret tre prøvebrønner.



Murdochs Fox News har som nyhetskanal vært en hissig agitator for USAs kriger, og ikke minst for krigen i Syria.

På Golanhøydene dreier det seg om skifergass og -olje, og det betyr også at de nærliggende grunnvannsreservoarene står i fare.

PS: Etter tips fra en våken leser, hvem andre finner vi ikke her enn vår gamle kjenning BlackRock med 3,51% av aksjene. Og som mange lesere vil huske er Oljefondet/Norges Bank nest største eier i BlackRock med over 14%, så vi er med!!

Läs om USA:s aktuella stöd till terrorister!

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

