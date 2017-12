USA:s stödjer ISIS mer än man bekämpar det. Vad tycker Hultqvist & Wallström?

Här kommer ytterligare en rapport om USA:s stöd till ISIS och andra terroristgrupper – vilket etablerade media och politiker helt tiger om. Därmed förråder de faktiskt demokratin, eller? Detta är en mig översatt och avkortad artikel på Antimedia av Darius Shahtahmasebi. Antimedia

Den 13 november 2017 släppte BBC en bombnedslags-rapport som avslöjade hur USA slutit en hemlig överenskommelse med ”hundratals” av ISIS-soldater och deras familjer att lämna den syriska staden Raqqa under ledning av den av USA och Storbritannien ledda koalitionen och de kurdiska styrkorna som kontrollerar staden. Konvojerna innehöll några av ISIS:s” mest ökända”medlemmar, liksom utländska soldater och tonvis med vapen och ammunition. USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC)



Nästan en månad senare rapporterade Reuters att en avhoppare på hög nivå från kurdiska styrkor i Syrien hade avslöjat att det faktiskt var omkring 4000 tusentals ISIS-anhängare, varav alla utom 500 var krigare, som fick en säker passage av den amerikanska ledningen. Det här kontot utstationerades av en säkerhetsansvarig i Turkiet trots att Turkiet och den kurdiska milisen inte brukar se öga mot öga. ReutersAvhopparen rapporterade att ISIS-gruppen var på väg mot Deir ez-Zor, Syrien mest oljerika region.

USA hade varit ivriga att bombardera Deir ez-Zor en tid dessförinnan. I juni i år släppte Al-Masdar en video som visade konvojer av ISIS-soldater som lämnade Raqqa. Medierna gav mycket lite uppmärksamhet åt detta.

Frågan uppstår: Om USA tillåter 4000 ISIS-krigare att lämna Raqqa, vem bombade de under sin brutala belägring av Raqqa? Donald Trumps illegala flygkampanj dödade drygt 1800 civila och förstörde staden – till den punkt att Ryssland anklagade USA för att sopa bort Raqqa ”från jordens ansikte.” Den amerikanska regeringen visste att ISIS lämnade staden säkert men fortsatte bomba sönder staden.

Nu när vi vet att USA beviljat ISIS-fighters säker passage förstår man SIS:s förmåga att ta stora svängar i Irak och Syrien. När ISIS i juni 2014 intog de strategiska oljerika städerna Mosul och Baiji gjorde USA nästan ingenting, fast ISIS tog massor av amerikansk militär utrustning som skräp och skröt om det på sociala medier. USA var i stället upptagen med drönarattacker i Pakistan.

Under de senaste åren har vi sett att det här liknande mönstret om och om igen. När det gällde Obamas stora offensiv för att återta Mosul år 2016, kom rapporterna att USA gav en säker passage för ISIS-soldater att flytta från Mosul till Raqqa. Låter USA IS militärkonvojer fly från Mosul till Syrien?Verkligheten var att USA tillät ISIS-soldater att komma in i Syrien från Mosul och göra lite för att stoppa dem oavsett. Som Anti-Media dokumenterade då:

”Enligt Guardian uppgav general Talib Shaghati flydde ISIS-militanterna från Mosul till Syrien. Detta bekräftades av den saudiska utrikesministern Adel al-Jubeir.”

Varför slog USA till mot ISIS-krigarna? Med de senaste rapporterna blir svaret ganska tydligt.

USA har också gett ISIS direkt stöd

Den amerikanska militären har slagit till mot de syriska regeringsstyrkorna flera gånger under det senaste året, även när dessa trupper har visat sig vara mycket effektiva mot jihadistgruppen.

I september 2016 lanserade USA-koalitionen flyganfall mot de syriska regeringstrupperna som stred mot ISIS i Deir ez-Zor. Ryssland anklagade USA-koalitionen för att tillhandahålla luftskydd för ISIS eftersom terrorgruppen använde flygangreppet för att inleda en egen offensiv. Över 60 syriska soldater dog som ett resultat av denna olagliga krigshandling, men ingen hölls ansvarig.

Det har också spekulerats om president Donald Trumps flygangrepp i början av april banade vägen för en ISIS-offensiv.

Vi vet alltså att ISIS har fått säker passage från USA i minst ett tillfälle och att terrorgruppen även har fått gratis flygstöd vid ett antal andra tillfällen. Vi känner också till USA, antingen direkt eller indirekt, tillåter ISIS att förstärka territorium för att sedan kunna agera militärt.

Nu i december har dessutom brittiskbaserade Conflict Armament Research (CAR) som analyserade 40 000 objekt, funnit att terrorgruppen lyckades förstärka sig genom att utnyttja vapenöverföringar mellan Washington och dess andra allierade i Syrien. ISIS har till och med fått tag i några av de mer kraftfulla anti-tank missilerna i CIA: s hemliga vapenprogram.

Internationell vapentillförsel till grupper i Syrien har väsentligt ökat kvantiteten och kvaliteten på vapen som finns tillgängliga för IS-styrkorna – långt bortom vad som skulle ha varit tillgängligt för gruppen enbart genom vapenbeslag på slagfältet säger rapporten.

USA behövde inte vänta på att en officiell rapport. Redan i oktober 2012 rapporterade New York Times följande:

”Största delen av de vapen som skickats i Saudiarabien och Qatar för att försörja syriska rebellgrupper som bekämpar Bashar al-Assads regering, kommer till hårdföra islamiska jihadister och inte de mer sekulära oppositionsgrupper som Väst önskar stärka”.

Även om USA saknat kontroll över ISIS skapade USA förutsättningar för ISIS att existera

ISIS utvecklades ur al-Qaida i Irak (AQI), som blev en formidabel stridsstyrka först efter USA:s invasion 2003. Det berodde delvis på att Bush-administrationens beslut att avskeda nära 400 000 soldater i Irak, på grund av dessas anslutning till Saddam Husseins sekulära Baath-parti. Några av dessa missnöjda militärer har nu ledande befattningar i ISIS och svarar för terrorgruppens framgång.

Historien visar tydligt att al-Qaida existerar främst eftersom USA aktivt utbildade, finansierade och beväpnade mujahideen i Afghanistan som ett medel för att bekämpa Sovjetunionen. Den brittiska tidningen The Independent porträtterade vid denna tid Osama bin Ladensom en frihetskämpe och ”anti-sovjetisk krigare”.

Sedan den 9/11 har USA tillhandahållit materiellt stöd till al-Qaida och dess anknutna organisationer vilket är ett brott enligt amerikansk lagstiftning. Ändå har USA öppet hjälpt al-Qaidas grupp i Syrien al-Qaida på Arabiska halvön (AQAP) i Jemen.

Nu har vi mer än tillräckligt med bevis för att USA medvetet fört en utrikespolitisk strategi som tillhandahållit all slags materiellt stöd till ISIS, en av de mest dödliga terrorgrupperna i historien.

Det är dags att någon hålls ansvarig. Det finns skäl att angripa USA:s mycket allvarliga brottsligt beteende. Om någon seriöst vill besegra ”radikal islamisk terrorism”, bör man börja med att inleda en rättslig åtgärd mot USA:s regeringen för dess hårda stöd för terrorism i Mellanöstern och på andra platser.

Kort kommentar: Denna artikel är helt i linje med tidigare och nu aktuella artiklar om USA:s stöd till terrorister. Några aktuella artiklar här. Vad tror ni att Wallström & Hultqvist gör åt informationen? Om den överhuvud taget når dem, frågar de någon medarbetare som den skicklige ambassadören och desinformatören Niklas Kebbon som företräder angriparen USA:s intressen främst. Vad tycker regeringens Syrienexpert?

