Är osakliga myndigheter en fara för demokrati och fred?

Sveriges Radio skriver 27/7 2016 under rubriken ”Sverige utsätts dagligen för attacker med desinformation” att ”Psykologisk krigföring blir ett allt större hot och Sverige utsätts nu dagligen för attacker med så kallad desinformation, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten utökar nu sin styrka för att möta hotet och Mikael Tofvesson som är enhetschef på MSB säger att utvecklingen är allvarlig. – Det här är någonting som pågår hela tiden. Det mönster som finns nu är ju att pumpa ut ett ständigt berättande som i vissa delar är dåligt för Sverige.



Det är framförallt från Ryssland och Islamiska staten som Mikael Tofvesson ser den stora ökningen av så kallad desinformation.

Ofta är det felaktiga detaljer som göms i annan information. Men det är i så känsliga ämnen som invandring, terrorism eller varför inte Nato-medlemskap, att detaljen kan bidra till att ytterligare polarisera debatten, säger Mikael Tofvesson.

Då kommer man in för att försöka under underblåsa det ytterligare, för att just skapa en större splittring. Jag får ju uppfattningen, när jag tittar på den påverkan som Ryssland gör, att någon där borta tycker att man tjänar på att Sverige ska uppfatta sig själv som instabilt och mindre enat, säger han. Att Sverige utsätts för informationspåverkan från andra länder är inget nytt. Men MSB har märkt en dramatisk upptrappning den senaste tiden. Något som också Säkerhetspolisen varnat för.

Och på uppdrag av regeringen utökar nu MSB sin styrka som ska motarbeta desinformationen.

Nu i närtid så håller vi på att rekrytera sex personer och vi kommer att växa ytterligare. Vi har redan en god kader som jobbar med det här, säger Mikael Tofvesson.

Det finns vissa mer kända fall av desinformation som det falska brev som spreds i rysk media förra hösten. Det såg ut att komma från en svensk chefsåklagare som antydde att Sverige gick Ukrainas ärenden i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Ett halvår tidigare spreds ett annat falskt brev som såg ut att komma från försvarsminister Peter Hultqvist där han talar sig varm för vapenexport till Ukraina. Det är ganska spektakulära händelser som framförallt påverkar Sveriges rykte internationellt.

Men de allra flesta fall av desinformation är mer subtila och riktar sig direkt mot Sverige. Då det snarare är nättroll som med frenesi pumpar ut felaktiga uppgifter i sociala medier, enligt Mikael Tofvesson.

Den typen av desinformation innebär stora risker, säger Lars Nicander som är chef för centrum för asymmetriska hot vid försvarshögskolan

Det är att vi inte kan fatta rationella beslut. Att man påverkar befolkningen som i sin tur påverkar den politiska förmågan till beslutsfattande och att man får en förvanskad bild av verkligheten, om man inte har ett kritiskt tänkande.

Kommentar: Uppgifterna är intressanta och skrämmande, och som vanligt alls inte konkreta. Den vanliga, låga nivån i dokumentation, som MSB delar med SÄPO och MUST (se nedan) förstärks av de oprecisa uppgifterna om falska brev, där inga belägg ges för att staten Ryssland skulle vara engagerat. Medborgarna måste kunna kräva konkret information i demokratins namn och för att kunna ta ställning till påståenden.

I Aftonbladet hade Martin Aagård nyligen en viktig artikel om synen på Ryssland, Invasionen som aldrig inträffade

som utgår från en artikel i Filter ”Invasionen som aldrig inträffade” om det ryska hybridkriget och medierna som hetsade fram paniken”. Filter

Jag återger delar av artikeln i Ab:

”I dagarna utkommer ett nummer av den journalistiskt högprofilerade tidskriften Filter som troligen uppfattas som kontroversiellt av många försvarsvänner. Tidningens chefredaktör Mattias Göransson granskar nämligen hur svenska medier, framförallt Dagens Nyheter, lyckats blåsa upp en helt orimlig skräck för en nära förestående rysk invasion. Under den provocerande rubriken ”Den svenska trollfabriken” går Göransson igenom hur allmänheten lurats att tro att Sverige utsatts för metodiska ubåtskränkningar, överflygningar och kärn­vapenövningar, som vid en närmare granskning visat sig vara, om inte rena fabrikationer, så i alla fall riktiga tidningsankor. Vissa av historierna är närmast parodiskt illa underbyggda.



Men skräcken för den ryska invasionen har fått många svenska journalister att helt tappa sin kritiska hållning till försvaret. I DN:s fall till den grad att när själva försvarsmakten säger att ingen ubåtskränkning inträffat så försöker tidningen motbevisa dem. Och när kontraspionaget säger att hotbilden mot Sverige inte ökat – då rapporterar de precis tvärtom.

Och alla som inte håller med är på fiendens sida. På ledarplats har tidningen pekat ut den före detta vapeninspektören Hans Blix som en del av ”Putins svenska brigad” för att han förhöll sig en smula kritiskt till tron på ett nära förestående angreppskrig.

Det torde vara ett totalt underbetyg till det svenska psykologiska försvaret, men egentligen är det värre än så. För ironiskt nog beror hysterin delvis på det psykologiska försvarets senaste landvinningar. En av orsakerna är nämligen en helt ny syn på krigföring som blivit mäkta populär både bland militärteoretiker och ­ledarskribenter. När begreppet ”hybridkrig” lanserades för ungefär tio år sedan var det för att beskriva Hizbollahs taktik mot Israel under Libanonkriget. Men ganska snabbt fick ordet en annan, betydligt bredare betydelse. Dataintrång, signalspaning, industrispionage, cyber­attacker, desinformation i sociala medier, lobbying, PR och regimtrogen journalistik – alltihop kunde plötsligt betraktas som en del av det moderna hybridkriget. …

Enligt en rapport från Kennan institute – ett amerikansk forskningsinstitut med fokus på Ryssland – finns ingen rysk militär hybridkrigsdoktrin, tvärtom är ordet mest en trendig men ganska meningslös catchphrase för allt Ryssland gör.



Hybridkrig?

Att kalla propaganda, desinformation och tendentiös journalistik för krig blir ett sätt att efterlysa extraordinära åtgärder. Ett argument för att begränsa yttrandefriheten. Det är också ett ord som fått DN:s Mikael Holmström och Peter Wolodarski att sätta på sig hjälmen och ställa sig i försvarets, ­i stället för läsarnas, tjänst. Och då har vi hamnat riktigt snett.” (Slut på Aagårds artikel i Ab).

Kommentar: Aagårds artikel är bra.

Vi har behandlat frågan om synen på Ryssland hos svenska och utländska myndigheter och politiker och i massmedia i flera artiklar.

Det är uppenbart att uppgifter från Ryssland är mer korrekta än de från USA och svenska myndigheter i centrala frågor som Ukraina och Syrien.

DN och Peter Wolodarski kritiserade jag skarpt för osaklighet i DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt. (Icke oväntat har de debattfege Wolodarski sedan tidigare stängt av mig från sitt Twitterkonto).

Jag skrev bland annat I Söndagskrönikan 21/1 slår DN:s chefredaktör Peter Wolodarski nästan rekord i osaklighet. http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-tjansten-som-varldspolis-ar-for-narvarande-vakant/Artikeln har titeln ”Tjänsten som världspolis för närvarande vakant”. Artikeln utannonseras på första sidan med texten ”Utan USA:s närvaro skapas ett vakuum som snabbt riskerar att fyllas av diktaturer”. Jag sände snabbt följande mail till Wolodarski och två journalister på DN, vilka brukar skriva om Syrien. (Blogginlägget behandlar andra delar av krönikan längre ned. Mer finns att kritisera).



Mailet.

Hej!

Du skriver i DN idag ”Utan USA:s närvaro skapas ett vakuum som snabbt riskerar att fyllas av diktaturer”

Detta är verklighetsförfalskning och försköning av USA:s brutala krigspolitik som medfört uppemot 2 miljoner dödsfall i Mellanöstern och stora flyktingströmmar till Europa. Vänligen läs nedanstående. Du får gärna publicera det också.

Hälsningar

Anders Romelsjö, publicist, forskare, professor emeritus*2

”Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.

-Mossadeq i Iran 1953;

-Arbenz i Guatemala 1954;

-Lumbumba i Kongo 1960;

-Sukarno i Indonesien 1965;

-Allende i Chile 1973;

-Sihanouk i Kambodja 1970;

-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;

-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;

-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;

-Zelaya i Honduras 2009;

-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;

-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.

-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014

-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Andra frågor i korthet…

* Gå till mitt blogginlägg http://jinge.se/mediekritik/dn-peter-wolodarski-desinformerar-grovt.htm för att läsa vidare.

SÄPO uppvisar samma oförsvarligt låga nivå och enögdhet som talesmannen för MSB i t.ex. sin årsbok som kom i mars, vilket jag kommenterade i två blogginlägg. Det första var Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?, liksom MUST. Jag återger denna kompletterande analys i en separat artikel.

Avslutande kommentar: Vi behöver en bra, saklig säkerhetstjänst med demokratisk inriktning och inte de nuvarande som förmedlar oftast obestyrkta synpunkter från USA-eliten utan konkret analys. Det finns en klar tendens att viktiga fakta och saklig debatt sätts åt sidan av MSB, SÄPO och MUST. Detta är mycket farlig, och en utveckling mot ett samhällsklimat som i McCarty-tidens USA är skönjbar. Var god läs kommande blogginlägg.



Några artiklar före augusti 2016 om (desinformationen) om Ryssland.

Finns förklaring till svenska russofobin

Brev från Frankrike om EU och Ryssland

Rysslands annektering av Krim,, NATO:s bombkrig i Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo

EU:s sanktioner mot >Ryssland, och Minskavtalet – bedrägeri på hög nivå

Mer samarbete med Ryssland

Bortom kallt krig – mobilisering för krig mot Ryssland

Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering

Debatt med Erik Helmersson om yttrandefriheten i Ryssland

