Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel? En juristprofessors bedömning

Denna artikel ”The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game”(Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel) har skrivits av den australiensiske juristen och geopolitisk analytikern James O’Neill och tar upp flera viktiga aspekter i Skripal-hisorien. Bör läsas av alla som är intresserade av ämnet.

Den har igår publicerats på NEO The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game

James O’Neill är en Australisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker.

Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.



Flera artiklar av O’Neill har publicerats här. Jag har alltid fått dem via tips från tandläkare Martin Gelin, som ofta översatt artiklarna. Denna gång har artikelns första del översatts av mig, och den senare delen av Christine Vaple.

* På grund av urspungsartikelns längd har jag delat upp den i två bloggartiklar.

Denna första delen diskuterar olika faser i Skripalhistorien med fokus på Storbritanniens regering. Den andra delen diskuterar fallet i ett större geopolitisk sammanhang.

Artikeln – del 1.

Den 3 mars 2018 hittades en före detta rysk dubbelagent Sergei Skripal och hans dotter Julia nedgångna på en parkbänk i Salisbury, England, och verkade uppenbarligen lida av de negativa effekterna av en okänd substans. De transporterades till sjukhus och placerades i intensivvård. De inledande sjukhusrapporterna nämnde inte att de var offer för någon nervmedelattack. Det verkar som om den medicinska personalen ursprungligen trodde att de led av effekterna av Fentanyl, ett olagligt men allmänt använd drog i England. Denna bedömning baserades på de symptom som Sergei och Julia uppvisade.

Sex månader senare är detta fortfarande summan av den information som otvetydigt kan accepteras.

När det gäller vilket ämne de intog, var, hur och av vem det administrerades är det inte bättre känt nu än det var denna morgon i mars. Salisbury var hittills bättre känd för sin magnifika katedral, där man ironiskt nog hittades en av de bästa kopiorna av Magna Carta, och även för sin närhet både till det gamla förhistoriska monumentet i Stonehenge och den mer olycksbådande närheten till Storbritanniens centrum för kemisk krigföring i Porton Down.

där hon höll den ryska regeringen ansvarig för vad som hade hänt med Skripals. Hennes uttalande var inte bara fyllt med faktiska felaktigheter – det strimlade de sista delarna av det som en gång kallades brittisk rättvisa. Dess principer borras in i varje juridikstuderande av det gemensamma rättssystemet.

Dessa basala juridiska principer inkluderar:

* antagande om oskuld;

* att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall (Anders: ungefär tillräckliga skäl för åtal);

* rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;

* och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.

Av ytterligare grundläggande betydelse är att bevisbördan ligger på den som anklagar. Fru Mays krav på att Ryssland ”förklarar” vad som hände är en travesti av denna överordnade princip. Det vänder helt på bevisbördan, en förvånande avvikelse från etablerade principer som ändå helt ignoreras av de västerländska medierna.

Ingen av ovannämnda jurdiska principer har tillämpats i Skripal-fallet. Mrs May förknippade sin ignorans av grundläggande principer genom att göra en rad uttalanden som bevisligen var osäkra. Ett exempel är att det ämne som man påstod ha använts ”Novichok” bara ha sitt ursprung i Ryssland. Som otaliga artiklar om detta ämne senare har påpekat, har USA ensam flera patent för Novichok-klassen av nervmedel. Flera länder är kända att hålla prover, inklusive Storbritannien i sin egen Porton Down-anläggning.

Den brittiska regeringens argumentens inneboende oförmåga, dess mångsidiga inkonsekvenser, ojämlikheter och gapande hål var inte avskräckande för den uppblåsta hysteri som följde sedan Skripals tagits in på sjukhus.

Alla problem med de brittiska regeringarnas förklaringar hittills har analyserats av andra, till exempel på de utmärkta webbplatserna Blogmire; Craig Murray; Moon of Alabama och Off-Guardian och inget försök kommer att göras för att replikera desssa analyser. Allmänheten fick veta att ”Novichok”, var 8 till 10 gånger kraftigare än VX, ett ämne som utvecklats av britterna och vidare att den minsta exponeringen var nästan alltid dödlig. När Skripals återhämtade sig, ganska snabbt och fullständigt, gjordes inget försök att förklara detta extraordinära förhållande. Senare fick man redan på det här ämnet administrerades genom att dörrhandtaget på Mr Skripals hus hade blivit nedsmetat med medlet. Att denna ”förklaring” i sin tur skapade en hel del ytterligare osannolikheter ignorerades helt enkelt av Storbritannien regering och dess etablerade medier. I stället för att bli föremål för rättsmedicinska frågor har Storbritannien regering helt enkelt lagt fram ännu mer fantastiska variationer på den ursprungliga historien, senast beskyllningen av två ryssar som påstås vara GRU-agenter. Och beviset? CCTV-fotografier av de två männen som vandrade runt centrala Salisbury (aldrig närmare 500 meter till Skripal-huset) och påstådda spår av ”Novichok” i sovrummet i London-hotellet som de bodde i. Den senare påståendet skulle skrattas ut av domstol.

Ingen journalist i etablerade media har ställt eller besvarat denna avgörande fråga: Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.

Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhantaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?