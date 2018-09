Vad ligger bakom Skripal-hysterin?

Detta är andra delen av artikeln ”The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game”(Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel) som har skrivits av den australiensiske juristen och geopolitisk analytikern James O’Neill (se mer nederst). Första delen har nyligen publicerats här. Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel? En juristprofessors bedömning

Den har just innan publicerats på NEO The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game

Denna del av den ursprungliga artikeln har översatts av Christine Vaple.

Denna första delen diskuterar olika faser i Skripalhistorien med fokus på Storbritanniens regering.

Artikeln – del 2

Den extraordinära och bedrägliga omfattningen av aktioner som den brittiska regeringen har vidtagit i sin obevekliga kampanj mot Ryssland gör det mycket troligt att detta fall har har föga eller intet att göra med Skripals.

De är helt enkelt offer (collateral damage)för Storbritanniens och dess allierades vidare geopolitiska mål. Den våldsamhet med vilken ett antal västerländska regeringar accepterade alla Storbritanniens regerings absurditeter och utvisade diplomater, införde sanktioner och förenade sig i den anti-ryska kören visar också på mer omfattande och djupare motiv. De dysfunktionella australiensiska och amerikanska regeringarna saknar inte möjlighet till kvalificerad och rationell rådgivning, vilken de tydligen valt att ignorera.Det finns inget enkelt enkelt svar på den frågan, men det finns ett antal faktorer som enligt min mening har koppling till den ivriga russofobin som underhålls. Korrelation är uppenbarligen inte detsamma som orsakssamband, men man kan se vissa mönster som säkerligen är mer än rena tillfälligheter. Några av dem är värda ett kort särskilt omnämnande.

Det har sedan länge pågått en debatt inom USAs maktkretsar om vilken taktik som ska användas i konfrontationen med Ryssland och Kina, som härrör från åtminstone Brzezinskis och Kissingers argument på 1970-talet. Det var alltid bara ett argument om taktik: huruvida man skulle bli vän med Ryssland för att begränsa Kina eller vice versa. Slutmålet var alltid detsamma, att förhindra endera eller båda från att utmana USAs hegemoni.

Ett tag tycktes denna taktik fungera. Kina hade ännu inte helt framstått som ett potentiellt hot mot USA. Ryssland tycktes ha varit en ‘seger’ från deras perspektiv, med Sovjetunionens sammanbrott följt av de katastrofala åren under Jeltsin.

När Putin-eran inleddes omkullkastades allt detta. Han har varit ett hatobjekt i de västerländska medierna och politiska klasserna sedan dess.

Putin räddade inte bara Ryssland från den västerländska kapitalismens härjningar, han återställde också rysk nationell stolthet och viktigast av allt skapade en formidabel militär kapacitet som är oöverträffad i Väst.

Allt tyder på att Putin sökte samarbete med Väst, men en rad systematiska förräderier, inklusive men inte begränsat till NATOs stadiga utvidgning österut trots Bushs löften till Gorbachev, och det ensidiga återkallandet av fördraget om anti-ballistiska missiler, var tillräckligt för att övertyga Putin om att Väst inte bara var ”non-agreement capable”, utan att det utgjorde ett existentiellt hot mot Ryssland.

Den framgångsrika och (till skillnad från USAs och dess ”koalition”) helt lagliga intervention i Syrien-kriget var ett hårt slag mot USAs ambitioner att inte bara ersätta Assad-regeringen med en smidig marionett utan även att kontrollera Mellanösterns olja och gas. Invasionen av Irak, i sig uppenbart olaglig och på helt falska grunder, hade också samma motiv att kontrollera olja och gas.

Kontrollen av Qatars gasreserver och rörledningen till Europa hade en extra bonus ur USAs synvinkel, då den undergräver Europas beroende av rysk naturgas. USAs senaste sanktioner och hot med avseende på Nord Stream II-projektet stärker bara denna bedömning.

Rysslands framgångsrika intervention i Syrien (tillsammans med Iran och Hizbollah) bidrog till att öka den anti-ryska hysterin. Det har förekommit minst tre false-flag kemiska attacker som skyllts på Assad-regeringen och i förlängningen på dess ryska allierade, och Trumps vändning nyligen från den tidigare politiken att dra sig ur Syrien i samband med en annan allmänt omtalad false-flag kemisk attack förstärker också denna bedömning.

Det faktum att den påstådda kemiska vapenangreppet mot Skripal inträffade två dagar efter Putins tal till det ryska parlamentet, där han tillkännagav ett antal vapen som var vida överlägset allt i Västs arsenal, var enligt min mening ingen tillfällighet. Det är här som en rad händelser uppstått med några intressanta beröringspunkter.

Skripal beskrivs ofta i Västmedia som en pensionerad f.d. spion, som lever tillbakadraget i en engelsk småstad. Han verkar dock vara väldigt mycket mer. Det finns rapporter om att han fortsätter med ospecificerad underrättelseverksamhet åt minst två västeuropeiska (NATO) länder.

Ännu mer intressant är att när Skripal arbetade som dubbelagent med Rysslands GRU och förrådde ryska hemligheter, var hans kontaktperson Pablo Miller. Miller bor också i Salisbury, inte långt från Skripal. Det var Miller som var föremål för den brittiska regeringens ”DSMA-Notice” (Defence and Security Media Advisory Notice – en officiell begäran att av säkerhetsskäl inte publicera viss information), vilket förhindrat diskussion i brittiska media om Millers existens och hans nuvarande roll(er).

Miller är också affärspartner till Christopher Steele, en annan brittisk spion, som tillskrivs författandet av den så kallade Steele-akten – en fiskdamm av snaskiga anklagelser mot USAs dåvarande presidentkandidat Donald Trump.

Dossiern, beställd av krafter som stödde Hillary Clintons kandidatur, har sedan dess använts som en del av det pågående undergrävandet av Trumps presidentskap genom den farsartade ”Russiagate”-undersökningen.

Det är visserligen spekulation, men Skripals nära förbindelser med Miller och Steele, och hans kunskaper om åtminstone några ryska kontakter, skulle ge honom tillgång till potentiellt skadlig information. Alltså skadlig för de krafter som går emot Trump och som bestämt sig för att underminera hans presidentskap.



Den andra faktorn som måste beaktas är Kinas roll, och i synnerhet det växande strategiska förhållandet mellan Kina och Ryssland. Ju fler sanktioner och andra former av hybrid-krigföring som utnyttjas mot Ryssland, desto starkare blir det strategiska partnerskapet mellan de två nationerna. De båda ländernas ledare är akut medvetna om att den enas nederlag säkerligen leder till en attack och ett potentiellt nederlag för den andra.

Trots västmedias fortsatta försök att beskriva Kinas uppgång som ett ”hot” mot Väst, kommer det verkliga hotet från USAs och dess allierades reaktion på Kinas uppgång.

Detta är uppenbart på ett antal områden, inklusive ständiga provokationer i Sydkinesiska sjön; mot Kinas hela tiden utvidgade ekonomiska och politiska räckvidd till områden som södra Stilla havet, vilket tidigare betraktats som Australiens och USAs exklusiva bakgård; USAs användning av olika jihadistiska allierade för att underblåsa oro i Central- och Sydasien; och en hänsynslös negativ mediekampanj mot Kinas initiativ Nya Sidenvägen.



Nya Sidenvägen är en del av en rad omdanande projekt i hela Eurasien, inklusive den alltmer inflytelserika Shanghai Cooperation Organisation och de ekonomiska och geopolitiska kopplingarna med den ryskledda EAEU. Den senare har nyligen tecknat ett frihandelsavtal med Iran, ett annat av USAs främsta mål. Ryssland, Kina och Iran arbetar också för att kringgå den senaste rundan av USAs ensidiga sanktioner. De leder ansträngningarna för att ersätta USA-dollarn som betalningsmedel i internationell handel och därmed USAs förmåga att utmana ekonomisk logik.

Den nyligen genomförda konferensen mellan Kina och Afrika samt Eastern Economic Forum i Vladivostok förstärker de förändringar som pågår. Det nära samarbetet mellan Ryssland och Kina i dessa och andra projekt innebär stora förändringar i det geopolitiska landskapet. förstärker de förändringar som pågår. Det nära samarbetet mellan Ryssland och Kina i dessa och andra projekt innebär stora förändringar i det geopolitiska landskapet.

Det är i detta sammanhang man måste se de utomordentligt uppblåsta och falska anklagelserna mot Ryssland om Skripal-incidenten. Att britterna, med sina allierades samtycke, är villiga att trotsa långvariga rättsliga processer, dölja viktig information, ignorera internationella skyldigheter såsom konsulära fördrag, censurera sina egna medier, be allmänheten att acceptera en rad osannolikheter, motsägelser och absoluta fabrikationer – allt detta visar att mycket mer står på spel än en hittills obskyr och lågnivåförrädares öde.

Skripal utgör en sidoskada (collateral damage) i en mycket bredare geopolitisk strategi som riskerar att spridas långt bortom de lugna gatorna i en engelsk småstad. (Slut på artikeln)

James O’Neill är en Australisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker.

Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.